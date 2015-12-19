mql5.community'deki sohbetler - sayfa 13
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1) Belirli bir mesajla ilgili olarak dakikalar ve saatler içinde sesli bir bildirim aldığınızı nasıl belirlediniz? Belki başka biri sana yazdı?
2) Rakam görünmüyor veya rakam değişmiyor. Muhatabın size arka arkaya 2 mesaj göndermesi durumunda - bunlar tek bir mesajda birleştirilir. Aslında okunmamış mesaj sayısı aynı kalıyor ama sesli bildirim geliyor.
1) Bu nasıl belirlenebilir? gözlemlerin yardımıyla - sayı belirir, ses yok, bir süre sonra - seçenekler vardır: a) başka bir mesaj belirir, arka arkaya iki ses gelir - b) mesaj yok, bir ses gelir
2) numara görünmüyor - Numara değişikliği ile ilgili herhangi bir sorun fark etmedim, her şey yolunda gidiyor - mesaj geldi, ancak numara görünmüyor veya biraz gecikmeli olarak veya sayfa açıldığında görünüyor yeniden yüklendi
1) Belirli bir mesajla ilgili olarak dakikalar ve saatler içinde sesli bir bildirim aldığınızı nasıl belirlediniz? Belki başka biri sana yazdı?
Gecikmenin gerçekleştiği örnek:
-- ana Mesaj dizisine bir mesaj yazdı (mini sohbette değil)
-- bir mesaj geldi ve mesaj bilgilendiricisinde "bir" görüntülendi (mesajın geldiğine dair ses yok)
-- Mesajlar, Forum veya Serbest Çalışmadan ayrıldı (yani sohbetler dışında)
- bir iki dakika sonra ses geliyor
Sesle:
N abonesine "Mesajlar" (mini sohbet değil) aracılığıyla bir mesaj yazıyorum. Benim tarafımdan bir mesaj yazma sürecinde N abonesinden bir mesaj gelirse, ses yoktur ve mesajı görüntülenir. besleme.
Belki daha önceydi, ama ancak şimdi bu simgeyi fark ettim:
ve basıldığında, Mesajlar'da Profil'e gidin.
Belki daha önceydi, ama ancak şimdi bu simgeyi fark ettim:
ve basıldığında, Mesajlar'da Profil'e gidin.
Bu garip, sence de öyle değil mi?
Neden aynı şeyi iki kez yayınlıyorsunuz?
Neden basit ve erişilebilir olamıyor? "Ürününüz hakkında kullanıcı yorumu Ürün adı" düğmesi "Oku" veya "Görüntüle" veya "git"
Bu garip, sence de öyle değil mi?
Neden aynı şeyi iki kez yayınlıyorsunuz?
Neden basit ve erişilebilir olamıyor? "Ürününüz hakkında kullanıcı yorumu Ürün adı" düğmesi "Oku" veya "Görüntüle" veya "git"
Yorum metni eklenmiş olsaydı daha da iyi olurdu. Ve bağlantı sadece cevap vermek içindir (ve bu her zaman gerekli değildir).
Bunun neden ilk etapta yapılmadığı benim için bir gizem.
Sadece ben mi yoksa herkes mi? Ve artık altta ihtiyacım yoksa yolcuları nasıl kaldırabilirim ????