Hizmeti zorlamak ve uygun hale getirmek yerine nasıl gömeceğimizi kendimiz biliyoruz. Teşekkür ederim.
Rahatsızlıkları tarif etmek istediniz - eğer bu rahatsızlıkları ortadan kaldırmanın bir yolunu bulursanız - bu harika olurdu.
Çünkü mikro-sohbetin kullanışlı olduğu zamanlar vardır - ancak bazı zamanlar bunun uygunsuz ve engelleyici olduğu durumlar vardır.
Bir uzlaşma bulmayı başarırsanız, incinirsiniz.
Bunu, Skype'a benzeterek istiyorum
sadece yazışma sürecinde, bazen bir kişi bulmanız gerekiyor veya aynı anda birkaç kişiyle sohbet ediyorsanız ve bunun için tek tıklamayla başka bir kişiye geçmek yerine yeni bir pencere açmanız gerekecek.
tam orada küçük bir alt pencerede, son mesajın geldiği numaraları yazın.
ama bu sadece temenni)
Hızlı bir operasyonel diyalog için - mikro sohbet çok uygundur - tüm giriş işlevleri hatasız çalışır, resimler sohbetin boyutuna uyar - her şey kontrol edilir, her şey yolunda.
Rahatsızlık tam olarak nedir? Teknik olarak açıklayın lütfen.
Duvara karşı kendinizi öldürmeniz için tavsiye vermemenizi tavsiye ederim. Bu, karmanız için çok kötüdür ve gelecekte sözlerinizi kabul etme olasılığını kapatır.
Belki başka bir rozet yaparsın? Biri daha önce olduğu gibi mesaj sayfası için, ikincisi sohbet için. Ve bilirsiniz, bilimsel ve teknolojik ilerleme bugün bir şekilde paradoksaldır, ilerleme ilerledikçe, aynı eylemler daha fazla hareket gerektirir. Daha önce ikona tıklıyorsunuz, kendinizi mesaj sayfasında buluyorsunuz ve ekranın ortasına uygun bir şekilde yazıyorsunuz. Artık mesaj sayfasına yalnızca bir geçici çözümle erişilebilir. Ve sohbet - açmak için bir kez tıklayın, ardından ikinci kanıt parçasını genişletmek için tıklayın, ancak yine de sağ tarafta asılı kalıyor.
Veya ekranın ortasında hemen genişletilmesine izin verin ve onu kapatmak için köşede ayrı bir düğme.
Belki başka bir rozet yaparsın? Biri daha önce olduğu gibi mesaj sayfası için, ikincisi sohbet için. Ve bilirsiniz, bilimsel ve teknolojik ilerleme bugün bir şekilde paradoksaldır, ilerleme ilerledikçe, aynı eylemler daha fazla hareket gerektirir. Daha önce ikona tıklıyorsunuz, kendinizi mesaj sayfasında buluyorsunuz ve ekranın ortasına uygun bir şekilde yazıyorsunuz. Artık mesajlar sayfasına yalnızca bir geçici çözümle erişilebilir. Ve sohbet - açmak için bir kez tıklayın, ardından ikinci kanıt parçasını genişletmek için tıklayın, ancak yine de sağ tarafta asılı kalıyor.
Veya ekranın ortasında hemen genişletilmesine izin verin ve onu kapatmak için köşede ayrı bir düğme.
Pencere yalnızca etkin tarayıcı sekmesi için açılır ve sesli bir bildirim de oynatılır. Sekme etkin olmadığında bile, ses, mesajların gelişini anlamayı kolaylaştırır.
Ses çalma nasıl ayarlanır? Benim için hiçbir şey çalmıyor.
Ve işte periyodik olarak aldığım şey - Opera tarayıcısı:
-- Ana sohbette çalışıyorum (mikroda değil) -- birine mesaj yazdım
-- başka birinden bir mesaj gelir -- mikro sohbet otomatik vurgulanır veya ben buna derim -- önemli değil
-- ama cevabı zaten mikro sohbette yazıyorum
ve zaten tarayıcıda - ilk kişiye ve ikinci kişiye gönderilen mesajlar birbiri ardına gidiyor - görünüşe göre hepsini ilk kişiye gönderdim
açıklanan durumda - bu durum normaldir
Umarım eski Başbakan profilde kalır.
Sohbeti neden otomatik olarak açmalısınız? Bu saçmalık.
Sohbetlerin yeni versiyonu hakkındaki izlenimleriniz nelerdir?
Daha kullanışlı hale geldi mi?