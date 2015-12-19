mql5.community'deki sohbetler - sayfa 20
Mesajımı aldı:
Okumak için ona gidiyor, ama boş:
Peki burada ne diyebilirim ki...
Sohbetin demo hata sürümünü test etmek için çok mu tembelsiniz?
Skype bozuldu mu? )
Sohbetin demo hata sürümünü test etmek için çok mu tembelsiniz?
Skype bozuldu mu? )
Andrey, bana burada her şeyi silen muhatabım olduğunu ve burada her şeyin çalıştığını söylediler. Muhatap, inek iki aylık tüm yazışmalarımızı diliyle yalayana kadar orada herhangi bir zamanlayıcı duymadığını iddia ediyor.
Eh, bana bunun bir aksaklık değil, o olduğu söylendiyse ve sadece bu yeni topuzun (bana göründüğü gibi) kusursuzluğuna inanmanız gerekiyorsa, bu yüzden bugün onunla nasıl iletişim kurduğumuzu göndermeye karar verdim. Bu arada, ona yazdıklarımı hala görmüyor. Muhtemelen ikimiz de eli kolu bağlıyız. Ama bunun için kod yazmam gerekiyor ...
Aksi takdirde, “her şey olması gerektiği gibi, her şey bir demet - kendileri kaldırdılar” demeselerdi, tüm bu eğlenceyi buraya dökmeye başlardım.
not. Belki bu, MK'nin orada her şeyin doğru çalışmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Ya eğer... Ya eğer... Şey, asla bilemezsin...
ZZY. Evet, işte ve skype yok. Ve bunu yapmanız gerekiyor.
Hayır, kimin suçu - belli ki. Birinin zaman ve yazışma pahasına bunu yapamayacak kadar tembel olmamasına şaşırdım.
Skype'a ek olarak posta var, zamanlayıcı da yok.
Muhatapınız zamanlayıcıyı manuel olarak 1 saat olarak ayarlar. Bu nedenle yazışmalar silindi.
Yazışmalara bakın. Sonuçta, zamanlayıcıyı değiştirmeyle ilgili tüm mesajlar korunmuştur.
Kaldırma işlemini "1 saate" koyan fark nedir?
Geliştiricilerden hangisinin bunu ortaya çıkardığı ve sorumsuzca kitlelere enjekte ettiği önemlidir.
Hayır, kimin suçu - belli ki. Birinin zaman ve yazışma pahasına bunu yapamayacak kadar tembel olmamasına şaşırdım.
Skype'a ek olarak posta var, zamanlayıcı da yok.
Özel mesajların şifresi gibi görünüyor, kötü ruhlar çiğnendi. Başka türlü.
Barabashka? Değil?
Barabashka olumlu bir karakterdir.