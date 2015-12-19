mql5.community'deki sohbetler - sayfa 22
Lütfen AT ALL bu zamanlayıcı özelliğini kaldırın. Bir zamanlayıcının görünümüne tipik bir kullanıcı tepkisi:
Son olarak, sosyal bir insan değilim ve kişisel olarak bu bana pek dokunmuyor. Ancak elbette iş yazışmalarını silmek kabul edilemez bir şey.
Mesajların silinmesi düzenlenmemiştir ve hiçbir yerde açıkça belirtilmemiştir. Birçok soru var. Lütfen bu çok tehlikeli özelliği kullanıcının cephaneliğinden kaldırın.
şimdi olduğu gibi:
-- bir sayfada -- hem sağda hem solda hem de ortada -- benim adım zaten üç kez yazılmış (muhtemelen bu yüzden unutmam)
- ve muhatabın mütevazı , mütevazı bir adı - ki bu sadece benim isimlerimde kaybolmaz - kaybolur
- kişisel mesajda yazıyor - muhatabın adı ve benim adım - kişisel olarak muhatap sadece benimle değil, başka biriyle de iletişim kurabiliyor - her mesajda üç kez hatırlatmanın gerekli olduğunu muhatabım kişisel olarak benimle iletişim kurar, başkasıyla değil.
Mini sohbette basit kaydırma, bir IP bloğuyla sonuçlandı
IP tarafından engellendiniz mi? Mini sohbette ne kadar hızlı gezindiniz?
Mini sohbet penceresi küçük - kaydırma çubuğunun üst kısmındaki fareye tıklandı - site birkaç kez "mql5.com ile eylemleri onayla" gibi bir soru sordu ve bir blok oluştu - hata 403
ps Blok kaydırma frekansından geliyorsa, neden "mql5.com ile eylemleri onayla" soruyorsunuz?
Sistemin birkaç kez "eylemi onayla" sorduğu, kullanıcının onayladığı ve sistemin onu yürüyüşe ve bildirimde bulunmadan ve ne / neden / neden tahmin edin.
Mini sohbet penceresi küçük - kaydırma çubuğunun üst kısmındaki fareye tıklandı - site birkaç kez "mql5.com ile eylemleri onayla" gibi bir soru sordu ve bir blok oluştu - hata 403
Evet. Öyleydi.
Gelecekte bu tür durumların nasıl önleneceğini ele alacağız.
Sadece ben mi yoksa herkes mi? Ve artık altta ihtiyacım yoksa yolcuları nasıl kaldırabilirim ????
tarayıcı önbelleğini (veya çerezleri?) temizle
kullanıcı değiştirilirken liste önceki kullanıcıdan kalır.
Sadece bu gerçeğin açıklığa kavuşturulması benim için engellemeyi kaldırmadı.
Blok hemen oluşmaz, bir dizi eylemin sonucu olarak ortaya çıkar. Bir noktada bir sonraki adımın bir blok olacağına dair bir uyarı verebilir mi? Ayrıca o zamana kadar IP tarafından bir blok olduğunu bir yere yazın.
Sadece bu gerçeği öğrenmek benim için engellemeyi kaldırmadı.
Blok hemen değil, bir dizi eylemin sonucu olarak gelir. Bir noktada bir sonraki adımın bir blok olacağına dair bir uyarı verebilir mi? Ayrıca o zamana kadar IP tarafından bir blok olduğunu bir yere yazın.