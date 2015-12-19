mql5.community'deki sohbetler
Ctrl+Enter ile gönderildiğinde. Ve gönder düğmesi.
Opera 12.17
Lütfen sitenin işlevselliğinde kısayol tuşlarını uygulamaya başladığımızı unutmayın:
- F1 arama kutusunu açar/gizler
- F2 sohbet penceresini göster/gizle
- ESC, yerinde iptal işlevi görür
Resimler her zaman küçük resimlerle eklenmez.
Opera, kısayol tuşlarını durdurur. Belirtilen kısayol tuşları işlevi gerçekleştirir, ancak arka planda.
Örneğin, F2'de ne açılır:
Ama sohbet de açıldı.
MK bunu yaparsa, o zaman aşina olunan (çoğu zaman zorlukla yalvarılan) tüm kolaylıklar "hiçbir şeyi değiştirmeseler daha iyi olurdu" olur.
Artık içinden geçilmesi gereken ve kurtulması pek kolay olmayan, boyutu değiştirilemeyen ve içinde hiçbir şey görünmeyen bu mikroskobik Chat penceresi ne işe yarar?
Sohbetler göründü. Test yapmak!