Sohbetler göründü. Test yapmak!

mesajlar

 
Yoksa sohbet değil, "mesajların" daha gelişmiş bir versiyonu mu?
 

Ctrl+Enter ile gönderildiğinde. Ve gönder düğmesi.

Opera 12.17

 
Yoksa sohbet değil, "mesajların" daha gelişmiş bir versiyonu mu?

Sohbetlerin mesajlardan farkı nedir? Hepsi aynı.

Yeni sohbet arayüzünün beta sürümünü yayınlamış olsak da, diğer parçalar ve işlevler değişmeye devam ediyor.

 

Lütfen sitenin işlevselliğinde kısayol tuşlarını uygulamaya başladığımızı unutmayın:

  • F1 arama kutusunu açar/gizler
  • F2 sohbet penceresini göster/gizle
  • ESC, yerinde iptal işlevi görür
 
ve haber akışındaki "yukarı" düğmesi olacak mı?
 

Resimler her zaman küçük resimlerle eklenmez.

 
Opera, kısayol tuşlarını durdurur. Belirtilen kısayol tuşları işlevi gerçekleştirir, ancak arka planda.

Örneğin, F2'de ne açılır:

Ama sohbet de açıldı.

 
Sohbetlerde "takas" olacak mı?
 
Windows 8.1 x32, Google Chrome Sürüm 41.0.2272.101 m. Tablet. F1 tamamen krom tarafından engellenir ve yeni bir krom yardım sekmesi açılır.
 

MK bunu yaparsa, o zaman aşina olunan (çoğu zaman zorlukla yalvarılan) tüm kolaylıklar "hiçbir şeyi değiştirmeseler daha iyi olurdu" olur.

Artık içinden geçilmesi gereken ve kurtulması pek kolay olmayan, boyutu değiştirilemeyen ve içinde hiçbir şey görünmeyen bu mikroskobik Chat penceresi ne işe yarar?

