mql5.community'deki sohbetler - sayfa 6
Gelen mesajı otomatik olarak vurgulayın - başlangıçta buggy seçeneği.
Was : bir mesaj alındı, okunana kadar bildirim simgesinde bir sayı şeklinde.
Bir özellik vardı: Sayfa yeniden yüklendiğinde mesajla ilgili sinyal kaybolmuyor ve ihtiyaç olduğunda okunuyor
Şimdi : bir mesaj alındı, bu mesajı içeren bir sohbet penceresi otomatik olarak açılır.
Bir özellik haline geldi: Sayfa yeniden yüklendiğinde mesajla ilgili sinyal kaybolur ve sizi mesajlara girme ihtiyacı ve yeteneği ne olursa olsun okumaya zorlar.
Tamamen katılıyorum. Bazı çöpler haline geldi.
Yeni şakalar nedeniyle, kendi kendine açılan ve aşırı yüklenen mesajlar zaman zaman kayboluyor ve sonuç olarak zamanında cevap vermiyorsunuz.
Ve dün farklı insanlardan 2 tane geldi. İlgilendiğim konularla sürekli olarak açılan yaklaşık 5-10 sekmem var.
Yani bazılarında bir mesaj diğerlerinde parlıyor.
Genel olarak, tortular - sürekli izlemeniz gerekir ve eğer eksik mesaj bildirimini kaçırdıysanız.
Sohbet penceresinin sadece aktif sekmede otomatik olarak açılmasını sağlayalım. Arka planda sayaç basitçe yükselecektir.
Açık bir sekmede neden gerekli? Örneğin, müşteriyle iletişim kurarım. Bir mesaj gelir. Otomatik olarak yanar. Ne için? Kimin ihtiyacı var?
O zaman lütfen "mesajı okuma onayı" da yapın - sohbette tıklayın.
Aksi takdirde, kullanıcının sayfayı aşağı kaydırdığı, bir mesaj göründüğü (pencere görünmez, sayfanın üstünde kalır), ardından forumun "sonraki sayfasını" tıklar ve sohbet olmaz. artık açın, mesaj zaten bir kez vurgulanmıştır.
İlgi çekmek için bir anket yaparsınız - çok az kişi yeni bir mesajın metnini otomatik olarak vurgulamanın zevkini onaylar.
Biraz. Bir aydır yeni sohbeti tartışıyoruz. Yenilikten memnun olan var mı?
ps Kaynağın yaratıcılarının şüphesiz becerisine ve uygulanan fayda kütlesine tüm saygımla.
Acele etmeyin. Planlarımızı tam olarak anlamıyorsunuz ve sadece küçük bir kısmını görüyorsunuz.
Bazı nedenlerden dolayı, iki hafta boyunca sohbetler üzerinde çalışma durduruldu. Şimdi birkaç gün içinde sohbetler dönüştürülecek ve ardından sürekli cilalama olacak.
Opera 12.17.
Chat penceresini açarken muhatap seçiyorum ve hata alıyorum. Bu hatayı kapattıktan sonra, son iletilerin tümünün pencereye yüklenmediğini görebilirsiniz.
Son gönderi 13 Nisan.