mql5.community'deki sohbetler - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Olduğu gibi
Sohbetlerin yeni versiyonu hakkındaki izlenimleriniz nelerdir?
izlenim ne olabilir? Mikro sohbetinizi kullanmak uygun değil.
Ancak yine de mikro sohbetleri kitlelere aktarmanız gerekiyor.
İki özel seçenek yapın:
-- mikro sohbet kullanmayın
-- mikro sohbeti otomatik olarak açma
Ve sonra mikro sohbetiniz gerçekten hoşuna gidecek, çünkü onu görmemek ve kullanmamak mümkün olacak.
509 kişiden (sohbet penceresinde görünür, profilde ~ 492) sohbet penceresinde yalnızca 64 kişi görünür
Evet bu doğru.
Azalan tarihe göre iletişime geçilen sadece 64 kişi gösterilmektedir. Geri kalanlar aranır.
ama bu zaten prensipte İstek Listesi ve çok normal
Evet bu doğru.
Azalan tarihe göre iletişime geçilen sadece 64 kişi gösterilmektedir. Geri kalanlar aranır.
Tüm kontroller için araç ipuçları yapmanız gerekir.
Ve hangileri değil?
Kontrol edildi - herkesin her şeyi var.
Ve hangileri değil?
Kontrol edildi - herkesin her şeyi var.
Nedense bilmiyorum.
Burada:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
mql5.community'deki sohbetler
tol64 , 2015.04.23 12:00Google Chrome tarayıcı Sürüm 42.0.2311.90 m'de bir şey çalışmıyor.
izlenim ne olabilir? Mikro sohbetinizi kullanmak uygun değil.
Duvara karşı kendinizi öldürmeniz için tavsiye vermemenizi tavsiye ederim. Bu, karmanız için çok kötüdür ve gelecekte sözlerinizi kabul etme olasılığını kapatır.
Rahatsızlık tam olarak nedir? Teknik olarak açıklayın lütfen.
Rahatsızlıklar basittir - bu, yukarıda tartışma yazılarında zaten belirtilmiştir:
-- mikro sohbet büyütülmüş olsa bile küçüktür -- rahat bir diyalog için tam ekrana geçmek için ana sohbete gitmeniz gerekir
-- yeni bir mesaj alındığında mikro-sohbet otomatik olarak görüntülenir -- bu mesajla çalışma ihtiyacını doğurur -- ve sayfa yeniden yüklenirse veya herhangi bir nedenle mesaj okunmazsa, varışıyla ilgili bilgi ( sayı şeklinde) kaybolur
Bu nedenle, sohbetin iki kurumsal dezavantajı vardır:
- onunla çalışmayı devre dışı bırakmak gerekir (böylece başlangıçta numaraya göre ana sohbete gidin)
-- otomatik vurgulamayı devre dışı bırakmak gerekiyor
Ve diğer her şeyde - mesaj girme, hızlı erişim ve tüm bunlar - iyi çalışıyor, tekrar tekrar test edildi.
Rahatsızlıklar basittir - bu, yukarıda tartışma yazılarında zaten belirtilmiştir:
-- mikro sohbet büyütülmüş olsa bile küçüktür -- rahat bir diyalog için tam ekrana geçmek için ana sohbete gitmeniz gerekir
Pencere büyütme durumu şimdi kaydedilir ve aynı durumda açmanıza izin verir.
Bir sonraki sürümde, bir dizi yeni özelliğin yanı sıra tam tartışma sayfasına gitmek için bir düğme olacak.
-- yeni bir mesaj alındığında mikro-sohbet otomatik olarak görüntülenir -- bu mesajla çalışma ihtiyacını doğurur -- ve sayfa yeniden yüklenirse veya herhangi bir nedenle mesaj okunmazsa, varışıyla ilgili bilgi ( sayı şeklinde) kaybolur
Pencere yalnızca etkin tarayıcı sekmesi için açılır ve sesli bir bildirim de oynatılır. Sekme etkin olmadığında bile, ses, mesajların gelişini anlamayı kolaylaştırır.
Güncelleme sayılarını bir düşünelim ama bu büyük bir sorun değil.
Bu nedenle, sohbetin iki kurumsal dezavantajı vardır:
- onunla çalışmayı devre dışı bırakmak gerekir (böylece başlangıçta numaraya göre ana sohbete gidin)
-- otomatik vurgulamayı devre dışı bırakmak gerekiyor