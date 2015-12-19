mql5.community'deki sohbetler - sayfa 18
Geri bildiriminiz için teşekkürler - mesajın yalnızca bir tarafının silinmesini sağlayacağız.
Zorla silme ile her iki taraf da gerçekten heyecanlandı.
Lütfen hemen hemen her şeyi beta sürümünde kullanıma sunduğumuzu ve ardından birçok kez yeniden yaptığımızı unutmayın.
evet farkettik ve hissettik
Harika.
Mesajlarda bir yanlışlık var.
Ne görüyorum? Dün ayrıldıkları şey. Yeni yok...
Ta-daaaam ... Müşteri ile nasıl iletişim kurulacağı aşağıda açıklanmıştır? Hiçbir şey hakkında sohbet etmek güzel olurdu ...
...
Bununla da karşılaştı.
Kendi kendine mi dağıldı? Ile bir şekilde kazandı mı?
Bence hala var. ) Her yazışma çoğaltıldıktan sonra değil.
Evet, genellikle bir kap vardır. Muhataba yazdım falan filan diyorlar bir mesaj var görüyorum ama okuyamıyorum. Tram-pam-pam-başka ne-hatırlayamıyorum. Mesajım yazışmalarda görünüyor. Bir süreliğine gidiyorum. Geri döndü, yazışma sayfasını güncelledi ... you-dyschschschschsch ... Görünmeyen mesajı orada mı ... ama şimdi benimki gitti ...
Sohbet penceresine bakıyorum ve mesajımı görüyorum (neden avatarım orada değil - bilmiyorum, belki de amaç buydu):
Tamam, yazıma geçiyorum ve...
... o değil.