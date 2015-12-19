mql5.community&#39;deki sohbetler - sayfa 18

Yeni yorum
 
Renat Fatkhullin :

Geri bildiriminiz için teşekkürler - mesajın yalnızca bir tarafının silinmesini sağlayacağız.

Zorla silme ile her iki taraf da gerçekten heyecanlandı.

Lütfen hemen hemen her şeyi beta sürümünde kullanıma sunduğumuzu ve ardından birçok kez yeniden yaptığımızı unutmayın.

Teşekkür ederim.
 
Renat Fatkhullin :

Lütfen hemen hemen her şeyi beta sürümünde kullanıma sunduğumuzu ve ardından birçok kez yeniden yaptığımızı unutmayın.

evet farkettik ve hissettik


 
Renat Fatkhullin :

Geri bildiriminiz için teşekkürler - mesajın yalnızca bir tarafının silinmesini sağlayacağız.

Zorla silme ile her iki taraf da gerçekten heyecanlandı.

Lütfen hemen hemen her şeyi beta sürümünde kullanıma sunduğumuzu ve ardından birçok kez yeniden yaptığımızı unutmayın.

Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederiz.
 
Renat Fatkhullin :

Geri bildiriminiz için teşekkürler - iletinin yalnızca bir tarafının silindiğinden emin olacağız.

Zorla silme ile her iki taraf da gerçekten heyecanlandı.

Harika.

 
Renat Fatkhullin :

Geri bildiriminiz için teşekkürler - mesajın yalnızca bir tarafının silinmesini sağlayacağız.

Zorla silme ile her iki taraf da gerçekten heyecanlandı.

Lütfen hemen hemen her şeyi beta sürümünde kullanıma sunduğumuzu ve ardından birçok kez yeniden yaptığımızı unutmayın.

Ve dinlediğiniz için teşekkürler...
 

Mesajlarda bir yanlışlık var.


  1. En üstte yeni bir mesaj olduğunu görüyorum
  2. Mesajlarda profilime gidiyorum ve müşteriden olduğunu görüyorum:



  3. Okumak/yanıtlamak ve görmek için bu mesajı tıklıyorum:



    Ne görüyorum? Dün ayrıldıkları şey. Yeni yok...

  4. Pekala, sanırım onu alt edeceğim ve en azından sohbet penceresinden bir göz atacağım. Oraya gidiyorum ve...
  5. Ne görüyorum?



    Ta-daaaam ... Müşteri ile nasıl iletişim kurulacağı aşağıda açıklanmıştır? Hiçbir şey hakkında sohbet etmek güzel olurdu ...
 
Artyom Trishkin :

Mesajlarda bir yanlışlık var.

...

Bununla da karşılaştı.
 
Anatoli Kazharski :
Bununla da karşılaştı.
Kendi kendine mi dağıldı? Ile bir şekilde kazandı mı?
 
Artyom Trishkin :
Kendi kendine mi dağıldı? Ile bir şekilde kazandı mı?
Bence hala var. ) Her yazışma çoğaltıldıktan sonra değil.
 
Anatoli Kazharski :
Bence hala var. ) Her yazışma çoğaltıldıktan sonra değil.

Evet, genellikle bir kap vardır. Muhataba yazdım falan filan diyorlar bir mesaj var görüyorum ama okuyamıyorum. Tram-pam-pam-başka ne-hatırlayamıyorum. Mesajım yazışmalarda görünüyor. Bir süreliğine gidiyorum. Geri döndü, yazışma sayfasını güncelledi ... you-dyschschschschsch ... Görünmeyen mesajı orada mı ... ama şimdi benimki gitti ...

Sohbet penceresine bakıyorum ve mesajımı görüyorum (neden avatarım orada değil - bilmiyorum, belki de amaç buydu):


Tamam, yazıma geçiyorum ve...

... o değil.

1...1112131415161718192021222324
Yeni yorum