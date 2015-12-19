mql5.community&#39;deki sohbetler - sayfa 24

Özel mesajlarda hata. Bu kodu ekleyerek

 //+----------------------------------------------------------------------------+
string AddLeadingZero( string s, int k) {
   while ( StringLen (s)<k) s= StringConcatenate ( "0" ,s);
   return (s);
}
//+----------------------------------------------------------------------------+

mesaj şu şekilde:

 //+----------------------------------------------------------------------------+
string AddLeadingZero( string s, int k) {
   while ( StringLen (s) StringConcatenate ( "0" ,s);
   return (s);
}
//+----------------------------------------------------------------------------+

<k) s= karakterleri kayboldu

...................


 

Hatalar nedeniyle sohbet kullanmıyorum, işte hatalardan birine bir örnek


 

sayaç enter tuşuna bastığınızda, tarayıcı muff 41.0


 

Sohbete bir bağlantı eklerken (örneğin, bu: https://www.mql5.com/ru/forum/66900/page4#comment_2064287), sohbette saf HTML elde edilir:

Mini sohbette yanlış bağlantı ekleme

Google Chrome tarayıcı sürümü 46.0.2490.86 m. Windows 10 Ev.

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 910: Улучшения в Библиотеке кодов и доработка интерфейса для Windows 10
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 910: Улучшения в Библиотеке кодов и доработка интерфейса для Windows 10
  • www.mql5.com
Tester: Добавлено ограничение при тестировании демо-версий индикаторов и экспертов из MQL5 Market. - Страница 4 - Категория: общее обсуждение
 

Sevgili geliştiriciler!

Neden sohbetlere çeviri eklemiyorsunuz?

Maalesef İngilizce ve diğer dilleri iyi bilmiyorum ve yabancıların ne istediğini anlamak çok zor.

Lütfen sohbetlere çeviri ekleyin..

 
Vladimir Pastushak :

Sevgili geliştiriciler!

Neden sohbetlere çeviri eklemiyorsunuz?

Maalesef İngilizce ve diğer dilleri iyi bilmiyorum ve yabancıların ne istediğini anlamak çok zor.

Lütfen sohbetlere çeviri ekleyin..

Özel mesajlarda çevirmen çalışır.
