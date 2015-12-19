mql5.community'deki sohbetler - sayfa 24
Özel mesajlarda hata. Bu kodu ekleyerek
mesaj şu şekilde:
<k) s= karakterleri kayboldu
...................
Hatalar nedeniyle sohbet kullanmıyorum, işte hatalardan birine bir örnek
sayaç enter tuşuna bastığınızda, tarayıcı muff 41.0
Sohbete bir bağlantı eklerken (örneğin, bu: https://www.mql5.com/ru/forum/66900/page4#comment_2064287), sohbette saf HTML elde edilir:
Google Chrome tarayıcı sürümü 46.0.2490.86 m. Windows 10 Ev.
Sevgili geliştiriciler!
Neden sohbetlere çeviri eklemiyorsunuz?
Maalesef İngilizce ve diğer dilleri iyi bilmiyorum ve yabancıların ne istediğini anlamak çok zor.
Lütfen sohbetlere çeviri ekleyin..
