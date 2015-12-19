mql5.community'deki sohbetler - sayfa 19
Kahretsin beyler, ne yapıyorsunuz???????????
Bir müşteriyle bir siparişin tartışılması. Uzun süredir tartışıyoruz. Bir şeyi sürekli bitirmek, bitirmek, değiştirmek. Sadece mesajlarla dolu söveler değil, kelimenin tam anlamıyla ondan bir mesaj fark ettim, içeri giriyorum ve orada ... silme zamanlayıcısı 1 Saat açık ve aman Tanrım, tartışmadan hiçbir şey yok. Kapetler. Şimdi tüm hesaplama formüllerini yeni bir şekilde türetmeye başlayalım mı ???
Zalim, beyler, zalim...
Muhatapınız zamanlayıcıyı manuel olarak 1 saat olarak ayarlar. Bu nedenle yazışmalar silindi.
Yazışmalara bakın. Sonuçta, zamanlayıcıyı değiştirmeyle ilgili tüm mesajlar korunmuştur.
Kendisiyle yaptığım yazışmaların ekran görüntüsünü ekledim. Aynı zamanda yazışma sayfasının sürekli güncellenmesi, yeni yazılan mesajların tarafımdan silinmesine neden oluyor.
Ve bir şey daha: silme işlemini kendisi açmış olsa bile. Şey... bilmeden. O burada yeni. Ama neden hepsi benden kayboldu? Anlarsınız iki aydır proje geliştiriyoruz, bir şeyleri değiştiriyoruz, bir şeyleri siliyor, bir şeyler ekliyorduk. Bütün bunlar tartışıldı. İstediğim zaman gidip derlenmiş algoritmaları, ihtiyacım olan hesaplama formüllerini yeniden okuyabilirdim. Neden her şey benden kaldırıldı? iştir, iştir. Sonunda, bu bir LICHKA. Ya da ben hatalıyım? Hepsi kamu malı mı?
Bu termonükleer losyonu devre dışı bırakın. Hala müşteriye bir şey yazma fırsatım yok. Mesajım onun son mesajına gömülür ve sayfa yenilendikten sonra her şey ekrandaki durumuna döner.
Ve neden zamanlayıcıyı otomatik olarak açma olanağına izin vermiyorsunuz? bu kadar mükemmel misin? Yani o, yani o kadar kurnaz olan müşterim, şimdi oturuyor ve yazdığım her mesajı izliyor ve bir şekilde siliyor mu? Sayfayı yeniledikten sonra kaybolduğu için. Mantığınıza göre, mesajları silmek için bitmemiş işlevsellik değil, suçlanacak olan kişidir. Bu arada Renat, zorla silmenin her ikisinden de kaldırılacağına söz verdi. Ancak hayır.
Bir bakalım. Tabii ki, farklılaştı (muhtemelen bu yine müşterimin entrikalarıdır), ama yine de bana her şeyin kusursuz çalışıp çalışmadığını söyle? Yine yazışmalarla ilgili bir olayın olmayacağına dair bir olasılık ve kesinlik var mı? Elbette her şeyi müşterime ya da beni suçlayabilirsiniz. Ama lütfen, bizi suçlamadan bu sihirli losyonun işini doğru yap. Teşekkür ederim.
Yoksa katılımınız olmadan daha mı iyi oldu?
Belki bir tür şeytan?
Zorla silme kaldırılacaktır. Bu mekanizmayı yumuşatacağız.
Başka bir seçenek de tarayıcınızın önbelleğini silmektir.
Bir mesaj geldi. Mesajlarda profilime giriyorum. Anlıyorum:
Tamam, okumak için gönderiye tıklıyorum:
Oops...hiçbiri yok...
Otuz kırk saniye geçer ve BAM, gözlerimizin önünde belirir:
Kendi mesajıma, aldığım mesajda olmayan bir şey EKLEDİĞİM ortaya çıktı (yine burada):
Kesinlikle harika, ama yine de düzeltebilir, lütfen. Çalışmak imkansız.
Tarayıcı önbelleği temizlendi, bilgisayar yeniden başlatıldı...
... simgeye gitti, bir mum koydu :)
... tekerlekleri tekmeledi ...
UPD: 14 dakika sonra sayfayı güncelledim:
Harika. Mesajı belirdi, ama ona yazdığım cevabım, yanlış bir şey gördüğümde, ne yazık ki ortadan kayboldu.
Şeytan...
Hikaye devam eder.
İşte postamda ne var:
İşte gördüğü şey:
Mesajlarda:
Sohbet penceresinde:
Peki burada ne diyebilirim ki...