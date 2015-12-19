mql5.community&#39;deki sohbetler - sayfa 17

Burada İtalyanca konuşan bir kullanıcıyla bir yazışma vardı. Zamanlayıcıyı açtım ve buna göre mesajlarda RUSÇA'da bir yazı belirdi. Ama Rusça bir İtalyanca bum-bum değildir. Zamanlayıcının ne olduğunu bile anlamayacak.
 
Artyom Trishkin :

Size yanıt olarak olacağını hissediyorum - yazışmalarda serbest çalışma düzeninin tartışılmasını kınayın.

Evet, yakında MK başka ne gösterecek?

Son zamanlarda, MK hakkında bir çok anlayış ortaya çıktı, neyin daha iyi, ne kadar daha iyi, nasıl olması gerektiği - şaşkın halkın sadece şalgamlarını kaşımak için zamanı var - ne yaptığımızı nasıl anlayacağımızı anlamak için MK'ye nasıl ayak uyduracağız Nasıl anlayacağını bilmiyorum, ama MK'yi tam olarak nasıl anlayacağını gerçekten biliyor.

 

Bu böyle mi?

Ve sadece küçük bir sohbet penceresinden yazabiliyorum. Ana olandan gönderilir, ancak mesajlarda görünmez.

Ama bugün yapmam gereken iş hakkında bir tartışma var. Ve muhatap ona bir şeyler yazdığımı bile görmüyor.

 
Artyom Trishkin :

Bu böyle mi?

Bilinen hikaye şu sözlerle başladı: "Oblonsky'lerin evinde her şey karmakarışıktı" - ve Anna Karenina'nın kendini bir trenin altına atmasıyla sona erdi.
 
Güncellenen mesajlar. Cevabım tartışmadan kayboldu. Neyse tekrar yazdım. En azından bu sefer söve yoktu ...
 
Andrey F. Zelinsky :
Bilinen hikaye şu sözlerle başladı: "Oblonsky'lerin evinde her şey karmakarışıktı" - ve Anna Karenina'nın kendini bir trenin altına atmasıyla sona erdi.
Zaten çözüldü. Karenina trenini geciktirirken...
 
saç ucunda
 
Böylece silme zamanlayıcısının dahil edilmesine yanıt gitti. İnsanlar ne olduğunu ve böyle bir "mutluluğun" onlara nerede düştüğünü anlamıyorlar.
 
Bir yarışma öneriyorum - bir görev: mesajları daha hızlı silmek için zamanlayıcıyı kim açacak. Karşı tarafın tepki vermesi ve zamanlayıcıyı devre dışı bırakması veya zamanlayıcıyı daha uzun bir mesafeye ayarlaması gerekir .
 

Geri bildiriminiz için teşekkürler - mesajın yalnızca bir tarafının silinmesini sağlayacağız.

Zorla silme ile her iki taraf da gerçekten heyecanlandı.

Lütfen hemen hemen her şeyi beta sürümünde kullanıma sunduğumuzu ve ardından birçok kez yeniden yaptığımızı unutmayın.

