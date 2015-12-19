mql5.community'deki sohbetler - sayfa 12
Bu arada, yeni bir mesaj göründüğünde, "pi-and-imp" gibi bir ses çalınır.
Sadece bu ses biraz sessiz. Bir ayar istiyorum: "Dahili bir mesajın gelme sesini seçin."
Yeni sürümde geliştirildi:
1. Mesajın gelişinin sesi belirdi. Daha önce orada değildi. Ses seviyesi normal, rahatsız edici değil. Ses iyi düşünülmüş. Onaylıyorum.
2. Ama bir sorun var.
Birkaç mesaj gelirse, örneğin 2. Bilgi verene (2 numara) tıklıyorum. Bir mini sohbet açar. Sayı azalıyor. Şimdi (1 numara).
Ama şimdi birine tıklarsanız, bu mesaja geçiş olmaz.
Bu yüzden mesaj widget'ının biraz aşırı yüklü olduğunu düşünüyorum - sadece mini sohbeti açmak/kapatmak için çalışıyor.
En azından zaten açık olan bir mini sohbetten - bir numaraya tıklamak yeni bir mesaja geçişe yol açacak şekilde - en azından mini sohbetten önce böyleydi.
Yani, sohbet açıksa, bilgi verene tıklamak sohbeti kapatır - ancak bir sonraki mesaja gitmeniz gerekir - ve yeni mesaj yoksa sohbeti kapatın.
Ben de fark ettim - Opera tarayıcısı:
1) ses çok güçlü bir gecikme, dakikalar ve hatta saatler ile görünebilir
2) ayrıca bir gecikmeyle, mesajın gelişiyle ilgili sayılar görünür - kelimenin tam anlamıyla bir ses var, ancak sayı yok
1) Belirli bir mesajla ilgili olarak dakikalar ve saatler içinde sesli bir bildirim aldığınızı nasıl belirlediniz? Belki başka biri sana yazdı?
2) Rakam görünmüyor veya rakam değişmiyor. Muhatabın size arka arkaya 2 mesaj göndermesi durumunda - bunlar tek bir mesajda birleştirilir. Aslında okunmamış mesaj sayısı aynı kalıyor ama sesli bildirim geliyor.