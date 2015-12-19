mql5.community'deki sohbetler - sayfa 4
Cümleyi farklı şekilde ifade etmeye çalışın. Ne demek istediğin tam olarak açık değil.
resimlerde açıklanmıştır:
1.
2. Burada kastedilen buydu
3.
1. Yeni bir mesaj ve mesaj simgesinde bir sayı belirdiğinde -- sohbet penceresindeki genel mesajlar listesine değil, mesajın geldiği sohbetin içinde bir geçiş olmalıdır (en azından başlangıçta böyleydi) )
2. Mesaj bölümünden çıkarken - sohbet penceresine dönüş olmamalıdır (mesaj bölümüne geçiş sohbet penceresinden olduysa - daha önce çıkılmışsa sohbet penceresine dönüş neye göre yapılır)
3. Sohbet penceresinin boyutu özelleştirilebilir olmalıdır (o zaman bu pencere mantıklı ve kullanışlı olur, resimli ve kodlu mesajlarımız var, mikro pencerede bir anlamı yok)
1. Bir mesaj aldım. Her zamanki gibi numaraya tıkladım - hemen diyalog penceresine girdim (daha önce olduğu gibi), ilk başta yeni bir şey fark etmedim.
2. Ve kalırsa, bu sohbet, ana pencere ile birlikte ilerlememeli ve forumun başka bir sayfasına geçerken kaybolmamalıdır - sonuçta bu bir sohbet penceresidir. Forumun başka bir bölümüne geçerken bu pencere gizleniyorsa bunun anlamı nedir? Mini sohbette bir kişiyle bu şekilde iletişim kurarsınız, aynı anda forumda bir şeyler bulmak istersiniz... ve sohbet penceresi kaybolur...
3. hı hı
Sohbet harika, belki birinin ihtiyacı bile olabilir.
Artık herhangi bir düzgün forumda olduğu gibi klasik formda, konu ve sayfalarla özel mesajlar yapmak mümkün mü?)
Çözüm basit - bu açılır sohbeti devre dışı bırakın - kim seviyor ve kim rahat ediyor - bırakın onunla çalışsın.
Mini sohbet ek bir işlevdir - ve çalışmasını koşulsuz bir işlev haline getirmek için hiçbir neden yoktur.
Tarayıcının "geri" ve "ileri" düğmeleri vardır - sohbet nedeniyle yeni pencerelerin koşulsuz açılmasına gerek yoktur.
Mini sohbet - bu yeni arayüzün zorunlu bir özelliği mi? - İsteğe bağlı - kim beğenirse kullansın.
ps Örneğin, bir mini sohbete ihtiyacım yok ve aksaklıkları ve özellikleri ile uğraşmam gerekmiyor.
Mini sohbetin bugün tanıtılması, kişiliğin ihlalidir.
Güncellemeleri adım adım kullanıma sunduğumuz gerçeğine alışmanın zamanı geldi.
Cep telefonumdan yeni bir sohbette, mesaj gönderirken kaybolurlar ve yazışmalarda görünmezler, eski şema çalışır
Philips W336 Android 4.0.4 üretici yazılımı
Mobil cihazlar için açılır sohbetler devre dışı bırakılır.
Büyük olasılıkla - dün forum üyelerinin köklü yaşamına giren mikroskobik sohbet sorunu, mesajlarla çalışmanın sağlam mantığının ihlalidir.
Olduğu gibi:
-- bir mesaj belirdi -- mesajla ilgili bilgilere tıklamak -- hemen bir diyaloga yol açtı ve hemen bir diyalog yürütmek mümkün oldu
Şimdi:
-- bir mesaj belirdi -- mesajla ilgili bilgilere tıklamak -- bir diyalog yürütmenin uygun olmadığı belirli bir pencereye yol açar -- ve diyalog dalına girmek için bir dizi manipülasyon yapmanız gerekir.
Önerilen sohbetin bir başka sorunu (özelliği), diyalog için yetersiz (az talep edilen) işlevselliktir:
-- diyalogumuz program kodu parçaları, metin seçimleri, resimler, ekler
-- önerilen iletişim kutusu yalnızca metindir (hızlı metin yanıtı)
Böyle bir diyalog (hızlı yanıt) ne ölçüde talep görüyor? Varsayılan olarak sunmak için (zorunlu)?
Dün, büyük olasılıkla MT5 platform güncellemesini yükledikten sonra, platformda tüm haberler görünmeyi/yüklemeyi durdurdu. Haber listesinin kendisi manşetlerle birlikte mevcuttur, ancak genişletildiğinde, başlık mesajın gövdesinde tekrarlanır ve başka bir şey olmaz. Neyin yanlış olduğunu bilen var mı?
Hangi yapıya yükselttiniz? Hangi sunucu ?
MetaQuotes-Demo'ya haberler yükleniyor mu?