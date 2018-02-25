ilk milyonunu al - sayfa 208

Yeni yorum
 
Виталий Кононюк :

Ve eğer öyleyse, neden kârın %75'i? Kayıplar 30-50 dolar ise ve kâr 100-200 ise, 50/50 oldukça tatmin edicidir.

Ayrıca, istikrarlı TS'ler, ortalama kazanan ticaretin, ortalama kaybeden ticaretin üç katı veya daha fazla olduğu ticarettir. Aynı zamanda, bu tür TS'deki kazanç yüzdesi sadece yaklaşık %30'dur.
 
Alexander Laur :

Evet, hiçbir yere gitmedik. Piyasanın kendisi gün içi ticaret için baskı yapıyor:

Piyasanın gün içinde kaç tane salınım hareketi yaptığını görün. İnsanı büyük partiler ve kısa hedefler hakkında düşünmeye sevk eden işte bu dalgalanmalardır. :)

Ancak piyasa göründüğü kadar basit değil, bu yüzden şu şeyleri de sunuyor:

Yani bir pozisyon açtıktan sonra pozisyonuma karşı neredeyse geri tepmesiz bir hareket oluyor ve bunun sonucunda stop out oluyor.

Evet, günlük %10 stratejisi "kamikaze" etkisini içeriyor, katılıyorum. Ancak 18 gün içinde, depoyu 4.04 dolardan 76.0 dolara, yani 19 kez overclock ettim!

Sizin stratejinizle böyle bir sonucu almanız yıllar alacaktır. Ve 5000$ depozito olsa bile, stratejiniz Forex geliriyle yaşamanıza izin vermeyecektir.

Sadece ticaret için farklı yaklaşımlar kullanıyoruz.

Trende karşı girmeyin ve daire ile girmeyin.
[Silindi]  
Виталий Кононюк :

Soru.

Oynaklık zaman içinde farklı noktalarda aynı mı?

Ve eğer öyleyse, farklı işlemlerde hacim, durma, alım neden aynı olsun?

Ve eğer öyleyse, neden kârın %75'i? Kayıplar 30-50 dolar ise ve kâr 100-200 ise, 50/50 oldukça tatmin edicidir.

%75'i, sabit alımlar ve duraklar olmadan işlemden çıkmak için doğru kararı vermek anlamına geliyordu.
 
Zogman :

Dinle, bana Soros ve hedge fon profesyonellerinin yılda %20 ile mutlu olup olmadığını açıkla.

o zaman günde 1-3 için umutlar nerede?

Pekala, anlıyorum ki kaldıraç - Soros'un 100'ü olamaz ve hatta 10'u bile olası değil,

ama hala ...

Kahretsin, Sanal Gerçekliğe gerçekten hiç katılmadın mı? )) Kaldıraç oranı 1:10'dur. Aynı zamanda, bu koşullar altında bile, maksimum marjda trend yönünde basitçe açarak çok kolay bir şekilde% 1-3'e ulaşılır))
Her şeyi mahvederseniz ve hangi soyucu algoritması bu yüzde 3+ ile güvenli bir şekilde artırılabilir. Burada da düşünün. Soros'un 1:3'lük bir kaldıraca sahip olduğunu ve muhtemelen bazı gelişmiş HFT algoritmaları kullandığını varsaysak bile, marjı maksimum riske yüklemek bile minimum olacaktır. Kârı yukarıda hesapladım.
Ustaca olan her şey basit!!!
Ve bunu sana kim söyledi - bir yılı ne kadar? Kazanç raporlarını yayınlıyor mu?
 
George Merts :
Hatırladığım kadarıyla, DC emirlerinin yürütülmesindeki kusurdan yararlandı. Ve muhtemelen, kendisine bir kâr ödendi, ancak dükkan kapandı ve şimdi bu tür kayıtlar sadece tesadüfen belirlenebilir.
Genel olarak, bu kişi belirsizdir ... Genelde bunun normal bir PR kampanyası olabileceğinden şüpheleniyorum. İnsanlar süper kandırılan ECN'lerini tanıtmaya karar verdiler. Sadece ve her şey. Ne tür kusurlardan bahsetti - birinin cevap vermesi pek olası değil. ECN çok uzun zaman önce ortaya çıkmadı. Aynı zamanda hiçbir yerde kesinlikle teknik bilgi yoktu. Soru ortaya çıkıyor - bir kişi nasıl ve neyin işe yaradığı hakkında bu kadar çok bilgiyi nereden edinebilir? Sadece içeriden biri değilse)) Aynı zamanda, her şeyiyle, o kadar programlama yaptığını iddia etti. Ama sözde akşam yazdığı robotunu söktüm - yemin ederim)) Yarım yılda böyle bir programcı ekibi yapmak gerçekçi değil

Ama genel olarak, yazdıklarında karmaşık bir şey yok - sadece birkaç teknik ayrıntıyı bilmeniz gerekiyor - ödevinizi iyi yapın)) "Wall Street Code" filmindeki gibi - Bodek'in "Nasıl bilebilirdim" ifadesini beğendim o?". Ve bu yüzden hepimiz, aynı köpekbalıklarının bizim üzerimizde bir avantaja sahip olmasına izin veren pek çok temel şeyi bilmiyoruz.
 
khorosh :
Trende karşı girmeyin ve daire ile girmeyin.
Toz, içeri girme
 
Daniil Stolnikov :
Kahretsin, Sanal Gerçekliğe gerçekten hiç katılmadın mı? )) Kaldıraç oranı 1:10'dur. Aynı zamanda, bu koşullar altında bile, maksimum marjda sadece trend yönünde açılarak 1-3% çok kolay bir şekilde elde edilir))
Her şeyi mahvederseniz ve hangi soyucu algoritması bu yüzde 3+ ile güvenli bir şekilde artırılabilir. Burada da düşünün. Soros'un 1:3'lük bir kaldıraca sahip olduğunu ve muhtemelen bazı gelişmiş HFT algoritmaları kullandığını varsaysak bile, marjı maksimum riske yüklemek bile minimum olacaktır. Kârı yukarıda hesapladım.
Ustaca olan her şey basit!!!
Ve bunu sana kim söyledi - bir yılı ne kadar? Kazanç raporlarını yayınlıyor mu?

tüm hedge fonları belirli aralıklarla mevduat sahiplerine rapor gönderir.

Wiki'de Buffett hakkında yaklaşık %20 okudum

Yılda %20 riskten korunma fonları için çok iyi bir gösterge - farklı yerlerde okudum

alpari hakkında - 3 yaşından büyük ve yılda %20 olan ve geri çekilme oranı %20'den fazla olmayan kartları bul

bir tane vardı - MrGreen evet her şeyi aldı ve sızdırdı

ps

Soros uzun zaman önce para kazandı - o zaman hft yoktu

psps

Trend hakkında sizi anlamadım - trend nerede? nasıl tanımlarsın?

hatta konu açtım

https://www.mql5.com/ru/forum/37401

Определения тренда, трендовые стратегии и их результаты.
Определения тренда, трендовые стратегии и их результаты.
  • www.mql5.com
Смит "Как стабильно зарабатывать на форексе". - - Категория: технические индикаторы и анализ рынка форекс
 
Zogman :

tüm hedge fonları belirli aralıklarla mevduat sahiplerine rapor gönderir.

Wiki'de Buffett hakkında yaklaşık %20 okudum

Yılda %20 riskten korunma fonları için çok iyi bir gösterge - farklı yerlerde okudum

alpari hakkında - 3 yaşından büyük ve yılda %20 olan ve geri çekilme oranı %20'den fazla olmayan kartları bul

bir tane vardı - MrGreen evet her şeyi aldı ve sızdırdı

ps

Soros uzun zaman önce para kazandı - o zaman hft yoktu

psps

Trend hakkında sizi anlamadım - trend nerede? nasıl tanımlarsın?

hatta konu açtım

https://www.mql5.com/ru/forum/37401

Hedge fonlar oyunun kurallarına göre oynar. Onlara bakma)) Kârları, diyelim ki, vadeli işlemler arasındaki yayılmaya dayanıyor. Ve bildiğiniz gibi, büyük karlar getiremez !!! Bence yönlendirilmiş ticaret yapmıyorlar, bu şekilde !!!

Trend ile ilgili başlığı göremedim. Eğilim Afrika'da da var, eğilim - B, A'dan büyükse - yukarı. Daha az ise - aşağı))
 
George Merts :
Hatırladığım kadarıyla, DC emirlerinin yürütülmesindeki kusurdan yararlandı. Ve muhtemelen, kendisine bir kâr ödendi, ancak dükkan kapandı ve şimdi bu tür kayıtlar sadece tesadüfen belirlenebilir.

Ancak "uygulamaların yürütülmesinde kusur" ifadesi ne anlama gelebilir?

ds yapmanın bir yolu var - eğer alıntılara daha hızlı erişiminiz varsa - o zaman gecikme zamanı için geleceği bilirsiniz,

ama sonra süper hızlı açıp kapatmak zorundasın

Aynı zamanda, DC'nin piyasadaki konumunuzu engellemek için zamanı olmayacak ve kırmızı renkte olacak -

600K gibi büyük bir miktar için hiçbir DC buna izin vermez

 
Daniil Stolnikov :
Hedge fonlar oyunun kurallarına göre oynar. Onlara bakma)) Kârları, diyelim ki, vadeli işlemler arasındaki yayılmaya dayanıyor. Ve bildiğiniz gibi, büyük karlar getiremez !!! Bence yönlendirilmiş ticaret yapmıyorlar, bu şekilde !!!

hedge fonları - her şey - Soros'un Quantum fonu var,

Anladığım kadarıyla, resmi olarak, Birleşik Devletler yasalarına göre, yeterince zenginseniz bir hedge fonuna yatırım yapabilirsiniz - ve bu son paranız değil

Hedge fon, geleneksel fonlardan daha fazla risk almasına izin verir.

1...201202203204205206207208209210211212213214215...217
Yeni yorum