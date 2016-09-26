Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 14
Bunların hepsinin Mui Ne'nin dikkate değer olmadığını söyleyeceğim)
Temel model için, geleceği tahmin etmek için bir dalga alabilir ve onu sapma ve yakınsama ile daha da destekleyebilirsiniz.
Ve işte sonuç.
Yakınsama böyle bir şey gibi görünüyor, ancak terminalimde böyle bir kompozisyon bulamadım.
Farklılık aşağıdadır:
Ama aldım ve Photoshop'ta göstergeleri grafiğin en üstüne taşıdım (bu arada, üstteki terminale de yerleştirilebilirler) ve ne görüyoruz?
Ve birinden diğerine mucizevi bir dönüşüm görüyoruz.
Değişiminizi okudum. İnsanların nasıl tartıştığını görmek ilginç. Daha genç olanlar Karl Marx'ı duymadılar, ancak piyasa ticaretinin "Emtia para metası" olduğunu söyledi. Ve burada zayıf halka "METAL"dir. Bizim durumumuzda (daha doğrusu, Forex'te işlem yapanlar) zayıf bir bağlantı yoktur. "PARA, PARA, PARA" var. İlkel olarak, ancak bu, Forex'i kaybetmeyen bir sistem olarak karakterize eder. Patateslerden bahsediyorum. Açgözlülüğünü kendine sakla ........ daha yakın olduğun yerde. Birimler ??? Satış hacmi, satın alma hacmini nasıl aşabilir???? Yani iki lyama sattılar ve üç tane aldılar ???? Eh, sadece "Masha ve Ayı" hakkındaki çizgi filmden çocuklar !!! MT, hacmi değil keneleri gösterir, yani yalnızca inç kare başına nüfus yoğunluğunu ölçebilir. Daha fazla yok. 10 Bakü dolarından 3.000 işlem yaparken lam üzerinde ters yönde bir işlem yapmak istese bile bir miktar fazlalık gösterecektir, ancak arz yetersizliğinden dolayı aynı tutarda ancak bir kez yapacaktır. Bu, piyasada işlem yapanlardan bahsetmiyorum bile.
Şimdi anaokulundan lise birinci sınıfa geçelim. Bir hisse senedi spekülatörünün Hatıraları (Edwin Lefebvre) kitabını okuduk, burada siyah beyaz olarak, kaybetmek kazanmak için bir ön koşuldur ve eğer daha kolaysa, bazen büyük bir ikramiye almak için biraz boşaltmanız gerekir. Yani bu aynı piyasa yapıcılar, ikramiyemizi alabilmemiz için sızdırıyor. Piyasayı gözlemlemek ve robotlara vermemek gerekiyor. Bizim için pis işleri yapanları nasıl taciz edebiliriz? Onlara saygı ve saygılar.
Ve şimdiden, kitabı okuma ihtiyacından bahsetmekten bıktım. Kitapta buna ayrılmış iki bölüm var. Trendin likiditedeki düşüşten kaynaklandığını söylemeye gerek yok bence. Ancak burada likidite ve arz ile talep arasındaki farkı veya HACİMDEKİ başka bir AÇIK AZALMA sağlar. Ve her zaman satın alacaklar. Ve frank konusunda şüpheci olanlar için bile (bu arada, iyi bir ikramiye vurdum, sadece aracı şirkete dava açmam gerektiğini düşünüyorum, ödemek istemiyorlar). Pazar pazardır. Maaş ödemek, kredileri geri ödemek vb. vs. Ve ihtiyaçları olan her şeyi para karşılığında satın alacaklar.
Bu yüzden daha fazla tartışıyorum ve bir şeyler yanlışsa düzeltiyorsunuz)) Ama işlemin noktasına ek olarak, bunun altında/üstünde noktalar da var. Satıcılar daha yüksek, alıcılar daha düşük. Belli bir derinlik için bir bardak fiyatlarımız var. Burada belirli bir önyargı yakalayabiliriz - örneğin, satıcıların toplam hacmi, toplam alıcı hacmini aşıyor. Talepten fazla arz fazlası alıyoruz. Son olaylardan en gerçek örnek frangıdır. Belirli fiyat noktalarında alıcı yoktu. Ve İsviçre Bankası seviyeyi sınırlamayı bıraktıktan sonra, bu noktalar kullanılabilir hale geldi. Ama yine, her şeyi kendi dilinize çevirirseniz - bazıları satın aldı, bazıları sattı - satış hacmi, satın alma hacmine eşitti. Yani fiyat sabit kalmak zorunda mıydı?
Büyük resme ışık tutmak ve tam bir mantıksal zincir oluşturmak için söylemek istediklerinizi daha ayrıntılı olarak yazın.
Lefevre'yi okumadım (kesinlikle okumalısınız), ama saldırınızı anlamıyorum! Sizi doğru anladıysam, herhangi bir zamanda talebin arz ile dengelendiğini söylüyorsunuz. Ve fiyatın sabit durması gerekiyor! Ama hala hareket ediyor ...
Bunu düşünürseniz, böyledir - herhangi bir işlemde bir karşı taraf vardır ve biri bu para birimini satın alırsa, işlemin diğer tarafı buna göre satar. Bu noktada arz talep dengesi var)) Burada aksiyomu biraz aydınlatmak gerektiğini düşünüyorum))
Bu yüzden daha fazla tartışıyorum ve bir şeyler yanlışsa düzeltiyorsunuz)) Ama işlemin noktasına ek olarak, bunun altında/üstünde noktalar da var. Satıcılar daha yüksek, alıcılar daha düşük. Belli bir derinlikte bir bardak fiyatlarımız var. Burada belirli bir önyargı yakalayabiliriz - örneğin, satıcıların toplam hacmi, toplam alıcı hacmini aşıyor . Talepten fazla arz fazlası alıyoruz. Son olaylardan en gerçek örnek frangıdır. Belirli fiyat noktalarında alıcı yoktu. Ve İsviçre Bankası seviyeyi sınırlamayı bıraktıktan sonra, bu noktalar kullanılabilir hale geldi. Ama yine, her şeyi kendi dilinize çevirirseniz - bazıları satın aldı, bazıları sattı - satış hacmi, satın alma hacmine eşitti. Yani fiyat sabit kalmak zorunda mıydı?
Büyük resme ışık tutmak ve tam bir mantıksal zincir oluşturmak için söylemek istediklerinizi daha ayrıntılı olarak yazın.
Hayır, sadece her işlemde iki taraf olduğunu söyledi - biri sattıysa, biri ondan satın aldı ve bu %100 doğru. Bu aksiyomun arz ve taleple ilgisi yoktur.
Sonuçta, başlangıçta MT'ye yansıyan hacimlerden bahsettik. Ama gerçekten, eğer düşünürseniz, MT'deki bu ciltlerin tam olarak neyi yansıttığını bilmiyorum? Örneğin son dakikada 1 lot alım ve 2 lot satış olmak üzere 2 işlem yapılmıştır. Buna göre, karşı taraf da vardı - 1 lot satılık ve 2 satın alma için. MT'ye ne yansıyacak? 3 veya 6? Veya başka bir şey?
Sizlerle camdan ve şu anda piyasadaki arz ve talep hacimlerinden bahsettik. Bu biraz farklı.
O yüzden yazarın tam olarak ne demek istediğini anlamadım :)
Yani, anladığım kadarıyla, kendisi patates hakkında fazla düşünmedi)))
Hayır, sadece her işlemde iki taraf olduğunu söyledi - biri sattıysa, biri ondan satın aldı ve bu %100 doğru. Bu aksiyomun arz ve taleple ilgisi yoktur. Örneğin talep, belirli bir zamanda belirli bir fiyattan ortaya çıkar. Ne oluyor. Bu fiyata, satın almak isteyen çok kişi var ve bu fiyata satmak isteyen çok daha az kişi var. Bir dengesizlik var. Kimisi patatesi iki rubleye almak istiyor, kimisi satmak istiyor ama ikiye satmak isteyen kalmadı, 2.50'ye satmak isteyenler var, kimi alıcılar anlaşıp bu fiyattan alıyorlar. yükseldi vb.
Her nasılsa, sözlerinde hala bir şeyler eksik. Sadece 2 tarafı düşünürsünüz, peki ya MM, çünkü bu dengesizliği de bir dereceye kadar dengeler.
Sonuçta likidite sağlıyor yani sürekli satmak isteyenler satabilsin, almak isteyenler alabilsin diye. O anda aynı fiyattan alıp satmaya istekli olsalar bile eşit sayıda değildir.
Bu hizalama MM tarafından devralınmıştır, elbette sınırsız değildir. Sonuç olarak, fiyatı düzenler. Sonuçta, kabaca konuşursak, politikasına uygun olarak bizimle (hem satıcılar hem de alıcılar) "ticaret yapıyor",
ve zaten nihai arz/talep doğrultusunda gidişatı belirler. Orada açıkça görülüyor ki pek çok kişi 2 adet almak istedi ama onlara 2,5 adet teklif edildi. Hem bunlar hem de olanlar aynı anda tatmin oldular, daha sonra MM içindeki dahili analiz sırasında fiyatta bir dengesizlik olduğu ortaya çıkacak ve bu dengesizliğe göre, bu arada fiyat MM tarafından belirlenecek. , ayrıca hemen. + MM, yavrularını düzenler, gerçek arz / talep seviyesine göre fiyatı fazla veya az tahmin edebilir.