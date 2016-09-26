Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 18
Bence bir piyasa yapıcının görevi, eylemleriyle arz ve talebi mümkün olan en iyi şekilde dengelemektir. Başka bir deyişle, bir yandan orta piyasanın maksimum yakınsaması ve arz ve talep dengesi çizgisi için çaba gösterecek ve diğer yandan hacmi x'i maksimize edecek şekilde teklif ve talep düzenleyin. teklifi istemek).
Görünüşe göre bu klinik bir kitle psikozu vakası !!!! Piyasa yapıcılar, kuklacılar, aklınız mı karıştı? Aklına ne oldu?
Piyasa yapıcı büyük bir oyuncudur!!!
Kuklacı sizin forex brokerinizdir, fiyatı ve emirlerinizi manipüle eder, kaybınızla doğrudan ilgisi vardır.
Ve Forex'te bir piyasa yapıcının hareketlerini asla takip edemezsiniz, bunun yapılabileceğine dair böyle bir veri yoktur, fiyatın bu seviyeye ve bu seviyeye tepkisine göre birisinin fiyatı geri tuttuğunu varsayabilirsiniz. Ancak böyle bir fiyata birinin limitler koyduğunu ve tüm pazarı satın aldığını söyleyemezsiniz, çünkü aynı limitleri bir bardakta göremezsiniz, çünkü bu forex (halk dilinde "MUTFAK") !!!
Iiii nihayet ... nereye gidiyorsun? Bu büyük oyunculara ne verildi? Bilgi veriyorlar, hepimizden daha akıllılar. Büyük bir oyuncunun geleceğini ve orada bir şey görebileceğinizi umarak piyasa enstrümanlarını oturup izlemek, bence bu sadece aptalca!!! Kanıt gerektirmeyen aksiyomlar olarak kabul etmeniz gereken, üzerlerine inşa eden ve üzerinde ticaret yapmanız gereken temel kavramlar vardır!! Daha fazlasını söyleyeceğim, sadece borsaların aptal aksiyomlarını kullanırsanız, yıllarca sürekli olarak kazanacaksınız !!!
Forex != "mutfak"
Forex = piyasa
"Mutfak" = Kuklacı
Sözlerinizi okudum ve hemen unutulmuş aksiyomumu hatırladım :-D Piyasa hakkında özel bir anlayışınız var. Ya blog yazılarınızda seviyeleri anlatırsınız, şimdi anlaşılmaz bir nedenle ateş gibi onları reddedersiniz !!!
...................
Seviyelere gelince. Onları nasıl inkar edebilirsin? )) Bu bir AXIOM'dur!!! Bunlar, aslında her şeyin gerçekleştiği temel "hedef" seviyelerdir - biri kaybeder ve biri bulur :-D Biri onları "tutar" ve biri onlar için çabalar. VE THK!!!
İsterseniz masallara inanmaya devam edebilirsiniz. Bu muhtemelen "özgür bir toplumda" yaşadığımıza inanmakla eşdeğerdir :-D Kimsenin bizi kontrol etmediğine. Birileri tarafından dayatılan yasalara el ve ayak bağlı değiliz - enstitüde öğrenmemek ve fabrikada, hiç kimse tarafından hesaplanmayan yetersiz bir maaş için saban sürmek, böylece yalnızca bir şekilde mevcutla bile almak için yeterli paranız olur. Bu arada, kredisiz sıradan bir sakinin "kazanamayacağı" bir apartman dairesi, vergiler, ipotekler, tüketici kredileri ve diğer yaşam zevkleri için aidatlar.
Yalnızca tüketici kredisi veya ipotek almakta özgürsünüz. :-D Kemerinizi sıkmakta özgürsünüz ve kendiniz için biriktirmeye başlayın. Evet, iş aksiyomlarına göre ilk yılda %90 çökecek ve ilk %90'da çökmezse, ilk yılda çökecek bir "iş" için kredi almakta özgürsünüz. ikinci. Hayatınız boyunca sıfırdan başlamakta ve NAME'inizi kazanmakta özgürsünüz. Ama sonra ahırda sadece "ilgilenmeyen" bir Gelendvagen ile yaşlı bir osuruk olarak uyanırsınız :-D
Ama benim için bunu gerçek olarak kabul etmek, tekmelemeyi bırakmak ve bunu kendi lehinize kullanmaya başlamak çok gerekli! Birlikte yapabileceğimizi umduğumuz şey!
Merak ediyorum, kendi araştırmamdan vazgeçtiğimi nerede gördün?
İnsan eliyle yaratılan bir şeye nasıl AXIOM denebilir? Bu, kötü ama katı bir öğretmenin "BURADA DUR OLACAĞINI SÖYLEDİM, OLACAK" dersine benzer. Destek seviyesinin ustaca direnç seviyesi haline geldiğini hatırlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Peki o gerçekten ne? Desteğin veya direncin ne olduğunu bile bilmiyorsak bu AXIOM nedir? Blogumdan bahsetmişsin. Yani dikkatlice okursanız, o zaman hemen hemen bu var. Aynı yazarların öncüllerini inceledik, öğrenilen kurallar davranışlarımızda bir klişe haline geldi, kesinlikle bir AXIOM değil. Aksi takdirde ve gerçekten de piyasada bu tür aksiyomlar olsaydı (elbette, kâr etmek için ticaret yaptığımız dışında), ticaret değil, CENNET olurdu.
İşte trendin nasıl oluştuğuna dair materyal Okumak. Kendime yazmak için zamanım yok (çok tembel). Ayrıca yazara büyük ölçüde katılıyorum.
İşte trendin nasıl oluştuğuna dair materyal Okumak.
İşte bu, damperli kamyon
Bunu anladığınızda, "tıpkı bir trendi uzatmak ya da bir dönüşü 50'den 50'ye çıkarmak gibi" yazı tura gibi saçma sapan şeyler yapmayacaksınız. Anlamak?
Ne göstermek istedin? Grafiğin trend olduğu bir parçayı çıkardınız ve mutluluktan mutlu bir şekilde zıpladınız mı? :-D Başka bir zaman aralığına gidin ve uzaklaştırın. Tamamen farklı bir resim olacak - biraz sonra yayınlayacağım :-D
Tüm küçük ölçeklerde, fiyat üzerlerine nasıl sıçrarsa sıçrasın, küresel trende tabidir.
hmm ... "ve mutluluktan mutlu mu zıplıyorsun?" ??? kaç yaşındasın genç adam