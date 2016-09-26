Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 8
Aşırı alım / aşırı satım bölgelerinden mi bahsediyorsunuz, anlıyorum?
" arz ve talep arasındaki dengesizlik "
Neden aynı poundun fiyatı 5350'nin altına düşüyor ve oradan bir ıslık sesiyle uçuyor? Çünkü arzdan çok talep var.
1-Daha da vahşi doğada tanıtıldı))))
2- Tuzun DESTEK kelimesinde olması için DESTEK SONRASI OLDUĞUNDAN DAHA UCUZ olduğunun tahminle bilinmesi gerekir, bu avantaj olmadan en azından tutun, ancak herhangi bir işlem olmayabilir. kâr.
Tuzu tutmak için kelimenin hangi tarafı belli değil, kim bilir, belki de şemada kilitleriniz var, o zaman istediğiniz kadar tutabilirsiniz, takaslar sadece... Ve eğer ne zaman bilgisini hesaba katmadan ucuzdur ve pahalı olduğunda satın alabilir ve elde tutabilirsiniz, ancak daha pahalı bu durum artık geçerli olmayabilir.
Öz aynı, yaklaşımlar farklı olabilir ama öz aynı ve tuzun senin versiyonunda olduğundan neden eminsin anlamıyorum...
1. Evet, sadece paranın kağıt olduğunu söylüyor. Karmaşık bir şey yok)))
2. İlginçtir, ya biri çarşıda bir tüccarın yanına gelip kulağına "Bekle, ama kâr olmayabilir" diye fısıldıyorsa ne olur? Ne düşünecek ve nasıl tepki verecek?
Olası seçenekler:
- fiyatı keskin bir şekilde düşürün
- ticareti keskin bir şekilde kısıtlamak
- ona yumruklarla acele et
- rüşvet vermek
- İyi bir şaka için onaylayarak omzuna vurur
- bozulmadan kalmak
)))
Ancak cidden, genel olarak ticaretten değil, yalnızca bir bireysel işlemden bahsediyorsak, o zaman bir çıkış yolu var - bu durumda mümkün olan minimum kayıpla kapatmak. Yüzün maviye dönene kadar oturma))
Eh, bence bu konu (faydaları hakkında) kendini tüketti, yeterince söylendi ve insanlar zaten memnuniyetsizliğini ifade ediyor.
Patates için tekrar pazara gidiyoruz)))))
Geliyoruz, bugün pazara teklif 300 kilogram, fiyatı kilo başına 2 ruble, sabah saatte 200 kg aldık, yüz tane kaldı, fiyat yükseldi, yani talep var ama arz önemli ölçüde azaldı, yani talep ve teklif arasındaki dengesizlik nedeniyle fiyat arttı. Yani, fiyat birincil değildir.
Bu doğru - Alıcıların hacimleri satıcıların hacimlerini aşıyor mu? Almak isteyenler daha yüksek fiyattan alacakları için fiyatı yukarı taşıyabilirsiniz. Burada ayrıca tamamlanmış işlemleri de hesaba katmanız gerekir (sadece limitleri değil, aynı zamanda piyasa emirlerini de) - satıcıların hacmi hızla kurursa, talep vardır ve fiyatı daha yükseğe çıkarabilirsiniz. Bunun henüz MT'de olmaması üzücü.
300 olduğunu nereden biliyorsun? arz/talep ve fiyattaki değişim arasında önemli bir çerçeve olsaydı, ama bunların hepsi anlık. Teoride evet birincil değildir ama pratikte arz/talepteki değişim fiyatın kendisindeki değişimle aynıdır.
Biri şimdi on çanta alacağını söylerse, bu onları gerçekten alacağı anlamına gelmez, bu yüzden sadece gerçek işlemleri dikkate alıyorum.
standart yaklaşımlarla geç ve hacimlidirler.
Yararlı kelimesini seçmesine şaşmamalı.
kullanışlı-cebinizdeki ganimetten daha yavaş değişecek olan.
burada başka bir aksiyom zaten başlıyor - piyasa yapıcıların aksiyomu :)
Yani dün bir pound için 1617031 kontrat alındığını biliyorum, 10-11 gündür alım yapıyorlar, yani bir talep var ve henüz karşılanmadı.
Hacim budur.
Bir sözleşmenin maliyeti 62.500 pound, 1617031 ile çarpın ve gerçek satın alma hacmini para olarak alın, tüm matematik bu.
yani teoride tartışmıyorum pratikte sizin mantığınıza göre arz/talep sebep ise fiyat sonuç ise değişimin sonuçlarının analizini düşünmek mantıklı nedende, etkideki değişikliğin sonuçlarından daha erken zamanda gelir, değil mi? Ancak zaman içinde neden ve sonucun değişim süreçleri anlıktır. Bu nedenle, gelecekte her birinin sonuçları eşzamanlı olarak değişir.
Değil
Her şey çok yavaş değişir ve sebep olmadan sonuç olmaz.
mantıklı, Gandalf :) Yani uzun vadede ticaret mi yapıyorsun? Daha küçük zaman dilimleriyle ilgileniyorum :)
Dişlerde ve ileri bantta)))
Zaman çerçevesi gelenekseldir, arz / talep oranındaki değişiklikler nedeniyle fiyat zamanla değişir, kısa vadede esas olarak mm manipülasyonları nedeniyle değişir, bu nedenle gün içi ticaret streslidir ve çok fazla konsantrasyon gerektirir , haber bültenlerinin zamanını takip eder ve daha fazlası. Bir hafta veya bir ay kısadır.