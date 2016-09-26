Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 13

artmedia70 :
Ve lütfen diverjans ve yakınsama arasındaki temel farkları belirtin.
Nasıl bir mizahınız var??? Yoksa tamamen konu dışı mıyım?
 
Argo :
Useddd :
Tacik iyi mi? Bir profesör tanıyorum...
Eğlenmek için iseniz, buna değmez. Ama cidden, bilimsel bir olasılık derecesi yok. Ve benim işime ne takıyorsun? İnternette ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Yayınevine ait olmamasını şart koşuyorum. 12 ay boyunca tüm hakları vardır. Ayrıca tüm olası yorumlar ve çeviriler bana aittir. İnternette herhangi bir kısıtlama olmaksızın görünecektir.
 
Argo :
Lefebvre, Forex'i gerçek bir piyasa olarak tanımıyordu. Ancak yazdıklarının bütün noktası, Boğa eğiliminin Ayı hareketinde oluşmasıdır . Ve ciltleri gerçekti, "kaybeden yok"dan bahsediyordum. Yeter MT. Üzgünüm, ama zaten "para benim için çalışıyor, para uğruna değil" kategorisine geçtim. Şüpheciler için hemen ... İşte, çünkü bazen sıkıcı.

Neden hacimlerle karşılaşıyorsunuz?) Bir döviz vadeli işlemlerinin hacmini veya daha doğrusu içindeki işlem hacmini alsak bile, bu nasıl "gerçek değil" olabilir?) Altta yatan bir varlığımız var - vadeli işlemler + türevleri , işlem hacimleri işlem hacimlerinden önemli ölçüde daha düşük olan türevler, örneğin vadeli işlemler, seçenekler, vadeli işlemlerin% 20-35'idir. Ve bu basit matematiği anlamak için eserler yazmanız gerekiyor?)))

Her şey, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyatta bir dengesizliğin meydana geldiği arz ve talep tarafından yönlendirilir, bunun sonucu hacimdir ve yine sonuç fiyattır.

Her şey kuruşuna bağlı)

Ve bu doğru, satın alma SON keskin sarsıntıda gerçekleşir.

 
stranger :

Sana destek olabilmeyi ne çok isterdim! Ama ben yapamam! Terminalimizin hacimleri dikkate alıp almadığını bilmiyorum. Bu, son kodu yazanlar için bir sorudur. Bu çalışmadaki rolüm, klasik enstrümanları ve onların yorumlarını kullanmanın fizibilitesini değerlendirmekti. O zamanki tüm "gerçek stratejiler" gibi. Şimdi onun tavsiyesini kullanıyoruz. Severim. Daha fazla bir şey söyleyemem. Bazılarını bilmiyorum ve gerisini bilmek istemiyorum.
 
Argo :
"Bizim" terminalimiz, eğer MT ise, boş bir kovadır, içinde fiyat dışında hiçbir şey yoktur)
 
Useddd :
Bir şube yükledik, sayfa 13-15 dahil tüm gönderilerimizi bir araya getirmeyi öneriyorum.
Kabul ediyorum. Eski arşivleri kaldırdım (ilginç olacağını düşündüm). Ama sonunda hepsi saçmalık.
 
artmedia70 :
Ve lütfen diverjans ve yakınsama arasındaki temel farkları belirtin.

Yakınsama böyle bir şey gibi görünüyor, ancak terminalimde böyle bir kompozisyon bulamadım.

Farklılık aşağıdadır:

 
stranger :
"Bizim" terminalimiz, eğer MT ise, boş bir kovadır, içinde fiyat dışında hiçbir şey yoktur)
Bir anlamda guru olmadığımı anlıyorum. "Bize boşaltılan" terminallerin görevi çözmede yeterli olmadığına karar veren ekibin bir üyesiydi. Bir uluma ile yarattık. Bazıları, görmeye alışık olduğumuz şeylerle tam olarak orantılı değil. Burada ona atıfta bulunuyorum. Ancak güncel hale gelmeden önce, tüm teknolojiler MT4 ve benzerleri üzerinde çalışıldı ve test edildi (kurumsal dayanışma)
 
Speculator_ :

Yakınsama böyle bir şey gibi görünüyor, ancak terminalimde böyle bir kompozisyon bulamadım.

Farklılık aşağıdadır:

Bunların hepsinin Mui Ne'nin dikkate değer olmadığını söyleyeceğim)
