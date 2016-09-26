Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 11
Birinci aksiyom: Kaybetmeniz gerekiyorsa kaybedersiniz.
;)
Kambur mezarın onu nasıl düzelteceğiyle mi ilgili? :-)
En önemli kelime EĞER! Bu operatör için koşulu yeniden yazın ve kaybetmesi gerekenler bırakın.
while (ты должен проиграть) ты проиграешь;;)
Kambur mezarın onu nasıl düzelteceğiyle mi ilgili? :-)
;)
if ( Ты должен проиграть ){ то проиграй }
else { Хер вам }
Senin seçimin
if ( Ты должен проиграть ){ то проиграй }
else { Хер вам }
Hangi sözleşmelere bağlı olarak, çok sayıda büyük ve uzun sözleşme varsa, o zaman mümkündür.
Ne de olsa birileri onlara bu miktar için 100-250 milyar dolar sattı !!!!
Ve bu hafta, birçok sürünün aktif olarak kendi aralarında ticaret yaptığı ve böyle bir meblağla sonuçlanan canlı bir ticaret olamaz mı?
Ve eğer olamazsa, piyasada kimlerin bulunduğu ve ne yaptıkları zaten şüpheliyken, balonun milyarlarca büyüklüğünün sınırı nedir?
Ve bu koşullu ayırma koşullu toplam, sırasıyla piyasada ne sıklıkta yer alır ve bu durumda sinyaller ne sıklıkta olur ve bu sinyallerin görünümlerinin periyodikliğine göre çıktısı nedir.
Sözleşmeler, neyin, opsiyonun ve vadeli işlemlerin açıkça belirtildiğini gösterir)
Böyle bir miktar için bir sürü varsa, bu VIP cemaatçileri tarafından görülür)))
Piyasada bir piyasa yapıcı vardı, İngiltere Merkez Bankası, işlemin bir karşı tarafının olmaması durumunda rolünü oynaması gerekiyordu. Bu tür miktarlar için, bu sözleşmeleri "sürüden") satın aldığından şüphem yok.
Bildiğim tek şey, nedense onu tanımıyorum ve umurumda değil, Merkez Bankası 1.50'nin altında kârlı değildi, şimdi de 1.53'ün altında kârlı değil.
Sık sık diye bir şey yoktur, para her zaman mevcuttur ve bir şey hakkında konuşurlar ve çıktı yalnızca bu koşulları kullanma yeteneği ile belirlenir.
Değişiminizi okudum. İnsanların nasıl tartıştığını görmek ilginç. Daha genç olanlar Karl Marx'ı duymadılar, ancak piyasa ticaretinin "Emtia para metası" olduğunu söyledi. Ve burada zayıf halka "METAL"dir. Bizim durumumuzda (daha doğrusu, Forex'te işlem yapanlar) zayıf bir bağlantı yoktur. "PARA, PARA, PARA" var. İlkel olarak, ancak bu, Forex'i kaybetmeyen bir sistem olarak karakterize eder. Patateslerden bahsediyorum. Açgözlülüğünü kendine sakla ........ daha yakın olduğun yerde. Birimler ??? Satış hacmi, satın alma hacmini nasıl aşabilir???? Yani iki lyama sattılar ve üç tane aldılar ???? Eh, sadece "Masha ve Ayı" hakkındaki çizgi filmden çocuklar !!! MT, hacmi değil keneleri gösterir, yani yalnızca inç kare başına nüfus yoğunluğunu ölçebilir. Daha fazla yok. 10 Bakü dolarından 3.000 işlem yaparken lam üzerinde ters yönde bir işlem yapmak istese bile bir miktar fazlalık gösterecektir, ancak arz yetersizliğinden dolayı aynı tutarda ancak bir kez yapacaktır. Bu, piyasada işlem yapanlardan bahsetmiyorum bile.
Şimdi anaokulundan lise birinci sınıfa geçelim. Bir hisse senedi spekülatörünün Hatıraları (Edwin Lefebvre) kitabını okuduk, burada siyah beyaz olarak, kaybetmek kazanmak için bir ön koşuldur ve eğer daha kolaysa, bazen büyük bir ikramiye almak için biraz boşaltmanız gerekir. Yani bu aynı piyasa yapıcılar, ikramiyemizi alabilmemiz için sızdırıyor. Piyasayı gözlemlemek ve robotlara vermemek gerekiyor. Bizim için pis işleri yapanları nasıl taciz edebiliriz? Onlara saygı ve saygılar.
Ve şimdiden, kitabı okuma ihtiyacından bahsetmekten bıktım. Kitapta buna ayrılmış iki bölüm var. Trendin likiditedeki düşüşten kaynaklandığını söylemeye gerek yok bence. Ancak burada likidite ve arz ile talep arasındaki farkı veya HACİMDEKİ başka bir AÇIK AZALMA sağlar. Ve her zaman satın alacaklar. Ve frank konusunda şüpheci olanlar için bile (bu arada, iyi bir ikramiye vurdum, sadece aracı şirkete dava açmam gerektiğini düşünüyorum, ödemek istemiyorlar). Pazar pazardır. Maaş ödemek, kredileri geri ödemek vb. vs. Ve ihtiyaçları olan her şeyi para karşılığında satın alacaklar.
Okuma. Kaybetmek kaybetmektir. Ve aynı Lefebvre'in ciltleri hakkında, daha dikkatli okunabilirdi, sadece arz ve talebin takibini ayrıntılı olarak açıkladı.
Evet, sağır-kör ile konuşup incir, git mt oyna))))
