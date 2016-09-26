Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 20
Sağlıklı olmak.
ve hasta olmuyorsun
Sağlıklı olmak.
Ama bu "trendi" nasıl buldunuz, yoldaş?
İstediğiniz gibi çizin. Bununla hiçbir ilgim yok.
Doğruluğuna karşı çıkacak hiçbir şeyim yoksa asla bir kişiye yanlış olduğunu söylemem! Gerçekten doğruysa ve boş bir söz değilse de havayı salladı. Buna ihtiyacım yok! Ben sadece gerçeği arıyorum! :)
Okumaya başladı. Yazar, trendin tersine değil devam edeceğini yazıyor :-D Bunun olasılığı daha yüksek. Gelelim olasılık teorisine. Yazı tura atalım. Bir trendin devamı veya tersine dönüş gibi yazı ve tura gelme olasılığı 50 ila 50'dir. Tura diyelim. Tura ikinci kez gelme olasılığı nedir? Arttı mı azaldı mı? Televizyon bize olasılığın azaldığını söylüyor. Peki ne... dua edin, fiyat hareketi durumunda artmalı mı? Eylemsizlik? Bu, dağdan buzun içinde kel lastikleri olan çok tonlu bir damperli kamyon değil !!! :-D
Büyük bir banka veya yatırım fonundaki bir tüccarın bir anlaşma yapmadan önce yazı tura attığına gerçekten inanıyor musunuz? Ama cidden, konuyla ilgili aşağıda yazanlar beni daha çok güldürdü. Görünüşe göre, çoğunlukla görmeye alıştığımız klasik hindilerin tamamen aynı program olduğunu, yalnızca normalleştirilmiş veya basitçe düzleştirilmiş olduğunu anlıyorum. Her iki faktör de yalnızca algı kolaylığı adına bozulmaya neden olur. Hepiniz (muhtemelen hepiniz) müziği seviyorsunuz ve ekolayzır veya ton kontrolünün ne olduğunu biliyorsunuz. Yani en sevdiğiniz MACD, üst ve bası alçaltan bir ton kontrolünden başka bir şey değildir. müziğe düşkün olanlar bilir ki basit bir kesim soruna çok kötü bir çözümdür. Her bir banttaki yalnızca frekans kesimini değil aynı zamanda genliği de düzenleyen parametrik eşitleyiciler vardır. Şimdi, birisi bu sorunu programlı olarak üstlenir ve çözerse, şanslı olacaktır. TÜM YENİ İYİ UNUTULMUŞ ESKİ. Gerçek fiyat hareketinin bir göstergesini yaratma problemini çözmek için kişisel olarak müzikal gürültü bastırma algoritmasını kullandım. Gecikmez ve belirli bir yön ve genlik verir. Gelecekte, diğer işler için bir "motor" olarak kullanıldı.
Bir sır değilse de sizi tam olarak kim güldürdü? ))
Ekolayzere gelince, düşüncelerimi kafamdan çıkardım)) Bunu uzun zamandır düşünüyorum! Aracınızı programlama alanında benim için sonraki görevleri doğrudan özetlediniz))
Ama sana tüccarın bankayı attığını kim söyledi? )) Olasılıktan bahsettim.
En azından biri yardım etti. Zaten tüm bu hava sürtünmesi boşuna değil
Onu sallayarak boşuna olmadığına inanıyorum !!! Ancak görüşlerimiz her zaman örtüşmez.
Söylemeye gerek yok!!!
Peki, bu grafikte bana bir trend bul?