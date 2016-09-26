Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 17
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gün içi ticaretin aksiyomu, gün içi ticaret yaparken gerçekleştirilen işlemleri izlemeniz gerektiğidir.
Gün içi ticaretin aksiyomu, orada bir at gibi sürmeniz ve düşünmeniz ve mt'deki resimlere bakmamanız gerektiğidir.
Şimdi ruble ve Merkez Bankanız hakkında. Bankalararası piyasada işlemler durdu mu? Niye ya? Aynı durum geçen hafta Ukrayna'da da yaşandı. Çünkü mm, görevlerini yerine getiremedi, yani Rusya'daki ruble ve Ukrayna'daki Grivnası teklifini satın aldı. Merkez Bankası istedi, istemedi) Ne istediği kimin umurunda? Hala yapabilirim-yapamam)))
Sonra - at gibi sürmeniz gerekiyor. Tam olarak nasıl? Belirli yöntemler, peki ya da resimli aksiyomlar?
Ruble. Neyi ve nerede durduğunu bilmiyorum. Detaylarda durumu anlamadım. Ama sanırım ihaleler yapıldı. Ve çöküşten hemen önce devam ettiler. Sonra, elbette, musluk kapatılmış olabilir, ama çok geçti. Peki, kim batırdı? Merkez Bankası? Numara. Peki Gandalf kimdir?
MM yükümlülüklerini yerine getiremedi ve ruble teklifini satın alamadı mı? Ayrıca, sizin için her şey bir şekilde belirsiz - istiyorum, istemiyorum, yapabilirim, yapamam ... Bununla ne demek istediniz? Bütün bunlar MM hakkında ne? Görünüşe göre aynı Merkez Bankası'nı mı kastettin? Döviz kurunu kontrol altına almak için Merkez Bankası döviz rezervlerini attı. Sonra güya durdu. Ve ne - ticaret aynı anda durdu mu? Devam ettiler, ancak katılımı olmadan. Neye yol açtı ve biz tanık olduk. Banka teklif üzerine likiditesini geri çekti. Cam daha sonra anında kurudu :-D
Sonra şefler yolumuzu sadece ters yönde tekrarladı :-D
Aksiyomlar hakkında değil, "Neden Kukl her zaman bize sahip?" gibi bir şeyle başlasan iyi olur.
Belki en azından ona hayat verirsin)) Gerisi sessiz kalır. Görünüşe göre sıkışıp kalmışlar - tezgahlara çanta dolusu para saçıyorlar :-D
Aksiyomlar hakkında değil, "Neden Kukl her zaman bize sahip?" gibi bir şeyle başlasan iyi olur.
Evet, çünkü çoğunluk:
- ticaret yapamam
- hiçbir şeyin olmadığı yerde geri dönüşler aramak
- trende karşı işlemler
- geri çekilmelere nasıl girileceğini bilmiyor
- MM kurallarını ihlal ediyor
- Şanslı olacaklarına İNAN
(tabii ki, liste tam değil, ama umarım çoğu kişi ipucunu anlar)
ilgilenen varsa hatırlayabilirim
Beyler, MARKET ticareti hakkında gerçekten kitaplar (başlangıçlar) okudunuz. Tam olarak borsayı kastetmiyorum. Arz ve talep dengesizliği, alım veya satım hacimleriyle ilgili değildir. O fiyata bağlı. Daha doğrusu, belirli bir fiyattan satın alma veya satma arzusu. Ve sen kimsin ......? MM "kutsal" insanlar. Onlar için "dua etmek" gerekir. Kirli işleri bizim için yaptıklarını tekrar etmekten bıkmayacağım. Ana görevleri, belirli bir ürüne olan talebi incelemektir. Ve sadece çalışmalarının sonuçlarını nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. HANGİ sihirli seviyeleri arıyorsunuz? Burada değiller. Doğru, belirli bir ülkenin Merkez Bankası karşısında "yüksek" güçler bazen tüm ticaret sürecine müdahale eder. Ancak yalnızca bir bütün olarak ekonomi için tehlikeli olan önemli bir bozulma durumunda. Ve elbette belirli bir fiyat değeri yoktur. Bu, özellikle halktan fazla miktarda para çekmenin gerekli olduğu durumlarda geçerlidir. Burada bağlantı fiyatı + hacim çalışacaktır. Bu, rublenin böyle bir çöküşünün nedenlerinden biridir. Ve kimse sana gerçek sebebi söylemeyecek. Yaptırımların getirilmesinden sonra, yabancı ülkelerle gerçek mal alışverişi düştü. Peki bu dolara ve euroya kimin ihtiyacı var? Yakında dolapta yatan gereksiz çöpler gibi atılacaklar. Ve aynı zamanda, devletin hammadde sözleşmelerinin bir kısmını rubleye devretme arzusu. Bütçeye yapılan enjeksiyonların ne olacağını hayal edebilirsiniz. Bu elbette çok kaba. Her şey çok daha karmaşık. Alfabeleri okuyun.
not MM piyasa yapıcısı.
Beyler, MARKET ticareti hakkında gerçekten kitaplar (başlangıçlar) okudunuz. Tam olarak borsayı kastetmiyorum. Arz ve talep dengesizliği, alım veya satım hacimleriyle ilgili değildir. O fiyata bağlı. Daha doğrusu, belirli bir fiyattan satın alma veya satma arzusu. Ve sen kimsin ......? MM "kutsal" insanlar. Onlar için "dua etmek" gerekir. Kirli işleri bizim için yaptıklarını tekrar etmekten bıkmayacağım. Ana görevleri, belirli bir ürüne olan talebi incelemektir. Ve sadece çalışmalarının sonuçlarını nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. HANGİ sihirli seviyeleri arıyorsunuz? Burada değiller. Doğru, belirli bir ülkenin Merkez Bankası karşısında "yüksek" güçler bazen tüm ticaret sürecine müdahale eder. Ancak yalnızca bir bütün olarak ekonomi için tehlikeli olan önemli bir bozulma durumunda. Ve elbette belirli bir fiyat değeri yoktur. Bu, özellikle halktan fazla miktarda para çekmenin gerekli olduğu durumlarda geçerlidir. Burada bağlantı fiyatı + hacim çalışacaktır. Bu, rublenin böyle bir çöküşünün nedenlerinden biridir. Ve kimse sana gerçek sebebi söylemeyecek. Yaptırımların getirilmesinden sonra, yabancı ülkelerle gerçek mal alışverişi düştü. Peki bu dolara ve euroya kimin ihtiyacı var? Yakında dolapta yatan gereksiz çöpler gibi atılacaklar. Ve aynı zamanda, devletin hammadde sözleşmelerinin bir kısmını rubleye devretme arzusu. Bütçeye yapılan enjeksiyonların ne olacağını hayal edebilirsiniz. Bu elbette çok kaba. Her şey çok daha karmaşık. Alfabeleri okuyun.
not MM piyasa yapıcısı.
Yani Aksiyom N (önemli!!!):
Basit bir soruyla başlayalım. İnsanlar neden spekülasyon yapar? Doğal olarak kâr için. Peki bir tüccarın karı nasıl birikir? Düşükten alıp yüksekten satması gerekiyor. Başka bir deyişle, MM, burnu havada kalmamak için, itfa edilen hacimlerini satmakla yükümlüdür. Ve daha fazlası için sat. Aynı zamanda, birisi karşı tarafta olmalıdır. Ama bunu nasıl yapabilir? Fiyat neden aniden yükselsin? Ve neden biri karşı tarafta olsun ki?
eğlence burada başlıyor. Birinin karşı tarafta olması için, dalga analizi, seviye kırılımında ticaret, destek ve direnç çizgileri vb. gibi bir dizi "kural" getiriyoruz. Aksi takdirde, MM kalabalığın davranışını nasıl tahmin edebilir? Pekala, o zaman her şey basit - MM, daha fazla boşaltma için hacimleri "kazanmak" için kalabalığı daha önce sözde kurallarla besleyerek, fiyatı ihtiyaç duyduğu yönde göndermelidir. Kısa bir duraklama ile işlem mi yapıyorsunuz? Ters yönde bir yolculuk yapacaksınız. Test satıyor musunuz? yanlış olacak. Vb. Nasıl yapar? Cebinizde 3 sıfırlı bir on ve bir atın omzu ("zenginleşmeniz" için aynı şekilde yaratılmıştır :-D). MM'nin yedekte büyük kaynakları var. Yani tüm ciltlerinizi kolayca satın alabilir, kendi lehine bir önyargı oluşturabilir, ihtiyacı olan fiyatı alabilir, satabilir ve kar edebilir. Doğal olarak, ya para yönetiminizin başarısız olduğu ya da durduğu yerde olacaktır. Aksi takdirde, MM sizinkini alamaz!
Seviyelere gelince. Onları nasıl inkar edebilirsin? )) Bu bir AXIOM'dur!!! Bunlar, aslında her şeyin gerçekleştiği temel "hedef" seviyelerdir - biri kaybeder ve biri bulur :-D Biri onları "tutar" ve biri onlar için çabalar. VE THK!!!
İsterseniz masallara inanmaya devam edebilirsiniz. Bu muhtemelen "özgür bir toplumda" yaşadığımıza inanmakla eşdeğerdir :-D Kimsenin bizi kontrol etmediğine. Birileri tarafından empoze edilen yasalara el ve ayak bağlı değiliz - enstitüde öğrenmemek ve fabrikada, hiç kimse tarafından hesaplanmayan yetersiz bir maaş için saban sürmek, böylece sadece bir şekilde mevcutla bile almak için yeterli paranız var. Bu arada, kredisiz sıradan bir sakinin "kazanamayacağı" bir apartman dairesi, vergiler, ipotekler, tüketici kredileri ve diğer yaşam zevkleri için aidatlar.Ve son olarak, harika bir deyişi hatırladım - "yaşamayacaksın ... yaşamayacaksın" :-D
Yalnızca tüketici kredisi veya ipotek almakta özgürsünüz. :-D Kemerinizi sıkmakta özgürsünüz ve kendiniz için biriktirmeye başlayın. Evet, iş aksiyomlarına göre ilk yılda %90 çökecek ve ilk %90'da çökmezse, ilk yılda çökecek bir "iş" için kredi almakta özgürsünüz. ikinci. Hayatınız boyunca sıfırdan başlamakta ve NAME'inizi kazanmakta özgürsünüz. Ama sonra ahırda sadece "ilgilenmeyen" bir Gelendvagen ile yaşlı bir osuruk olarak uyanırsınız :-D
Ama benim için bunu gerçek olarak kabul etmek, tekmelemeyi bırakmak ve bunu kendi lehinize kullanmaya başlamak çok gerekli! Birlikte yapabileceğimizi umduğumuz şey!
Seviyeler her zaman var olmuştur ve bugüne kadar var olmuştur, bunlar, limit emirlerinin çok sayıda ve büyük hacimli yoğunlaştığı sözde fiyat engelleridir, fiyatın hareketine devam etmesine izin vermeyen ve onlar (emirler) onlardır. tersine çevirebilir.
Soru şu ki, seviyeler ne değildir?
Örnek olarak:
- fibonacci çizgileri (bu sadece bir sayı dizisidir, başka bir deyişle bir hesaplama yöntemidir ve bu dizideki bazı sayıların diğerlerinden daha fazla güce sahip olması tamamen saçmalıktır, seviyeler olarak da kullanılabilir: a mil veya bir pound ve bu sayılar temelinde tamamen çalışan bir ticaret sistemi oluşturmak için, ancak bunun piyasa süreçleriyle ilgisi yok)
- Dinapoli seviyeleri (aynı zamanda bir piyasa aksiyomu değildir ve hiçbir şekilde satıcıların / alıcıların gerçek seviyelerini veya gerçek varlığını ve bu seviyelerdeki faaliyetlerini belirlemez)
- saf ve az bilgili tüccarlardan para çekmek için birileri tarafından icat edilen diğer tüm sahte seviyeler
NOT: SEVİYENİN BELİRLENMESİ AYRICA FİYATA YAKLAŞILDIĞINDA ÜZERİNDE OLUŞAN İŞLEMLERİ NET ANLAMAK GEREKİR.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/417986
Bunun neyle bağlantılı olduğunu bilmiyorum (belirli bir bilgi boşluğum var), ama dediğim gibi, bu seviyeler çok açık bir şekilde meşhur Fibonacci seviyeleri ile örtüşüyor. Bana inanmıyorsanız, kendiniz kontrol edin.