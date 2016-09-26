Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek)

Bu konu , piyasaların teknik analizinde göstergeleri kullanmanın aksiyomlarını ve yöntemlerini tartışacaktır !!!

yazılarınızı bekliyorum!!! Lütfen, daha az saçmalık!!!

1. Aksiyom - hacimdeki bir artış hareketin yönünü doğrular.

Hacim, ana trend yönünde artmalıdır. Ana eğilim aşağı ise, piyasadaki gerileme dönemlerinde hacim artmalıdır. Ana trend yukarı ise, yükselişler sırasında artmalıdır.

 
Ve tüm aksiyomlara MQL kodu biçiminde resimler ve uygulamalarla eşlik edilmesi arzu edilir. İyi olacak.
Bu yanlış bir ifadedir. Bir aksiyom olarak işe yaramaz.

Bu iddiayı çürüten örnekler vermek kolaydır.

 
" Aksiyomlar " kelimesini " hipotezler " ile değiştirirdim. Bence bu daha doğru olur.
 

2. aksiyom - sapma ve yakınsama - gösterge ve fiyat okumalarının ayrışmasıdır, ancak bu iki terim yalnızca klasik sapma ve yakınsamalara atıfta bulunur.

Daha kesin bir tanım şunları içerir: bir fiyat teklifinin düşük düşük veya yüksek yüksek değerini onaylamayan gösterge.

DİKKAT!!! Kavramlar: Genişletilmiş, gizli ters veya başka bir tür sapma aslında sapma ve yakınsama DEĞİLDİR !!!

Diverjans terimine çok sonra eklendiler ve tekrar ediyorum, onlar bir aksiyom DEĞİLDİR !!!

Son olarak, bir aksiyom olmayan tüm bu saçmalıklar için bence kafa karışıklığı olmaması için yeni bir terim bulmakta fayda var !!!

Bir "aksiyom" nedir?
 
barabashkakvn :
" Aksiyomlar " kelimesini " hipotezler " ile değiştirirdim. Bence bu daha doğru olur.
daha çok bir teoremdir. ve 1. teorem hemen başarısız oldu
 

mmmoguschiy :
тут скорее теорема. и 1-я теорема сразу же потерпела крах

İfadelerinizin, Dow'un varsayımlarıyla çelişmek için temelsiz bir girişim değil, argümanlarla aşağı yukarı doğrulandığını duymak isterim. )))

 
Dow'un varsayımları, anlıyorsunuz ve bu size de komik geliyor.
 
IvanIvanov :
Bir "aksiyom" nedir?
İyi soru! Buna bir cevap olmadan, konu hiç bir konu değildir.
 
Dau'nun orada ne olduğunu bilmiyorum ... bu "varsayımın" MT ile ilgisi yok !!! Tıpkı diğer her şey gibi
