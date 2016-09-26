Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek)
Bu konu, piyasaların teknik analizinde göstergeleri kullanmanın aksiyomlarını ve yöntemlerini tartışacaktır!!!
yazılarınızı bekliyorum!!!
1. Aksiyom - hacimdeki bir artış hareketin yönünü doğrular.
Bu yanlış bir ifadedir. Bir aksiyom olarak işe yaramaz.
Bu iddiayı çürüten örnekler vermek kolaydır.
2. aksiyom - sapma ve yakınsama - gösterge ve fiyat okumalarının ayrışmasıdır, ancak bu iki terim yalnızca klasik sapma ve yakınsamalara atıfta bulunur.
Daha kesin bir tanım şunları içerir: bir fiyat teklifinin düşük düşük veya yüksek yüksek değerini onaylamayan gösterge.
DİKKAT!!! Kavramlar: Genişletilmiş, gizli ters veya başka bir tür sapma aslında sapma ve yakınsama DEĞİLDİR !!!
Diverjans terimine çok sonra eklendiler ve tekrar ediyorum, onlar bir aksiyom DEĞİLDİR !!!
Son olarak, bir aksiyom olmayan tüm bu saçmalıklar için bence kafa karışıklığı olmaması için yeni bir terim bulmakta fayda var !!!
" Aksiyomlar " kelimesini " hipotezler " ile değiştirirdim. Bence bu daha doğru olur.
mmmoguschiy :
İfadelerinizin, Dow'un varsayımlarıyla çelişmek için temelsiz bir girişim değil, argümanlarla aşağı yukarı doğrulandığını duymak isterim. )))
Bir "aksiyom" nedir?
İfadelerinizin, Dow'un varsayımlarıyla çelişmek için temelsiz bir girişim değil, argümanlarla aşağı yukarı doğrulandığını duymak isterim. )))
