avtomat :

Tüm küçük ölçeklerde, fiyat üzerlerine nasıl sıçrarsa sıçrasın, küresel trende tabidir.

not

hmm ... "ve mutluluktan mutlu mu zıplıyorsun?" ??? kaç yaşındasın genç adam

Kaç yaşında olursam olayım olaya olan sevinciniz değişmeyecek :-D

Dikkat edin, daha düşük zaman dilimlerinden bahsetmiyordum!!!
yaşlılar hakkında?

;)) kafanızla düşünmek - bu bir hak mı yoksa bir görev mi, ne düşünüyorsunuz? Bu, Anayasa'ya yazılması gereken hükümdür.

 
avtomat :

yaşlılar hakkında?

;)) kafanızla düşünmek - bu bir hak mı yoksa bir görev mi, ne düşünüyorsunuz? Bu, Anayasa'ya yazılması gereken hükümdür.

Söylemeye gerek yok!!!

Peki, bu grafikte bana bir trend bul?

Peki, yakından bak


 
Madem bu kadar akıllısın neden sızdırıyorsun?
anlamıyorsun ;)
 
Yine mi uzaklaştırdın? Öyle bile olsa. Aklı başında hiç kimse, kalkan bir trene asla binmez. Hindiniz zaten geri dönüş için çığlık atarak kendini yırtıyor. MACD, stokastik ve diğerleri onları aynı anda sever. Hala kısa kalmanız gerektiğini ve KAMAZ'ın düşeceğini düşünüyor musunuz? :-D
Ölçeğin ne olduğunu anlıyor musun?

Macds veya stokastik kullanmıyorum.

Hindimi ilk kez görüyorsun, hangi ilkelere dayandığını bilmiyorsun, ama neye "bağırdığını" yargılamaya cüret ediyorsun ... bir uzman, kahretsin ...

 
Nasıl bir tanım yazarsınız? kendine gel ve wikipedia'ya git. belki neden bahsettiğimi anlarsın))

Bu hindi çiziminizin bir makda çiziminden nasıl bu kadar farklı?
Sağlıklı olmak.
