Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 16
en azından öyle diyorlar :-D serbest yüzme ve hepsi...
Zaten yüzüncü kez söyledim, en önemli şey bu dengesizliğin meydana geldiği önemli fiyat seviyelerini belirlemek ve bunu sonradan değil, gerçek zamanlı olarak belirlemek.
Yani bu aynı, benim versiyonumda, giriş yönü basitçe düşünülür ve sizin versiyonunuzda, fiyatın çekici olma eğiliminde olduğu seviyeler, ancak oraya tam olarak ne zaman ve hangi seviyeden geleceğini bilmeden (yer. başlangıç noktası bu seviyeye kadar) orada hareket etmeye başlayacaktır. Bu nedenle, görünüşe göre önce seviyeyi belirliyorsunuz ve ardından bir giriş noktası arıyorsunuz ve geri tepmelerde makul bir şekilde pozu artırıyorsunuz. Kahretsin, bu adil bir fiyattan nihai EĞRİ oluşturmakla aynı şey. Forte inşa ve diğerleri gibi. Sadece seviye kavramını kullanırsınız, ancak bu seviyelere ve dinamiklerindeki değişikliklere bakarsanız, bunlar, etrafında farklı oynaklıklarla fiyatın sallandığı aynı eğridir, ancak bu adil fiyat, kazandıklarına rağmen daha düzgün değişir. O.
Ama nedense inatla kabul etmeyi reddediyorsun. Bunun yanı sıra, farklı frekans bantlarında hacimler olmadan böyle uygun bir fiyatın oluşturulabilmesi. Forte, ne de olsa, daha önce konuya böyle kaç tane resim gönderdin. Hacimlerin avantajları olduğunu iddia etmiyorum, daha doğru bir şekilde daha küçük dezavantajlarla girebilirsiniz, girişte hiçbir geri tepme yakalayamazsınız, böylece hemen kullanılmış bir şeye koyma fırsatına sahip olursunuz ve bu böyle devam eder, ancak yine de ölümcül DEĞİLDİR.
Bir şeyi kullanmak için bir şeye sahip olmanız gerekir. Şimdiye kadar, yukarıda söylenen her şey yüzde 90 gerçek saçmalık
Herhangi bir eğri oluşturmuyorum, sadece nereden aldıklarına ve nerede sattıklarına bakıyorum. Ayrıca işlem hacmi olmadan bir şeyi nasıl göreceğinizi de bilmiyorum, bu mucize göstergelerin heykeltıraşları için. Forte'yi altı veya yedi yıldır tanıyorum, içine su dökmeyi unuttukları bir kovada balık yakalamaya çalışıyor))))
İnsanlığın varoluşu boyunca değişmeyen ticaret kuralları, saçmalık, o zaman bir oyuncak bebek aramaya gidebilirsiniz, burada kendinizi silmek ne cehennemdir)))
Kurallar çiğnenmek içindir! Kuklacıların başarıyla yaptığı şey! Ve buna defalarca şahit olduk. Bu etkinlikte en azından ikizleri ve doların düşüşünü ele alın. Bunun planlanmamış bir olay olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, aynı frangı al.
Ticaret kurallarına gelince, değişmediler, tartışmıyorum. Ve onlar sadece bok olamazlar. Döviz ticareti daha fazlasıdır. Bu bir sistemdir. Birlikte düşünülmesi gereken farklı kurallardan oluşan bir sistem! Burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Ama nedense senin için saçmalık. Gerçek bilginizde dinlendiniz ve basitçe başka hiçbir şeyi duymuyorsunuz.
Seviyelerinden bahsetmişken. Uygulamanın gösterdiği gibi, çoğu oyuncu bu seviyeler tarafından yönlendirildiğinden, bu seviyeler direnç ve destek seviyelerinden başka bir şey değildir. Ve bu seviyeler Fibonacci seviyeleri ile örtüşmektedir. Bu bir aksiyom!!! Ve burada onları görmek için alnında yedi karış olmaya gerek yok. Herkes onları biliyor ve herkes kullanıyor. Burada soru farklı - fiyat bu seviyeye gelecek mi? Ne kadar yakın? Ne kadar yakın? Vb. vb.
Yani kuklacıların varlığını inkar mı ediyorsunuz? ))
Merkez Bankası sizin için kuklacıysa, para birimi olarak onlara böyle diyebilirsiniz), ancak ticaret kurallarını ihlal etmiyorlar, onları kullanıyorlar, siz onları ihlal ediyorsunuz ve sonra Doll tarafından atıldığını söylüyorlar)) )
Ve genelleme yapmayın! Kimse orada bir şey kırdığımı söylemedi! )) Sadece kavramları anlamak ve Kâse'yi bulmak istiyorum )) Aksiyomları kendi bakış açımdan tartışın. Gün içi ticaretle ilgileniyorum. Bu dönemde, kukla stratejileri alakalı olmaktan daha fazlasıdır!
Ve işte gün içi ticaretin başka bir aksiyomu Doll: Örneğin, Doll sizi belli bir seviyeye çekmek istiyor. O ne yapıyor? Belirli seviyeleri ve buna bağlı olarak bu seviyelerdeki hacimleri kolayca satın alabilir veya sahte likidite enjekte edebilir, böylece belirli bir yönde hareket görünümü yaratır ve sizin terimlerinizle arz üzerinde bir talep fazlası (veya yardımcısı) yaratır. tersi). "Kurallara uymayanların hepsi" dediğin kişiler doğal olarak onun kuyruğuna düşer, durur. Bir dizi hacimden sonra Kukl ters yönde hareket etmeye başlar ve kısa duraklar estirir. Vuyala - o krallarda!!! Her şey başka yerde :-D
Yani sizce Merkez Bankası tahta olanı %40 oranında mı doldurdu? :-D
Gün içi ticaretin aksiyomu, gün içi ticaret yaparken gerçekleştirilen işlemleri izlemeniz gerektiğidir.
gün içi ticaretin aksiyomu, orada bir at gibi sürmeniz ve düşünmeniz ve mt'deki resimlere bakmamanız gerektiğidir.
Şimdi ruble ve Merkez Bankanız hakkında. Bankalararası piyasada işlemler durdu mu? Niye ya? Aynı durum geçen hafta Ukrayna'da da yaşandı. Çünkü mm, görevlerini yerine getiremedi, yani Rusya'daki ruble ve Ukrayna'daki Grivnası teklifini satın aldı. Merkez Bankası istedi, istemedi) Ne istediği kimin umurunda? Hala yapabilirim-yapamam)))