Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 4
Yapabilirim, ama bunun için bir makale yazmanız gerekiyor, basit bir forum mesajı için cevap çok büyük olacak. Ve öyle hissetmiyorum.
Ne yazık ki, sizinle aynı fikirde olamam!
Fiyat sadece bir sonuçtur, tabiri caizse, fiyat gecikmeli bir göstergedir!!! Fiyatın ataları şunlardır: sipariş akışı (bant) ve işlem hacmi ve ancak o zaman tüm bunlar grafikte fiyat olarak görüntülenir !!! Fiyat hareketini inceleyebilirsiniz ve bu elbette size çalışan bir ticaret sistemi verecektir!!! Ancak fiyata hacim eklerseniz, kullanmayanlara göre bir avantaj elde edersiniz, ayrıca bandı (sipariş akışını) analiz edebilirseniz, o zaman piyasanın kralı sizsiniz!!! ))))
bu konuyu Argo'ya emanet edin - o asil bir makale yazarıdır :-D
"Gurur verici" inceleme için teşekkürler. Satış veya satın alma hacmi ile ilgili olarak, herkes "gereksiz bir şey satmayı unuttu, satın alacak bir aptal bulmalısın". Bu nedenle, onları çoğu terminalde sunuldukları biçimde düşünmek bile istemiyorum. Ve trendin nasıl oluştuğunu (ve neden) daha dikkatli okuyun. Dalgıç???? ve hangi türkiye? İşte bu teorinin etkinliğini test etmek için beş yıl önce yazılmış bir hindi versiyonum.
Nokta oluşturan kırmızı daireler. Destek-direnç hatları haline geldiklerinde yeşil anlar Ok - tahmin. Ve tüm bunlar ters sapmadır.
İkinci şekil. bu, daha büyük ölçekte bir ilktir ve USDJPY'ye yazılırken hafife alınmamalıdır. Herkesin anlayacağını umduğum gibi, bu son oluşan. Daha önce tembellik arayanlar. Ama inan bana, onlar da aynı derecede etkili çalışıyorlar.
"İhtiyacınız olmayan bir şeyi satmak için onu satın alacak bir aptal bulmalısınız."
Tamamen özlendi. Klasik AO'ydu. Ve sıradan dalgıç üç kategoriye ayrılmalıdır: yanlış, piyasa durdurma ve tersine çevirme. Dikkatli bir şekilde gözlemlerseniz, kategorilerin her birinin açık işaretleri vardır. Bir dizi klasik hindi analizi yaptım. Bazı nüanslar var, ancak genel olarak kriterler benzer. Kitap oku, hepsi orada. Ama değilse, yakında olacak. Tekrar eden piyasaya gelince, kendini tekrar edemez. Herkes, primerlerde açıklanan aynı kurallara göre çalışır (bunun hakkında bir blogda yazdım). Sadece zaman için ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Ama kimse bunu kendisi yapmak istemiyor. Bu, piyasa durumunun değerlendirilmesinde öznelliği tanıtan zamandır. Trendin oluşmaya başladığı ticaret döneminin gerçek bir bağımlılığı vardır (bu, oyuncu sayısından kaynaklanmaktadır). Dolayısıyla Avrupa'nın kapanmasından sonra ortaya çıktıysa, Asya'nın veya Okyanusya'nın da aynı şevkle onu desteklemesini beklemek aptallık olur. Ancak aynı Avrupa'nın açılışında ortaya çıkan, Amerika'da devam etmesi muhtemeldir. Ve burada, tüccarların kendileri için belirledikleri hedefe zamanında ulaşılıp ulaşılmadığıyla ilgilenmeliyiz.
piyasada yanlış sinyal yok
Haydi!!!? Argüman?
Her şey, yanlış bir sinyal ile ne demek istediğinize bağlıdır. Grafikte değiller ve olamazlar, çünkü her şey matematik üzerine kuruludur, ancak haber akışında büyük olasılıkla insanlar diğer insanları aldatma ve yanıltma eğilimindedir.
False, stop ve retracement olmak üzere üç kategoriden bahsetti, aslında false bir geri çekilmedir. Çoğunlukla, göstergeler bir mumdan 1-2 değer ve 6 değer kullanır ve doğru bir şekilde belirttiği gibi, 6 değerin tümü dikkate alınırsa, zaman ikincil bir rol oynamaktan uzaktır, o zaman- yanlış sinyal olarak adlandırılan, kısa vadeli bir alım veya satım için bir sinyal haline gelir. Ama yanlış değil, kısa vadeli.
Her şey, yanlış bir sinyal ile ne demek istediğinize bağlıdır. Grafikte değiller ve olamazlar, çünkü her şey matematik üzerine kuruludur, ancak haber akışında büyük olasılıkla insanlar diğer insanları aldatma ve yanıltma eğilimindedir.
