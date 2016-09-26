Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 15

Useddd :

Her nasılsa, sözlerinde hala bir şeyler eksik. Sadece 2 tarafı göz önünde bulundurursunuz, peki ya MM , çünkü bu dengesizliği de bir dereceye kadar dengeler.

Sonuçta likidite sağlıyor yani sürekli satmak isteyenler satabilsin, almak isteyenler alabilsin diye. O anda aynı fiyattan alıp satmaya istekli olsalar bile eşit sayıda değildir.

Bu hizalama MM tarafından devralınmıştır, elbette sınırsız değildir. Sonuç olarak, fiyatı düzenler. Sonuçta, kabaca konuşursak, politikasına uygun olarak bizimle (hem satıcılar hem de alıcılar) "ticaret yapıyor",

ve zaten nihai arz/talep doğrultusunda gidişatı belirler. Orada açıkça görülüyor ki pek çok kişi 2 adet almak istedi ama onlara 2,5 adet teklif edildi. Hem onlar hem de olanlar aynı anda tatmin oldular, daha sonra MM içindeki dahili analiz sırasında fiyatta bir dengesizlik olduğu ortaya çıkacak ve bu dengesizliğe göre fiyatı MM'nin kendisi belirleyecektir. + MM, yavrularını düzenler, gerçek arz / talep seviyesine göre fiyatı fazla veya az tahmin edebilir.

Yani herkesten talep görüyor ve satın alıyor, bu yüzden bu dengesizliği YARATIYOR, düşünmek gerçekten bu kadar zor mu?)

Tüm siparişler tamamlandı ve herkes mutlu)

 
Useddd :

doğru anlamış mıyım? Yoksa biraz farklı düşünceleriniz mi var?

piyasada 1000 kişinin (1 sözleşme için de olsa) bir pound geleceği satmasına karar verdi. Bir bardakta göründü
1000 sipariş (sipariş defterindeki görünüm sırası, ping'e bağlı olarak farklı olabilir) satış, yürütme hızı
MM'ye bağlıdır (kimse şimdi satın almak istemiyorsa, MM satın alır, likidite sağlar,
yani, müşteriye, eğer müşteri satmak veya satın almak isterse, her zaman olacağının güvenini sağlamak.
ihtiyacını giderenler) birer birer birer kadehte ihya eder.
Bir süre için 1000 sözleşme sattıkları ve satın aldıkları ortaya çıktı - bide ve ayrıca 1001'de.
Satın alma emirleri, emir defterinde yer alır almaz, talepte işlem gören bir hacim olacaktır. soruda işlem görenlerin farkı
bide-deltadan daha fazla, yani daha fazla aldılar, daha az mal vardı, fiyat arttı. Ama aynı zamanda ortak bir ticaret var
, yani, örneğin 1000 teklifinde 1001 satış fiyatında veya 2001 teklifinde 2001 teklifinde işlem gören yutturmacada bir artış ve orada ve
orada delta aynıdır, ancak ticaret yoğunluğu 2 kat daha fazladır. Sipariş beslemesinin kendisini görüntülemek de önemlidir. yoğun ile
Hem alım hem de satım için çok fazla ticaret var, ancak kimin hacim kazandığı belli değil - gizli bir büyük alıcı veya satıcı.
Siparişlerin kasette NASIL göründüğünü, HANGİ hacimde ve ne sıklıkta, SİPARİŞLERİNİN ne olduğunu merak ediyorum.
başvurular nasıl atıldı ve bundan önce hangi hacimlerde.

Hacimlerle uğraşanlar için, bunların hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Ama neden bu kadar derine iniyorsunuz, biri satıyorsa veya alıyorsa ve işlemin karşı tarafı yoksa, o zaman diğer tarafta bu enstrüman için DAİMA MM var. Bant yalnızca gün içi ticaret, ölçeklendirme veya önemli seviyelerdeki eylemleri izleme için kullanılır. Büyük bir alıcı istediği gibi hacim kazanabilir, büyük bir beden atabilir ve fiyat uçar, sonra ilk seviyede satar ve tekrar satın alır, yavaş yavaş küçük siparişler alabilir, önemli değil.

İşte Ocak sonu-Şubat başında sterlin için durum:

Hiçbir teklif yoktu ve orada mm herkesten her şeyi satın aldı.

 
stranger :

Ama neden bu kadar derine iniyorsunuz, biri satıyorsa veya alıyorsa ve işlemin karşı tarafı yoksa, o zaman diğer tarafta bu enstrüman için DAİMA MM var. Bant yalnızca gün içi ticaret, ölçeklendirme veya önemli seviyelerdeki eylemleri izleme için kullanılır. Büyük bir alıcı istediği gibi hacim kazanabilir, büyük bir beden atabilir ve fiyat uçar, sonra ilk seviyede satar ve tekrar satın alır, yavaş yavaş küçük siparişler alabilir, önemli değil.

O halde, bu "küçük şeyleri" tanımaktan daha önemli olan nedir?
 
Useddd :
O halde, bu küçük şeyleri tanımaktan daha önemli olan nedir?
Zaten yüzüncü kez söyledim, en önemli şey bu dengesizliğin meydana geldiği önemli fiyat seviyelerini belirlemek ve bunu sonradan değil, gerçek zamanlı olarak belirlemek.
 

İşte 28 Ocak için bir ekran görüntüsü, 49'un altında kimsenin olmadığı çok açık:

 
"Şu anda almak isteyen yoksa MM alır, likidite sağlar"

Likidite limit emirlerle sağlanır. Anlaşma zaten likidite mevcudiyetinin bir sonucudur
 
Useddd :

MM farklıdır - siyah beyaz kırmızı :-D

Bankalardan bahsedecek olursak, sadece belli seviyeleri koruyorlar. Herhangi bir dengesizliği çözmezler. Sadece belirli bir aralıkta likiditeye katkıda bulunurlar.
Bebek hakkında konuşursak - farklı davranabilir. Ayrıca kendi lehine bir şeyi yok edebilir. Aslında tam tersi anlamına gelse de bir şey yapıyormuş gibi davranabilir :) Asıl mesele tüm bunları görmeyi öğrenmek ve tuzağa düşmemektir.
 
mmmoguschiy :
MM farklıdır - siyah beyaz kırmızı :-D

Bankalardan bahsedecek olursak, sadece belli seviyeleri koruyorlar. Herhangi bir dengesizliği çözmezler . Sadece belirli bir aralıkta likiditeye katkıda bulunurlar.
Bebek hakkında konuşursak - farklı davranabilir. Ayrıca kendi lehine bir şeyi yok edebilir. Aslında tam tersi anlamına gelse de bir şey yapıyormuş gibi davranabilir :) Asıl mesele tüm bunları görmeyi öğrenmek ve tuzağa düşmemektir.

Evet? Ulusal para birimini kaderin insafına bırakıyorlar ve umurlarında değil mi?

Saçma sapan konuşmak yerine, tüm bunları pratikte nasıl uygulayacağımızı düşünmek daha iyi olur.

 
stranger :
Evet? Ulusal para birimini kaderin insafına bırakıyorlar ve umurlarında değil mi?
en azından öyle diyorlar :-D serbest yüzme ve hepsi...
 
stranger :

Saçma sapan konuşmak yerine, tüm bunları pratikte nasıl uygulayacağımızı düşünmek daha iyi olur.

Bir şeyi kullanmak için bir şeye sahip olmanız gerekir. Şimdiye kadar, yukarıda söylenen her şey yüzde 90 gerçek saçmalık
