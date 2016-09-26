Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 15
Her nasılsa, sözlerinde hala bir şeyler eksik. Sadece 2 tarafı göz önünde bulundurursunuz, peki ya MM , çünkü bu dengesizliği de bir dereceye kadar dengeler.
Sonuçta likidite sağlıyor yani sürekli satmak isteyenler satabilsin, almak isteyenler alabilsin diye. O anda aynı fiyattan alıp satmaya istekli olsalar bile eşit sayıda değildir.
Bu hizalama MM tarafından devralınmıştır, elbette sınırsız değildir. Sonuç olarak, fiyatı düzenler. Sonuçta, kabaca konuşursak, politikasına uygun olarak bizimle (hem satıcılar hem de alıcılar) "ticaret yapıyor",
ve zaten nihai arz/talep doğrultusunda gidişatı belirler. Orada açıkça görülüyor ki pek çok kişi 2 adet almak istedi ama onlara 2,5 adet teklif edildi. Hem onlar hem de olanlar aynı anda tatmin oldular, daha sonra MM içindeki dahili analiz sırasında fiyatta bir dengesizlik olduğu ortaya çıkacak ve bu dengesizliğe göre fiyatı MM'nin kendisi belirleyecektir. + MM, yavrularını düzenler, gerçek arz / talep seviyesine göre fiyatı fazla veya az tahmin edebilir.
Yani herkesten talep görüyor ve satın alıyor, bu yüzden bu dengesizliği YARATIYOR, düşünmek gerçekten bu kadar zor mu?)
Tüm siparişler tamamlandı ve herkes mutlu)
doğru anlamış mıyım? Yoksa biraz farklı düşünceleriniz mi var?piyasada 1000 kişinin (1 sözleşme için de olsa) bir pound geleceği satmasına karar verdi. Bir bardakta göründü
Hacimlerle uğraşanlar için, bunların hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Ama neden bu kadar derine iniyorsunuz, biri satıyorsa veya alıyorsa ve işlemin karşı tarafı yoksa, o zaman diğer tarafta bu enstrüman için DAİMA MM var. Bant yalnızca gün içi ticaret, ölçeklendirme veya önemli seviyelerdeki eylemleri izleme için kullanılır. Büyük bir alıcı istediği gibi hacim kazanabilir, büyük bir beden atabilir ve fiyat uçar, sonra ilk seviyede satar ve tekrar satın alır, yavaş yavaş küçük siparişler alabilir, önemli değil.
İşte Ocak sonu-Şubat başında sterlin için durum:
Hiçbir teklif yoktu ve orada mm herkesten her şeyi satın aldı.
O halde, bu küçük şeyleri tanımaktan daha önemli olan nedir?
İşte 28 Ocak için bir ekran görüntüsü, 49'un altında kimsenin olmadığı çok açık:
Likidite limit emirlerle sağlanır. Anlaşma zaten likidite mevcudiyetinin bir sonucudur
Bankalardan bahsedecek olursak, sadece belli seviyeleri koruyorlar. Herhangi bir dengesizliği çözmezler. Sadece belirli bir aralıkta likiditeye katkıda bulunurlar.
Bebek hakkında konuşursak - farklı davranabilir. Ayrıca kendi lehine bir şeyi yok edebilir. Aslında tam tersi anlamına gelse de bir şey yapıyormuş gibi davranabilir :) Asıl mesele tüm bunları görmeyi öğrenmek ve tuzağa düşmemektir.
MM farklıdır - siyah beyaz kırmızı :-D
Bankalardan bahsedecek olursak, sadece belli seviyeleri koruyorlar. Herhangi bir dengesizliği çözmezler . Sadece belirli bir aralıkta likiditeye katkıda bulunurlar.
Bebek hakkında konuşursak - farklı davranabilir. Ayrıca kendi lehine bir şeyi yok edebilir. Aslında tam tersi anlamına gelse de bir şey yapıyormuş gibi davranabilir :) Asıl mesele tüm bunları görmeyi öğrenmek ve tuzağa düşmemektir.
Evet? Ulusal para birimini kaderin insafına bırakıyorlar ve umurlarında değil mi?
Saçma sapan konuşmak yerine, tüm bunları pratikte nasıl uygulayacağımızı düşünmek daha iyi olur.
