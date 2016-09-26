Finansal piyasa analizi aksiyomları (veya göstergelerin doğru ve yanlış kullanımı hakkındaki tüm gerçek) - sayfa 6
Kötü olandan, bu onların verileri. İleri Düzey II'ye sahipler mi? :-D
Sadece eski püskü yazı için mi?
kişisel olarak trepan
Her şey size bu patatesin ne verildiğine bağlı. Usedd'in haklı olarak belirttiği gibi, ürünü nihai tüketim olarak değil, birisine daha fazla yeniden satış fırsatı olarak görüyoruz. Her şeyi son alıcılar ve son satıcılar açısından değerlendiriyorsunuz. Bazıları ondan çorba pişirmek için patatese ihtiyaç duyar, ikincisi ise hasılat için başka bir ürün almak için onları mevcut piyasa fiyatından satar, yine satın alma anındaki piyasa fiyatından. Özellikle satın alınan, tutulan ve satılan para biriminin yeniden satışından para kazanmaktan bahsediyoruz . Bu durumda, bazı içeriden bilgi alma avantajını kullanırız. Diyelim ki bir toptancı, bir süre sonra patateslerin %30 değer kaybettiğini öğrendi. Doğal olarak satması gerekiyor. Ve mümkün olduğunca çabuk sat. Ancak kimsenin anlayamayacağı ve panik yapmayacağı şekilde satmak, böylece toplam fiyatı atmak. Bunu kademeli olarak yapacak, fiyatı belli bir seviyede tutacaktır. Sonunda, herhangi bir komşu küçük satıcı ondan daha ucuza satmaya karar verirse, fiyatı önceki seviyesine geri döndürmek ve tekrar bir paniğe yol açmamak için, diğerleri bunu görmeye vakit bulamadan hacmini satın alabilir. Ve bunun gibi birçok yöntem var.
Görevimiz, hacimleri, fiyat hareketlerini, haberleri ve diğer şeyleri analiz etme yöntemini kullanarak zamanında bir analiz yapmak, avantaj elde eden bir içeriden birinin ruh halini belirlemek ve kuyruğuna oturmak :)
Diyorsunuz ki: döviz aldı , tuttu ve sattı , Advantage'ı okuyun.
Ve diyorum ki: Para birimini aldım, tuttum ve sattım, MALLAR okudum.
Burada sen al-sat avantajına odaklanıyorsun ve ben malları elde tutmaya odaklanıyorum.
İşte bu, bence ve görüşlerdeki bütün fark.
AVANTAJI TUTMAK nasıl bir şey olduğunu hayal etmek zor, ama AVANTAJI ALMAK-SATMAK zaten çok daha kolay ve MALLARI TUTMAYI hayal etmek oldukça kolay. Yani iyi bir kârla veya minimum zararla ayrılmak için onu (ürünü) bu şekilde TUTMAnız gerekir. Ve beyninizi her türlü avantajla pudralamanıza gerek yok, peki, tamam, kimse buna karşı değil ya da neredeyse hiç kimse. Ama asıl mesele bu değil ve asıl mesele onu doğru tutmak .
Açıklık için, yine de iki meta-para dolaşımı akışını düşünebilirsiniz: "D-T-D" ve "T1-Dt-T2". İkinci akış (T1-Dt-T2) birinci "D-(T1-Dt-T2)-D"ye dahil edilir, burada
"T"="T1-Dt-T2" - dolaşım alanını (piyasa) ifade eder,
D - bunlar değersiz şeker sarmalayıcıları, üzerine bazı sayıların çizildiği bir tür bankada yatan kağıt parçaları,
Dt - bunlar aynı şeker ambalajlarıdır, ancak halihazırda piyasada (dolaşım alanında) gerçek bir değeri olan bir metaya dönüştürülmüştür.
Yani "tut" kelimesi Dt'nin bu durumuna karşılık gelir, başka bir deyişle, onları tutmak için "sarmalayıcıları" aldığımızda, "D" den "Dt"ye dönüşürler.
Vizyonumu net bir şekilde açıkladım mı bilmiyorum ama denedim))
Tutmaktan kastın ne? Kar nerede? "Tut" dan kar olmaz. "Düşük aldım, yüksek sattım" dan gelir. Yoksa ilk durumda, parametrenin ne zaman pahalı ve ne zaman ucuz olduğu, ne zaman pahalı bitip ucuza başladığı, bundan sonra kâr ve sizin durumunuzda tam tersine, dikkate alınmadan analiz edildiğine dair bir ipucu var mı? Fiyatlar neyin pahalı neyin ucuz olduğu dikkate alınmadan analiz edilir, tam tersi bir analiz olur, bunun sonucunda ne zaman pahalı ne zaman ucuz ortaya çıkar, yani mutlak değildir. pahalı ve ucuz fiyatları analiz edilir, ancak aralarındaki zaman deltası da bu deltanın ataletinden dolayı tahmin edilir, yani m / y deltası pahalı / ucuz değiştirilerek anlaşma hakkında bir karar verilir. Ya da başka bir deyişle, bu hedefe ne zaman ulaşılacağını bilmeden, bir fiyatla hedef belirleyerek anlaşma yapabilir ya da kârın ne kadar büyük olacağını bilmeden anlaşmaya girebilirsiniz, ama ne kadar tutacağımızı bile bilirsiniz. zaman içinde. Böyle bir an da var. Ve mesafenin bir analizi ve ne zaman olduğuna dair bir analiz var ..
Ama bu aynı avantaj, siz beyni bu şekilde pudralamayı değil, kendinizi farklı bir şekilde pudralamayı öneriyorsunuz, öz aynı.
Bunun için de tam bir şube açmanız gerekiyor, belki biraz sonra.
Yukarıdaki gönderiye ekledim, belki bu bir şekilde ışık tutacaktır.
"Ucuz aldım, sattım canım" dediğinizde, en önemli şeyi kaçırıyorsunuz - tutmak. DESTEK kelimesi her şey ve tuzdur ve birisine göre hayali veya gerçek avantajlarda değildir. Sadece onu bir şekilde değil, akıllıca tutman gerekiyor. Bu, "akıllıca tutun"daki kârın olduğu yerdir. Ve bilge olmak için, bunun için doğru analize ihtiyacınız var. Hangisi detay. Ve bekleme süresinin analizinden bahsetmiyorum, fiyatın DEĞERİ analizinden veya hangisinin tercih edilirse değişmesine ilişkin YASA analizinden bahsediyorum (yukarıda daha fazlasını yazdım, kazandım). tekrarlamayın).
Peki, nihayetinde, ne tür bir ticaretten bahsediyoruz , mekansal mı yoksa zamansal mı?
Diyorsunuz ki: döviz aldı , tuttu ve sattı , Advantage'ı okuyun.
Ve diyorum ki: Para birimini aldım, tuttum ve sattım, MALLAR okudum.
Peki aksiyomlara göre başka neler var? :)
figase, kanıt olmadan temel alınan bir şey etrafında bir savaş... sadece 50-70 yıl süren sonsuz bir zinciri kırmak için çok erken olabilir... Japon pirincinin ilk aksiyomlarını 400 yıl önce kazabilir değiş tokuş ... belki zincir orada kırılmalı ... .
Hangi kanıtlar gerekli? Ya biri birinden bir kilo patates aldıysa (havuç, buğday, euro, AIG hissesi vb.), sonra başka biri bu kiloyu ona sattıysa? Arz ve talebin fiyatını ne belirler? Patatesler veya FSU'lar başka bir şeyse, çok fazla. sonra fiyat düşer, biraz yükselir mi? Bir şey satın almak veya satmak için bu "bir şey" için arz ve talebi takip etmeniz mi gerekiyor? Kanıtlaman gerekiyorsa, belki bunu yapmıyorsundur?
Yoksa sadece MT'deki fiyat tablosuna göre mi işlem yapıyorsunuz?)
Asılsız olmamak için:
kırmızı bölgede arzın aşılacağını düşündüren nedir? Belki fiyat dengelenir?