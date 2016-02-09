Ticaret yaparken duygular - sayfa 22
Sabit...
Çok teşekkürler. Sizden üç ila beş cümlelik paragraflar yapmanızı istemek büyük küstahlık olmaz mı? Bu durumda, metninizin okunması ve anlaşılması çok kolay olacaktır.
Kabul edilmiş.
moderatör bile dayanamadı
Smileyleri nereye koyuyorsun?
Bulamadım...
Yaşa ve öğren... :-)
Smileyleri nereye koyuyorsun?
Bulamadım...
İfadelerle gif arşivini indirin ve görüntüye yapıştırın
Hayatın birçok yönüne ne yansıtacaklar..?
Açık. Veya zengin bir ifade cephaneliği indirebileceğiniz bir kaynak önerebilir misiniz?
Karlar kırmızıya girmekten nasıl büyüyebilir? :-D Bu yüzden ondan uzaklaştım!!! Evet, görülmesi gereken genel bir eğilim var. Ve onu takip et. Ama daha kısa bir süre için! Hangisi sana bağlı. Birinin 15 dakika boyunca keneler üzerinde işlem yapması daha uygundur. Ne kadar geniş bir zaman dilimi ticareti yaparsanız, kendinizi o kadar çok çıkmaza sokarsınız!!! Daha yüksek harmoniklerde zaten bir geri dönüşün başlangıcını görebiliyor ve ticaretten çıkabiliyorsanız, daha önce yazdığım gibi, aptal Masha gibi veya düşük harmoniklerde bir şakadan gelen bir zürafa gibi, bu geri dönüşü çok geç fark edeceksiniz!!! Duygular ve psikoloji burada devreye giriyor!
Anında kar peşinde olmadığınızı yukarıda bir yerde yazmışsınız? O zaman neyin peşindesin - yavaş bir tahliye mi? :-D
Elder'ı tekrar hatırla. Üç ayaklı bir tabureden bahsetti: analiz, risk yönetimi ve psikoloji. Bunlardan herhangi birini çıkarın ve tabure çökecek... Anladığım kadarıyla artık benim ticaretimde risk yönetimi olmadığını düşünüyorsunuz. Tamamen yok değil (minimum lotlarla açıyorum), ancak biraz geri çekilme var. Bunun hakkında yazdım. Sermayenin yaşamının en başında risk almak gerekir. Ve sonra herkesin kendi hedefleri var... Karı sabitledikten sonra sermaye iki katından fazla olacak (düzeltme modeli tamamen çalışıyorsa). Ve sonraki işlemler artık çok riskli olmayacak. Sermaye canlılık sağlar. Düzeltme modeli çalışmıyorsa veya tamamen çalışmıyorsa, kâr büyük olmayacaktır. Ama bu korkutucu değil çünkü. zaman geçiyor ve hedefe giden yolda hala satışları asmak için bir fırsat olacak..
Ama tabureye geri dönelim ... Bu bacaklardan biri hakkında daha fazla şey söylemek istiyorum - psikoloji hakkında ...
Kural olarak, finansal Piyasaya gelen ve birkaç yenilgiden sonra ticaret yapmayı öğrenmeye devam eden insanlar entelektüel olarak gelişmiş insanlardır. İnsanlar aptal olmaktan çok uzak... Trendleri doğru tespit etmeyi, olup bitenleri doğru analiz etmeyi ve karar vermeyi öğrenmek çok zor değil. "İnatçı" tüccarların her birinin çoğu zaman Piyasanın yönünü doğru bir şekilde belirlediğinden eminim. Ama neredeyse hiçbir zaman işlerini halledemez. Tüccar tarafından tahmin edilen eğilim, onsuz zaten gelişiyor. Tüccar zaten bir dizi zararı gidererek parasını boşalttı. Hemen ardından tüccar hiçbir şeye dokunmaya gerek olmadığını görür...
Aslında, risk yönetiminde karmaşık bir şey yoktur. Ancak psikoloji ile hemen hemen herkes zorluklar yaşar. Başarının önündeki en büyük engel psikolojidir. Bir kişinin kendisi tarafından açılan pozisyonların nasıl kırmızıya döndüğünü izlemesi çok "acı"dır. Ve ticaret terminalindeki her yeni dürtü ile hesabınız hızlı sarsıntılarla ölür. Monitörün önünde oturan tüccar gergin bir şekilde bacağını sallıyor, tırnaklarını ısırıyor ve yüzünü buruşturuyor... Ama bir şey yapamıyor. Kuşkulara kapılır. Yine de haklıysa eksi değil artı olurdu...
Ya eksinin biraz büyümesine izin verir ya da Piyasa onu "korktuktan" hemen sonra, tüccar pozisyon(lar)ı kapatır ve kaybı sabitler. Ve böylece tüm para bitene kadar. Aynı zamanda, tüccar daha sonra nasıl haklı çıktığını ve Piyasanın kademeli olarak tahmin edilen yönde hareket ettiğini, ancak bazı dalgalanmalarla (buna dayandı) gözlemleyecektir ... Bana öyle geliyor ki, yenilginin mantığı tam olarak yatıyor burada. Korku ile. Kişi hesabında dalgalı bir eksi görmek istemez. Aynı zamanda hızlı bir şekilde eklenmesi gereken kayan bir artıyı hemen gözlemlemek istiyor. Güçlü kâr enjeksiyonlarına bakmanın ne kadar güzel olduğunu kendim bilirim. Ve güçlü kayıp enjeksiyonlarına bakmak ne kadar tatsız.
Bu yüzden Elder ve diğer "Öğretmenler" sözde odaklanır. hareket planı. Daha önce, patron ve çalışanla ilgili kitaptaki örneği tekrar hatırlamanızı istemiştim... Piyasayı neredeyse her zaman doğru analiz ettiğinize dikkat edin, bu da bir eylem planı yapabileceğiniz anlamına gelir. Haberleri takip ediyorsun, analizleri okuyorsun, grafiği monitörden izliyorsun. Uygun bir plan için ihtiyacınız olan her şeye fazlasıyla sahipsiniz. Hatta olası karı ve olası zararı önceden hesaplayabilirsiniz. Geriye en basiti ve aynı zamanda en zoru kalıyor - bunun üstesinden nasıl gelinir... Eşitliğin yükselip alçaldığı anlarda psikolojik olarak nasıl hayatta kalınır..?
Ve eğlence burada başlıyor. Herkes kendini "formda" tutmaya yardımcı olacak "destek" noktalarını bulmalıdır ... Hepimiz farklıyız, yaşamlarımız farklı şekillerde şekilleniyor, dünya görüşümüz farklı ... Ve bu nedenle her birimizin bu bağlamda kendi yolu. Ana sorun belirlendi. Sadece onu aşmaya yardımcı olacak bir yol bulmak için kalır. Bunu hayatınızda en az bir kez yaşamanız, sonucu almanız yeterlidir ve gelecekte daha kolay olacaktır. Ayrıca, çıkarılacak bir şey eklemek veya tam tersini getirmek mümkün olacaktır. Farklı modelleyin. Her şey buraya gelecek. Hesaptaki eksileri gözlemlemede psikolojik olarak korkunun üstesinden gelmeye yardımcı oldukları sürece, herhangi bir önlem ve yöntem uygundur. Çünkü eksiler olmadan artılar olmaz. Genellikle ilk başta değişken bir kâr görürsünüz, ancak bir süre sonra bunun yerini büyümeye devam eden bir kayıp alır. Benim için farklı oluyor: İlk başta değişken bir kayıp gözlemliyorum, bu daha sonra yerini kâra bırakıyor ve hedefin kendisine kadar büyümeye devam ediyor.
Piyasada para kazanmanın imkansız olduğu gerçeğiyle ilgili iniltileri ve ağlamaları duyduğumda, hemen sizin için özetlediğim resmi görüyorum... :-)
Bir arama motoru yazın, ifadeleri ücretsiz indirin, herhangi bir kaynak seçin ve indirin, isterseniz arşivimi yükleyebilirim, sadece farklı bir dahili ağım var, sizin için uluslararası İnternet trafiği olarak kabul edilecektir.