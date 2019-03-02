FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1560

azfaraon :
Eh, en azından bir bakış açısına sahip olduğu ve hata yapmaktan korkmadığı için saygıyı hak ediyor ...
Kesinlikle, evet ve genel olarak zaten tam bir küfür ettiler
 
Zogman :
Kesinlikle, evet ve genel olarak zaten tam bir küfür ettiler

Ne küfürü?! Büyük Öğretmenimizi sürekli yüceltiyoruz ve siz buna küfür diyorsunuz??? sözüm yok...

Bir önceki yazım, HE'nin bir maymun olmadığının ifadesidir....

stranger :
Başka nerede var.....
noktalı çizgi yok ... bu onun sorunu =)) noktalı çizgi arasında geçerse, bu bir arıza =)) ve duruyorsa, o zaman bir geri tepme ....
stranger :

düşme durağı....... =))))))))
 
azfaraon :
Eh, en azından bir bakış açısına sahip olduğu ve hata yapmaktan korkmadığı için saygıyı hak ediyor ...
Evet. Örneğin, ona çok saygı duyuyorum.
2009'da kaderin beni böyle harika bir insana getirdiği için gurur duyuyorum.
Bir külçe... Tanrı'dan bir tüccar. Tüm yeteneklerini tarif etmek çok uzun sürer.
ve eşsiz fırsatlar... Yazık ki forum yetmiyor...
Ve söylenecek o kadar çok şey vardı ki...
 
Vizard_ :
Ve ayrıca HIS pamm'a mı yatırım yaptı?
 
stranger :
Ve ayrıca HIS pamm'a mı yatırım yaptı?
Hem yatırımcı hem yönetici...
Ve bir şarkıcı ve borudaki bir oyuncu ...
Her şeyi listeleyemem...
Ve söylenecek o kadar çok şey vardı ki...
 
Bir mumun gölgesi gibi dolaşıyor...
Gizemli programlara göre...
Onun açık ilgisi...
kavgacı da olabilir...

Ama hafta sonu sessizce oturuyor ...
Ve programım sıralı...
Teşekkürler öğretmenim...
Teşekkür ederim...hep benimlesin...
 
Bicus :
Bir pound tavlamada. TP'yi 1.5820 olarak ayarladım.

5 puanlık eksiklik.

Şimdi aşağı inebilirsin.

 
stranger :
2009'da öğretmeni şımarttığını görüyorum.
