FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1560
Eh, en azından bir bakış açısına sahip olduğu ve hata yapmaktan korkmadığı için saygıyı hak ediyor ...
Kesinlikle, evet ve genel olarak zaten tam bir küfür ettiler
Ne küfürü?! Büyük Öğretmenimizi sürekli yüceltiyoruz ve siz buna küfür diyorsunuz??? sözüm yok...
Bir önceki yazım, HE'nin bir maymun olmadığının ifadesidir....
Başka nerede var.....
Eh, en azından bir bakış açısına sahip olduğu ve hata yapmaktan korkmadığı için saygıyı hak ediyor ...
2009'da kaderin beni böyle harika bir insana getirdiği için gurur duyuyorum.
Bir külçe... Tanrı'dan bir tüccar. Tüm yeteneklerini tarif etmek çok uzun sürer.
ve eşsiz fırsatlar... Yazık ki forum yetmiyor...
Ve söylenecek o kadar çok şey vardı ki...
Evet. Örneğin, ona çok saygı duyuyorum.
Ve ayrıca HIS pamm'a mı yatırım yaptı?
Ve bir şarkıcı ve borudaki bir oyuncu ...
Her şeyi listeleyemem...
Gizemli programlara göre...
Onun açık ilgisi...
kavgacı da olabilir...
Ama hafta sonu sessizce oturuyor ...
Ve programım sıralı...
Teşekkürler öğretmenim...
Teşekkür ederim...hep benimlesin...
Bir pound tavlamada. TP'yi 1.5820 olarak ayarladım.
5 puanlık eksiklik.
Şimdi aşağı inebilirsin.
Ve ayrıca HIS pamm'a mı yatırım yaptı?