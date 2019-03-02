FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1552

Yeni yorum
 
Vladimir Zubov :
Evet, belki parti seçkinlerine yakın olanlar? Akhmetov da bize Donbass'ın evrenin merkezi olduğunu, ancak Londra'da yaşadığını, "Azirov"un onları Avrupa'da Achtung'larla korkuttuğunu ve hemen Avusturya'ya gittiğini söyledi.
Ne, beni yanlış mı korkuttun? Avrupa fiyatlarını beğendiniz mi? Ama daha bitmedi) Ve Azirov akıllı bir ekonomistti, böyle değil, bunlar sadece küçük hırsızlar.
 
solar :

Ne olursa olsun insandır ve hata yapma hakkına sahiptir. Cidden, bir şekilde burada çürümeyi yayıyorsun. )))) Daha nazik olmalısın

2009'da LV için yarım dal atmak istedim ... pamm'ına yatırım yapmayı teklif ederek ve 200-400 yeşillik dersleri empoze ederek)))
2010-11'de şube katılımcılarını utanmadan moderatörlere çaldı ...
2014'te haklı olarak osurdu ... vatanına ihanet ederek ...

Biz bile ona karşı çok yumuşakız)))
 

ve işte olay...

euro:


 
Ancak...
Allah affetti biz de affedeceğiz...

Sensei geri gel!)))


Нежность (опустела без тебя земля) пиано версия
Нежность (опустела без тебя земля) пиано версия
  • 2012.05.27
  • www.youtube.com
Не хватает таких песен сегодня Dm Dm/C Gm Gm/F Dm Dm/C Gm Gm/F Gm/E Gm/E A A/G Gm Gm/F C D/C D Gm C F Bb Gm Bb A
[Silindi]  
stranger :
Ne, beni yanlış mı korkuttun? Avrupa fiyatlarını beğendiniz mi? Ama daha bitmedi) Ve Azirov akıllı bir ekonomistti, böyle değil, bunlar sadece küçük hırsızlar.

Hepsi hırsız, kimisi az, kimisi fazla) Ve tabii ki "barut"lu "tavşan" hayal kırıklığına uğradı.

 
Vizard_ :


Doronina, Plyushchikha'daki Three Poplars'ta iyi şarkı söyledi)

 
Vladimir Zubov :

Hepsi hırsız, kimisi az, kimisi fazla) Ve tabii ki "barut"lu "tavşan" hayal kırıklığına uğradı.

Ve onlardan ne bekliyordun? Senya Senya'dır ve Petka atandı, bir araya geldi, kafalarını kaşıdı ve karar verdi - Petruha, hiç kendine kızmayan bir tek sensin ... her 10-15 dakikada bir "O kurum ve bu kurum tarafından yapılan seçmen anketlerine göre kimsenin şansı yok, o yüzden vatandaşları sallamayın" gibi.
 
Vizard_ :
2009'da LV için yarım dal atmak istedim ... pamm'ına yatırım yapmayı teklif ederek ve 200-400 yeşillik dersleri empoze ederek)))
2010-11'de şube katılımcılarını utanmadan moderatörlere çaldı ...
2014'te haklı olarak osurdu ... vatanına ihanet ederek ...

Biz bile ona karşı çok yumuşakız)))
13'ünde vuruldum ama affediyorum) Dön Ey Öğretmenim...
 
stranger :
13'ünde vuruldum ama affediyorum) Dön Ey Öğretmenim...

Evet, geri dönecek ... bilirsiniz ... hücumu en son açtığında ... ve üç gün geçmedi ... geldi)))

[Silindi]  
ne gürültü yapıyoruz??? 20 sayfa okuyamayacak kadar tembelim...
1...154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559...2119
Yeni yorum