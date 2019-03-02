FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1549

Yeni yorum
 
Nestradamus :
Daha bir sürü endişe var...
peki, evet, evet - beslenme zamanı ... Öğretmenin evinde

Sınırı ayarlayın - 10 saniye. çok daha uzun çizdin
 
Vizard_ :
Tamagotchi! Yem zamanı! Üzerinde...

Sadece pembe yeme


Merhaba Büyücü! Son kullanma tarihi geçmiş malları beslemeyin... Herhangi bir soruna ihtiyacımız yok)))
 
Daniil Stolnikov :
peki, evet, evet - beslenme zamanı ... Öğretmenin evinde

Sınırı ayarlayın - 10 saniye. çok daha uzun çizdin
Bayılma...
 
Nestradamus :
Merhaba Büyücü! Son kullanma tarihi geçmiş malları beslemeyin... Herhangi bir soruna ihtiyacımız yok)))
ölüyorum))) merhaba...
 
Nestradamus :
Bayılma...
Bugra'da mı?

Tüm canlılara iyi geceler!!!
 
Daniil Stolnikov :
Bugra'da mı?

Tüm canlılara iyi geceler!!!
Haklısın, çocukların lazımlığa gitme ve beşiğe gitme zamanı Uyu, sevincim, uyu...
 
Vizard_ :
ölüyorum))) merhaba...

Yeşil aşağı ayak gönderildi

Achtung'da bir tüccar çok uzakta

TP evsiz...

 
Ishim :

yine aynı trend çizgisi, şimdi düzeltme 1.11

ge-gee
 
Nestradamus :

Yeşil aşağı ayak gönderildi

Achtung'da bir tüccar çok uzakta

TP evsiz...

Bir dağ deresinde...
Rüzgar bir baraj inşa eder...
Sensei zamanı çarpar...
 

Vizard_ :
В горном потоке...
Ветер плотину строит...
Сенсей искривляет время...

Pamm için hıçkırarak...

Japon tankları sigara içiyor...

1...154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556...2119
Yeni yorum