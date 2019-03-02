FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1537

stranger :
Hala inanmayacaklar
Bunu tekrar tekrar belirtiyorum. Nankör. )))
 
Anatoli Kazharski :
Bu şükran nereden geldi, Şaman'a, Sihirbaz'a ve yeni bir tef HIM'e zaten verdiğine bakın, ama ne anlamı var .... koşar, kamlaet, parmaklarını gökyüzüne işaret eder, ama değil))))
 
stranger :
HIS bilincinin liflerinde oynamaya çalıştım ama ne yazık ki başarısız oldum. O ulaşılmaz. Kesinlikle erişilemez. )))
 
Anatoli Kazharski :
Peki, geri çevirdin, O'nun bilinci nereden geldi?)))))))))))))))))))))))

Ve ayrıca O'na söylediğin sözler, bu yüzden O'nu gönderdiğini düşündü))))))

 
Anatoli Kazharski :
inanıyoruz inanıyoruz

 
stranger :

Ve ayrıca O'na söylediğin sözler, bu yüzden O'nu gönderdiğini düşündü))))))

Evet, umut en son ölür. )))
 
Zogman :
Kim olacak?)
 
Dürüst olmak gerekirse (Yoldaş İşim'den) bir tür sadomaso her şeyi dinlemek ve bir şeye cevap vermektir.
 
solar :
Solar, Hocamız hakkında nasıl böyle şeyler söylersin, utanmıyor musun? O, Güçlüdür, Bilgedir!!! Vb...))))

çubuk teklif etmeyin

 
Anatoli Kazharski :
çok uzaktasın, kabul et
