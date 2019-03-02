FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1527

Ishim :
beklemek .... Avrupa uykuya dalana kadar (herkesin ayakları aynı değildir))))
Aptal, okulda en azından coğrafya ve saat dilimleri okudun mu, genel olarak, çizgilerin dışında en azından bir tür cehennem, biliyor musun?)))
 
stranger :
Size H1, H4 yok, D yok diyorlar ve siz koyun gibi ovuşturuyorsunuz.
Che kişiye yapıştı mı? Sonuçta doğruyu söylüyor. Evet, doğru - ne H4 ne de D1 var, bir akış var. Ama zaman içinde bir an gibi bir şeyi inkar etmeye gerek yok. Sınırı duyup duymadıklarını sormam boşuna değildi, ama nedense sorum görmezden gelindi.
Zamanda bir an vardır ve bu anda bir hareket yönü vardır. Bıyık. Üçüncüsü yok. Ne çığlık atıyorsun? M15'te, büyürse fiyat düşemez. Bu, sinüzoidin grafiğinin yerinde olduğunu söylemekle eşdeğerdir - peki, düz ept:

 
Zogman :

Metaca sunucusunun saniyede istekleri ne kadar işleyebildiğini bilmiyorum, binden öleceğini düşünüyorum (bu rastgele).

Mesajları ayrıştırmak, veritabanına giriş yapmak, fiyatın gidip gitmediğini kontrol etmek, limitleri kontrol etmek...

Ve bunu hepsinin aynı sunucuda yaptığını kim söyledi? Kümeler duydunuz mu?
 
stranger :

Yükseliş trendinde sadece bir aptal satar, 5390-54 çekti ve ekrandaki seviyeler bunlar ve dedi ki - Almaya devam ediyorum ve daha fazlasını alacağım, size tavsiye ettim ama bu yetişmesi zor olanlar için değil. )))

Her iki taraf da sadece aptal.

Genel olarak, aptallar yukarı doğru bir hareketin tam zirvesinde satın alırlar. Bu bir dogmadır - tükürük sıçratamazsınız
 
stranger :
Ağaçkakanlar, dolara karşı trend uzun süredir var ve siz her gün burada para kazanmak yerine bir çeşit saçmalık yapıyorsunuz. Cebinize bir kuruş koymaktansa davanızı birine kanıtlamanız sizin için daha önemli, bu yüzden ağaçkakansınız.
Günde 20 dakika ayaklarımızı yere basmamız için yeterli
 
Daniil Stolnikov :
Aslında, aptallar yukarı hareketin zirvesinde satın alırlar Bu bir dogmadır - tükürük sıçratamazsınız
Bu nedenle, aptallar şimdi ya satıyorlar ya da dinleniyorlar
 
1510'a ulaşmak güzel olurdu
 
Ishim :
1.10'dan önce sattığımı tahmin ettim .. dün bir günde 50 pips büyüyemedim
şimdilik, on ikiye yirmi dakika var
 
Alexey Busygin :
şimdilik, on ikiye yirmi dakika var
başka biri gibi - başka biri gözlerini ovuşturuyor
 
USD: Fed'in ilk faiz artırımının zamanlamasına ilişkin piyasa beklentileri
Geçen Cuma günkü maaş bordrolarının yayınlanmasından bu yana alınan hareket marjinal ve bizim
görünüm hala aşırı güvercin olmaya devam ediyor (OIS eğrisi, 25 baz puanlık bir faiz artırımının
yalnızca Ocak 2016'da tam fiyatlandırılmıştır). Yine de, dolar biraz ileride teklif olmaya devam ediyor
JOLTS raporuna bugün odaklanılarak yarının perakende satış verileri açıklaması
ve NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi. DXY'nin devam etmesini bekliyoruz
nispeten düz bir piyasa zemininde 100 günlük ma seviyesi (95.28) civarında işlem görüyor.
