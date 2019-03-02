FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1526

Herkese teşekkürler!
 
Ishim :
Bunu kime yazıyorsun ben forumda değildim, emin değilim sollamayın!

Özellikle maceraperestler için bir kez daha)

Ishim :
sen ve bir pound kesinlikle beni umursamıyorsun.
Ama arkadaş olduklarında ...)))
 
ARKADAŞ OLALIM !!! )))
 
Ishim :
bunu ona yaz. (Forumda olup olmadığımı sürekli sıçıyor, neden? - çünkü dolandırıcısını görüyorum! ve gönderilerini umursamıyorum)
Doktor cüruf için bir hap yazdı, kloramfenikol dökülüyor
 
Ishim :
Bu arada, bugünün dairesinde - euro normalde fiyatta yükseldi - 1,12 - 1.1250 optimal dengesine ateş etmeye devam ediyor
Ateş etmez ordaki gibisi yok
 
Ishim :
Geldiğinde ona hatırlat
Unutmazsam! skleroz anlayanlar
 
Ishim :
her zaman öyleydi, ama şimdi olmayacak)))) (burada sadece haber içeren seçenek iptal edilebilir, ancak beklenmez)))))
Ateş etmek isteseydim, uzun zaman önce ateş ederdim ve alt ayaklarıma uzanmazdım.
 
Ishim :
beklemek .... Avrupa uykuya dalana kadar (herkesin ayakları aynı değildir))))
Sanırım bende daha fazlası var.
 
Ağaçkakanlar, dolara karşı trend uzun süredir var ve siz her gün burada para kazanmak yerine bir çeşit saçmalık yapıyorsunuz. Cebinize bir kuruş koymaktansa davanızı birine kanıtlamanız sizin için daha önemli, bu yüzden ağaçkakansınız.
