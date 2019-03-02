FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1525

Nestradamus :
Ve bir astrologumuz vardı, Merkür'de işlem gördü))) . Ah evet, Ilya sık sık Ay'da kendini şımartır ... yakacak odunla meşgul olmadığında ...

Kuş ... havalıydı))) Beni güldürdü ...

Şu anda Yusuf tavlanıyor))) SONRA 100.000 için önerilen gün için tahmin ... şimdi 12'ye düştü ...))) Kalay ...

https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page42

Ishim :
bu "aygır" sizi uzağa götürmez (((- atlıkarıncaya cıvatalı ((((
Ve bugün euronun büyümesinden dolayı sadece yürüyorum)))
 

Evet, Senseyushka, kimseyi kullanmıyorum, pammies'e düşkün değilim))) Bu resmi hatırlıyor musun?)

 
Ishim :

başka bir yerde H1 tahmininizle karşılaştı. Yani aşağı tahmin ettiğinizde satmaz mısınız? - uyarılmalıdır! .

tahminler düştü - alımlar arttı! (hangi trendden bahsediyorsunuz - şimdi düzeltme yukarı)

Evet, ne dediğin umurumda değil, ticaret hakkında ne biliyorsun ...)))
 
Vizard_ :

https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page42

Eh, Yusuf sevgilisine karşı bir dünya komplosu ifşa etme noktasına geldiyse, yakında ortadan kaybolacaktı. Onlardan, lanet olası dünya mafyasından saklanmaya başlayacak.
 
Nestradamus :
ne yaptığını hiç anlamıyor..tarihte bir saat içinde orada bir fikir kontrol ediliyor...ama 300 sayfa çiğneyecek))) ))
 
Ishim :

beni her zaman hatırladığını (orada olmadığımda) ve bana her zaman cevap verdiğini. (insanlarla konuştuğumda)


Yazık sana? )))

Tamam ... Bugün 5 ... gözlem için alırsınız)))

Ve bir gösteriş... şaman tef!


 
Vizard_ :
ne yaptığını hiç anlamıyor..tarihte bir saat içinde orada bir fikir kontrol ediliyor...ama 300 sayfa çiğneyecek))) ))
Bu arada seyahatlerinizde Almedia ile tanışmadınız. Ona doğrulama için son senaryoyu gönderdim ve şimdi bulamıyorum ...
 
Ishim :

evet, seni (bir dolandırıcı) uzun zamandır umursamıyorum, sadece gerçek şu ki beni her zaman (orada olmadığımda) hatırlıyorsun ve bana her zaman cevap veriyorsun. (insanlarla konuştuğumda)

Ekle. tamam, pamm ekran görüntüsünü alabilirsin - bir dezavantaj varken))))

Git oku seni aptal palyaço.

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1513#comment_1614157

 
Nestradamus :
Bu arada seyahatlerinizde Almedia ile tanışmadınız . Ona doğrulama için son senaryoyu gönderdim ve şimdi bulamıyorum ...
onun .. Pazar forumlarına pek gitmedim ...
