1.5715 - Bugün sterline ulaşırsak bu seviyeden bir düzeltme olacak.
 
-Aleks- :
neden tam olarak 15715, Pazartesi günü ben de öyle düşündüm ve yazdım))
 
donHenaro :
1080'ye kadar tekrarlanan darbeye izin ver

bu pek olası değil

şimdi zaten uçuşta bir pound aşağı inelim

 
Evgenya1 :
Ayın açılışı güçlü bir direnç olacak, artı oradaki pivot seviyesi artı ortalama günlük oynaklığın %50'si artı bu bölgede benim ATS'mi kullanarak satmanız gerekiyor....
 
Zogman :

Karı zaten sabitledim... robot hala bekliyor, ancak bir toparlanma olabileceğini düşünüyorum. Aşağı bir boşluk var.
 
-Aleks- :

İşte yine bir aksaklık - önizlemede bir resim var ve tıkladığınızda başka bir resim var (önceki gönderiye bakın)!?

manzarayı dün ya da bugün olmayan farklı bir sayının altına kaydedin...
 
Lesorub :
Tamam, işte saatin programı.



 

sedna kanada'ya bahse girer, hilo evet downzz'ı güncelleyebilir miyim???

 
Lesorub :

Evet, bu rallinin bugün başlaması oldukça olası. ;)
 
Lesorub :

Bu yaklaşımı beğendim - 12790'a kadar olan alışverişlerde duruyorum
