1.5715 - Bugün sterline ulaşırsak bu seviyeden bir düzeltme olacak.
1080'ye kadar tekrarlanan darbeye izin ver
bu pek olası değil
şimdi zaten uçuşta bir pound aşağı inelim
neden tam olarak 15715, Pazartesi günü ben de öyle düşündüm ve yazdım))
bu pek olası değil
şimdi zaten uçuşta bir pound aşağı inelim
İşte yine bir aksaklık - önizlemede bir resim var ve tıkladığınızda başka bir resim var (önceki gönderiye bakın)!?
manzarayı dün ya da bugün olmayan farklı bir sayının altına kaydedin...
Tamam, işte saatin programı.
sedna kanada'ya bahse girer, hilo evet downzz'ı güncelleyebilir miyim???
