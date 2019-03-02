FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1017
anlamadın. Kopyadan bahsediyorum. Eh, izleme var ve var. yeni fikirler her zaman aynıdır ve genellikle kayıptır. hepsi bir anda ve hareket halinde değil... ama demodan sonra gerçek hayattaki testin hala devam ediyor olması, o zaman Efsane doğruyu söyledi.
Yazdıklarını anlamak gerçekten zor.
))))
Her şeyi sizin için bir tabağa koyun! :-D
Ne kadar daha bilgilendirici? Başlangıç bakiyesi var, günlük artış var. Sanırım yüzdeleri nasıl hesaplayacağını biliyorsun.
Orada izleme imkanı olurdu ve sağlardı. Ama bu imkansız!
Ve buna ihtiyacım yok. )))
Ama senin adına çok sevindim, bir dolardan fazla milyoner olduğuna sevindim.
nüanslar var ... daha fazla miktar, daha az egzoz.
Teşekkür ederim! Ama bu parlak ana kadar hala birkaç ay var :-D
biri ticaret yapıyor diğeri berabere, sadece insanların ticaret yaptığı ve eğri ne olursa olsun açık . (izlemenin anlamı budur)
biri esnaf diğeri ocakta yatıyor :-D
Hiç bir kelime yok)))))
son zamanlarda çok düşündüm - 2012'de eski uzun vadeli projelere geri döndüm! yeni bir platform, demo hesabı, AI 12 çift tahmin açtı!
Demo kapanmasın diye bir sipariş verdim, kaç tanesi çalışmadı tahmin edebilir misiniz? (En ilginç şeyi yapmayı planlamadım - onu bir tür haçla değiştireceğim)
Evet, 12 yaşında değilsin, bir tane al ve hemen aklına getir, sonuç görünür olacak, ancak tarlada 12 çift ve hatta gün içinde koşmanın bir anlamı yok. Hatta bir ipucu bile vereyim, önce günlük aralığı belirle, eğer gün içi ilgini çekiyorsa, sınırlarda ve bu aralığın ortasındaki aktiviteyi nasıl takip edeceğini bir düşün, bunu yaparsan işin %50'sini düşün. çözüldü.