FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1972
altın için aynısını almak gerekliydi
mt5 ileBankalar yaz sonunda euro tahminlerini güncellediler:
2015'in 3. çeyreği için tahmin.
BNP Paribas 1.040
BTMU 0.980
Barclay 1.000
BofA Merrill 1.050
Kredi Agricole 1.010
Danimarka 1.040
Deutsche Bank 1.020
JP Morgan 1.060
morgan stanley 1.030
Norveç 1.080
SEB 1.080
Scotiabank 1.080
Dernek Genel 1.090
Morgan Stanley'deki döviz stratejistlerine göre, zayıflayan bir euro ile yükselen ABD oranlarının birleşimi emtia para birimlerinin konumunu zayıflatacak: “Birincisi, değer kaybeden bir euro, küresel imalat faaliyetinin yeniden dağılımına yol açabilir. İkincisi, ABD faiz oranlarını yükseltmek, daha az riskli varlıklara sahip olmanın getirisini artırıyor, yatırım akışlarını gelişmekte olan piyasalardan uzaklaştırıyor, bu da bu piyasaların ekonomik büyümesi üzerinde baskı oluşturuyor ve emtia talebini baltalıyor.”
Bu görüş doğrultusunda, Morgan Stanley, 2015 yılı sonunda emtia bloğu para birimleri için tahminini düşürüyor:
Avustralya /dolar (AUDUSD) çifti için tahmin 0,6800'e düşürüldü
çift halde dolar/kanada (USDCAD) tahmini yükseltildi 1.3400 Kaynak: Forexf.Ru - Forex piyasası haberleri
bir pound almanın zamanı gelmedi mi?
Uzun zaman önce satın aldı...
Daha önce, DC bir çift satın almak için pozitif bir takas verdi ve kayıplar bekleniyor - bu nedenle tutmak çok ilginç değil...
Bir ruble için bir dolar satarak takasta para kazanmayı düşündüm ... ama takas çok hafife alınmış, anladığım kadarıyla borsaya gitme zamanı geldi mi?
"OTC piyasasında minimum işlem tutarı ruble-dolar işlemler için 3 milyon ABD doları ve ruble-euro işlemler için 1 milyon Euro'dur."
http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=dkp_DOFR_swap.htm
Bu bir takas - her gün bir poz aktarmak,
böylece MMVB'de 1000 dolar satabilirsiniz - bir komisyoncu aracılığıyla bağlanın ve ticaret yapın