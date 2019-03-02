FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1977
Traktörü var.
Ve bu birisi için nasıl)
iplik kafamı karıştırıyor, "dolar kiracı değil" yazdınız ve şimdi pound kısa ...
yanlış anlamalar...
Pound ile ilgili dün ve bugün istatistikleri ortaya çıktı. Retrospektif izlemeye başladım. Herhangi bir ilişki bulamadı. İyiyken düştü, kötü büyüdü ve diğer varyasyonlar.
Ancak, bir özelliği fark ettim ki, ayın 2-3'ünde poundda bir dip veya tepe meydana geliyor. Son 2-3 yıldır böyle. Daha fazla bakmadım.
Sadece buradaki anlamsız yaygaralarla ilgilenmiyorum.
iyi bak)
Seviyeleri (seçenekleri) olan resimleri kendiniz mi çiziyorsunuz yoksa API üzerinden bir gösterge var mı?
Ancak, bir özelliği fark ettim ki, ayın 2-3'ünde poundda bir dip veya tepe meydana geliyor. Son 2-3 yıldır böyle. Daha fazla bakmadım.
Haftalardır bile böyle bir model görmüyorum.
Bu seviyeler seçeneklerden ne gösterge ne de el ile alınamaz)
Ve nasıl alınır? İyi öğret!
Çoklu rakamlar ileri geri nedir? Ve neden onları cebinize koymuyorsunuz?)
yani, şimdi aşağı ve sonra yukarı - peki ya Adler - dibin altında olduğunu söyledi ...