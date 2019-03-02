FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1979

Yeni yorum
 
stranger :
çizmek için çok tembel)
intihal! benim için tembel.
 

Kalıp olmadığı haberleri hakkında yazdı. Genel olarak haberler piyasaya her zaman farklı şekilde yansır.

Ama fark ettim ki, genellikle 2. veya 3. sırada, piyasanın alt veya üst olduğunu hissediyor. Ve 2'sinde veya 3'ünde sterlinle ilgili önemli bir haber geliyor, bu rakamlarda piyasada daha sık stopların tetiklendiğini ve ardından bir geri dönüş gerçekleştiğini varsayıyorum.

2-3 yıl öncesine bakarken.

 
O zaman ne diyorsun? Sterlin açısından düşecek bir yer var ve ben henüz alımlara girmeyeceğim, bence bu belli, daha ne olsun?)
 
iIDLERr :
intihal! benim için tembel.
Tembelim)))
 
solar :

Normalleştirmenin ne olduğunu öğrenin. Bu arada, hava hakkında, kızlar hakkında, futbol hakkında .... (Alaycılık yok)

İyi şanlar.

Göstergelerin normalizasyonunu yaptım. Tam olarak neyin normalleştirilmesi gerekiyor?
 
forexman77 :

Kalıp olmadığı haberleri hakkında yazdı. Genel olarak haberler piyasaya her zaman farklı şekilde yansır.

Ama fark ettim ki, genellikle 2. veya 3. sırada, piyasanın alt veya üst olduğunu hissediyor. Ve 2'sinde veya 3'ünde sterlinle ilgili önemli bir haber geliyor, bu rakamlarda piyasada daha sık stopların tetiklendiğini ve ardından bir geri dönüş gerçekleştiğini varsayıyorum.

2-3 yıl öncesine bakarken.

 
-Aleks- :
Bu kadar uzun süre nasıl tutacağımı bilmiyorum - Sen pozisyondayken trende on kez girdim ve çıktım, iki gün sonra benzer bir tane kapattım, görünüşe göre ...

2 günde bir duruşunuzu değiştirirseniz, nasıl balığa çıkılır?

 
stranger :

Pes ediyorum.

Putların ve çağrıların oranını veya başka bir şeyi izlemek için seçeneklerde daha iyi olan nedir?

 
forexman77 :
Göstergelerin normalizasyonunu yaptım. Tam olarak neyin normalleştirilmesi gerekiyor?
başlamak için kafa. Forex, normalleştirilmiş hindi kullanıcılarının duraklarını almaya yöneliktir.
 
solar :
döngüler var, ritimler var ama!!! bu, baloncuk enjeksiyonunun küresel bir analizi için yeterli değildir. niye ya? Bu sorunun cevabını kendiniz vereceksiniz. daha sonra .... (Bugün ne kadar sosyal ve dürüst olduğumu tahmin edin)))) )
Evet, bir tür döngü, ritim vb. hesaplamayacağım ve hatta cevap aramak için daha da fazlasını yapmayacağım)))
1...197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986...2119
Yeni yorum