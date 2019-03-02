FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1979
çizmek için çok tembel)
Kalıp olmadığı haberleri hakkında yazdı. Genel olarak haberler piyasaya her zaman farklı şekilde yansır.
Ama fark ettim ki, genellikle 2. veya 3. sırada, piyasanın alt veya üst olduğunu hissediyor. Ve 2'sinde veya 3'ünde sterlinle ilgili önemli bir haber geliyor, bu rakamlarda piyasada daha sık stopların tetiklendiğini ve ardından bir geri dönüş gerçekleştiğini varsayıyorum.
2-3 yıl öncesine bakarken.
intihal! benim için tembel.
Normalleştirmenin ne olduğunu öğrenin. Bu arada, hava hakkında, kızlar hakkında, futbol hakkında .... (Alaycılık yok)
İyi şanlar.
Bu kadar uzun süre nasıl tutacağımı bilmiyorum - Sen pozisyondayken trende on kez girdim ve çıktım, iki gün sonra benzer bir tane kapattım, görünüşe göre ...
2 günde bir duruşunuzu değiştirirseniz, nasıl balığa çıkılır?
Pes ediyorum.
Putların ve çağrıların oranını veya başka bir şeyi izlemek için seçeneklerde daha iyi olan nedir?
Göstergelerin normalizasyonunu yaptım. Tam olarak neyin normalleştirilmesi gerekiyor?
döngüler var, ritimler var ama!!! bu, baloncuk enjeksiyonunun küresel bir analizi için yeterli değildir. niye ya? Bu sorunun cevabını kendiniz vereceksiniz. daha sonra .... (Bugün ne kadar sosyal ve dürüst olduğumu tahmin edin)))) )