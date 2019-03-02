FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1976

stranger :
Benim yaşımda, bir kürek kürek çağırmak ve çevrelere girmemek zaten gerekli.
Gandalf kaç yaşında?) 1000 veya 100.000?)
stranger :
Tabii..öyleyse öyle söyle)))
 
azfaraon :
Tabii..öyleyse öyle söyle)))
Zogman :
Gandalf kaç yaşında?) 1000 veya 100.000?)
hatırlamıyorum
 

pazartesi ne olacak

belki yine bir anketör?

Zogman :

6272
yabancı bilir ama susar.
 
azfaraon :

6272
Ve ne diyebilirim ki, hem satıcılar hem de alıcılar için sözleşmeler kapsamında asgari ödemeler noktasında klasik sona erme. Eidler size pound hakkında her şeyi anlattı, şu ana kadar eklenecek bir şey yok.
stranger :
azfaraon :
Hiçbir şey bulamadım))) Şeref sözümü çok daha iyi açıklıyorsunuz
yabancı :
Zogman :

Traktörü var.

Ve bu birileri için nasıl)

