FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1976
Benim yaşımda, bir kürek kürek çağırmak ve çevrelere girmemek zaten gerekli.
Tabii..öyleyse öyle söyle)))
Gandalf kaç yaşında?) 1000 veya 100.000?)
pazartesi ne olacak
belki yine bir anketör?
Ve ne diyebilirim ki, hem satıcılar hem de alıcılar için sözleşmeler kapsamında asgari ödemeler noktasında klasik sona erme. Eidler size pound hakkında her şeyi anlattı, şu ana kadar eklenecek bir şey yok.
Hiçbir şey bulamadım))) Şeref sözümü çok daha iyi açıklıyorsunuz
eidler, difurlarının (veya sahip olduğu her neyse) pound için geçerli olmadığını söyledi.
"dibin altına düşecek" demesine rağmen, ama bence bunu bir şekilde subjektif olarak yazdı - geçen yazdan beri sterlin satılmalı ve elde tutulmalı
Traktörü var.
Ve bu birileri için nasıl)