FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1978

solar :

ve dalga hala Eurobucks'ın küresel bir büyümesidir)))

ve sonra 1-2-3-5-8 yıllık artışlarla ( xs kada) Euro'nun zemine düşüşü, sıfırın altına... yani AB'nin fiziksel yokluğu

-Aleks- :
Ve nasıl alınır? İyi öğret!

Satılır ve düşmesine izin verilir, satın alınır - büyür ve bu kadar)

 

Temel olarak satır 2 sayı

 
Zogman :

yani, şimdi aşağı ve sonra yukarı - peki ya Adler - dibin altında olduğunu söyledi ...

Eidler traktörde, umrunda değil)))
 
solar :
Rastgele sistematize ettiğinizi söylüyorum ...
Öyleyse doğrudan konuş, bilmeceler değil. Ve sonra rastgele olan Yandex'e bakmaya başladım.
 
stranger :

Bu kadar uzun süre nasıl tutacağımı bilmiyorum - Sen pozisyondayken trende on kez girdim ve çıktım, iki gün sonra benzer bir tane kapattım, görünüşe göre ...
 
azfaraon :
Daha önce, Amca kibardı))) her gün talimatlarla çizimler verdi, ama şimdi kötü bir "bisikleti var"))
Her şey akar, her şey değişir...
 
Peki ya Cuma boşluğu? AUDJPU'da alım için açık bir pozisyonum var, yükselme şansı var mı?
 

Aylarca euroya bakarsanız dipte gibi görünüyor. Dipteki güneş lekelerinin zirvesi neredeyse dibe denk geliyor. Grafik aylıktır, bu nedenle alt kısım artı veya eksi 5 rakamdır.

Ve belki daha fazlası)

 
solar :
Burada hiç kimse gibi açık ve dürüstüm. Rastgele sistematizasyon iyi bir şeye yol açmaz.
Tabii ki, geçici lifleri her derde deva olarak kullanmayacağım, ancak bir filtre olarak ekleme yapmak mümkün.
 

Ticaret ne kadar farklı, biri balık tutmayı biliyor ve birinin dinamite ihtiyacı var ... Varantların bolluğuna kendisi bile şaşırdı.

