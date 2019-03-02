FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1971

new-rena :

Sürgünü yiyemedim, bir yere varmıyor...

Bir üçgende eksik olan ve bir sinyal alan bir çiftin hareketini tahmin etmeye çalışırken bir miktar başarı duydum. Şahsen başarılı olamadım. uzun süre seyretti. çiftlerin hareket sırasını bir üçgende kaydetme girişimleri de kalıcı bir algoritma vermedi. her şey rastgele hareket eder. göstergeler, bazen günde iki veya üç, bazen de yılda birden fazla başarılı işlemin yapılabileceğini göstermiştir. Genel olarak, kişisel olarak bu yoldan ayrıldım. Depo katına giderseniz, maksimum - tahmini kar - yılda% 100'e kadar aldım, çünkü. hızlı birleştirme de sorunlu.

Bağlantıdaki boşlukları kaldırmanız gerekir.

Üçgen ile ilgili olarak, henüz ayrıntılı olarak kontrol etmedim, deneyiminizi dikkate alacağım.

 
-Aleks- :

Bağlantıdaki boşlukları kaldırmanız gerekir.

Üçgen ile ilgili olarak, henüz ayrıntılı olarak kontrol etmedim, deneyiminizi dikkate alacağım.

üçgen çok ilginç bir konudur (büyük bir hacimle ıslatabilir ve terlemeyebilirsiniz, asıl şey partileri doğru bir şekilde hesaplamak ve doğru işlem yönünü seçmektir). eğer bir şeyler işe yararsa lütfen bana bildirin. benim için hala bir gizem - yayılmayı nasıl geçeceğim. denge bir anda kurulur ama eşitlik bir çapadır...
 
 
Lesorub :



hocam sen ressamsın :)
 
Portföyünüzü çeşitlendirme zamanı...

 
Auda'ya göre, şimdiye kadar böyle bir şey:

 
Roman Busarov :

Portföyünüzü çeşitlendirme zamanı...

