Zogman :

Bu bir takas - her gün bir poz aktarmak,

böylece MMVB'de 1000 dolar satabilirsiniz - bir komisyoncu aracılığıyla bağlanın ve ticaret yapın

Orada her şey bir şekilde kafa karıştırıcı .... Takas satın almak için bir araç olarak orada karlı olduğunu okudum. Ve 1000 dolar satarsan, ruble alacaksın ve bu kadar - her şeyin dahil olduğu forex değil :) Ayrıca takasın vadeli işlemlerden geldiği görülüyor...
 
Bankalar takas takası yapmazlar, fizikçiler yapabilir veya yapmalıdır,

evet, borsada 1000 dolar satmak için buna sahip olmanız gerekir - bazı brokerler size kaldıraç sağlayabilir - gelecekte - orada daha kolay görünüyor

 

küçük bir ay kapalı:


 

Çipi deneyeceğim...


 
Fizikçiler için takas takası yapmak mümkün ama anladığım kadarıyla makul bir komisyon var. 1 ila 20'ye kadar vadeli işlemlerde kaldıraç var gibi görünüyor.
 
Lesorub :

küçük bir ay kapalı:


İyi avlar. Tebrikler!
 
Geçen Değişiklik Değişiklik% %31 Aralık
New York DJ Hintli 17730.11 -27.80 -0.16 -0.52 Kapat
Nasdaq 5009.21 -3.91 -0.08 +5.77 Kapat
NYSE Kompleksi 10864.82 5.83 0.05 +0.24 Kapat
S&P 500 2076.78 -0.64 -0.03 +0.87 Kapat
2000 1248.26 -8.14 -0.65 +3.62 Kapat
DJ TSM'si 21746,23 -18.64 -0.09 +1.50 Kapat
Toronto S&P/TSX 14637.99 84.66 0,58 +0.04 Kapat
Londra FTSE 100 6593.59 -36.88 -0.56 +0.42 gün içi
FTSE 250 17622,69 -63.33 -0.36 +9.56 gün içi
Frankfurt Xetra DAX 11082.81 -16.54 -0.15 +13.03 gün içi
Paris CAC40 4815.36 -20.20 -0.42 +12.70 gün içi
Tokyo nikkei hissesi 20539.79 17.29 0.08 +17.70 Kapat
Nikkei 300 334,73 1.02 0.31 +17.67 Kapat
Hong Kong Askıya al 26064.11 -218.21 -0.83 +10.42 Kapat
Sidney S&P/ASX 200 5538.30 -61.50 -1.10 +2.35 Kapat
Tüm Ord 5528.00 -59.90 -1.07 +2.59 Kapat
Avrupa STOXX 600 384.13 -1.33 -0.35 +12.14 gün içi
  STOXX 50 3315.19 -15.83 -0.48 +10.36 gün içi
  EuroSTOXX50 3448.50 -14.75 -0,43 +9.60 gün içi
Amsterdam AEX 476.14 -0.82 -0.17 +12.17 gün içi
Atina ASE 797.52 15.84 2.03 -3.47 Kapat
Brüksel BEL-20 3598.05 -26.22 -0.72 +9.52 gün içi
Kopenhag OMXC20 955.80 -2.28 -0.24 +28.39 gün içi
Dublin ISEQ 6235.31 -10.48 -0.17 +19.35 gün içi
Helsinki OMX Helsinki 8261.16 -43.16 -0.52 +6.48 gün içi
İstanbul İMKB-100 81658.84 -221.12 -0.27 -4.74 gün içi
Johannesburg Tüm promosyonlar 51961.30 -254.17 -0.49 +4.40 gün içi
Lizbon PSI Genel 2540.22 -33.71 -1.31 +19.35 gün içi
Madrid IBEX 35 10795.60 -50.80 -0.47 +5.02 gün içi
Milano FTSE MIB 22488.82 -127.68 -0.56 +18.29 gün içi
FTSE İtalya 23997,45 -144.28 -0.60 +19.17 gün içi
oslo OBX Stoku 567.51 -3.64 -0.64 +8.37 gün içi
Tüm promosyonlar 675.68 -4.04 -0.59 +9.03 gün içi
Prag PX 982.35 -5.98 -0.61 +3.76 gün içi
Rusya RTS 921.99 -10.05 -1.08 +16.60 gün içi
damar ATX 2425.90 -11.73 -0.48 +12.31 gün içi
Zürih İsviçre. Market 8922.72 -38.76 -0,43 -0.68 gün içi
DJ Sessiz tamam pan-asyalı 1524.34 -6.25 -0.41 +6.90 Kapat
Bangkok AYARLAMAK 1489.59 -2.03 -0.14 -0.54 Kapat
Bombay S&P BSE Sensex 28092.79 146.99 0,53 +2.16 Kapat
Cakarta JSX Comp 4982.91 38.13 0.77 -4.67 Kapat
Kuala Lum. kompozit 1734.24 0.36 0.02 -1.53 Kapat
Manila PSE 7535.30 -43.01 -0.57 +4.21 Kapat
Riyad TAŞI 9136.34 32.07 0.35 +9.64 Kapat
Seul Kospi 2104.41 -2.92 -0.14 +9.86 Kapat
Şanghay kompozit 3686.92 -225.85 -5.77 +13.98 Kapat
A hissesi 3861.59 -236,49 -5.77 +13.93 Kapat
B hisseleri 373.08 -24.38 -6.13 +28.31 Kapat
Shenzhen A hissesi 2194.18 -122.87 -5.30 +48.41 Kapat
B hisseleri 1327,81 -53.45 -3.87 +29.06 Kapat
Singapur Boğazlar T 3342.73 14.89 0.45 -0.67 Kapat
Taipei Askıya alındı 9358.23 -21.01 -0.22 +0.55 Kapat
Wellington NZSX-50 5840.90 -0.57 -0.01 +4,90 Kapat
Buenos Aires MERVAL 11809.20 138.29 1.18 +37.65 Kapat
Karakas Genel 13299.46 399.51 3.10 +244.66 Kapat
Meksika şehri IPC 45175.58 247.06 0,55 +4,70 Kapat
Santiago IPSA 3097.79 0.98 0.03 -2.12 gün içi
Sao Paulo BOVESPA 52748.04 -358.15 -0.67 +5.48 gün içi

Caracas endeksini nerede takas edebilirim? :)
 
yani, bu "teslim edilemeyen" takaslar nelerdir? Sonuçta, gece boyunca transfer için bir takas kullanılır - eğer bir bankaysanız, o zaman mosprime'de gece için ruble ve dolar ve muhtemelen dolar ödünç verebilirsiniz ve böylece, olduğu gibi, "gerçek bir takas" yaratabilirsiniz.
 
İşte örneğin USD_TOM6M enstrümanı....

Aletler için gelir ve maliyetlerin nasıl hesaplanacağına henüz girmeyeceğim ...

 
buna ilgi neden? oranlara bağlı bence
