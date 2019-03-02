FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1973
Bu bir takas - her gün bir poz aktarmak,
böylece MMVB'de 1000 dolar satabilirsiniz - bir komisyoncu aracılığıyla bağlanın ve ticaret yapın
Orada her şey bir şekilde kafa karıştırıcı .... Takas satın almak için bir araç olarak orada karlı olduğunu okudum. Ve 1000 dolar satarsan, ruble alacaksın ve bu kadar - her şeyin dahil olduğu forex değil :) Ayrıca takasın vadeli işlemlerden geldiği görülüyor...
Bankalar takas takası yapmazlar, fizikçiler yapabilir veya yapmalıdır,
evet, borsada 1000 dolar satmak için buna sahip olmanız gerekir - bazı brokerler size kaldıraç sağlayabilir - gelecekte - orada daha kolay görünüyor
küçük bir ay kapalı:
Çipi deneyeceğim...
Caracas endeksini nerede takas edebilirim? :)
Fizikçiler için takas takası yapmak mümkün ama anladığım kadarıyla makul bir komisyon var. 1 ila 20'ye kadar vadeli işlemlerde kaldıraç var gibi görünüyor.
yani, bu "teslim edilemeyen" takaslar nelerdir? Sonuçta, gece boyunca transfer için bir takas kullanılır - eğer bir bankaysanız, o zaman mosprime'de gece için ruble ve dolar ve muhtemelen dolar ödünç verebilirsiniz ve böylece, olduğu gibi, "gerçek bir takas" yaratabilirsiniz.
İşte örneğin USD_TOM6M enstrümanı....
Aletler için gelir ve maliyetlerin nasıl hesaplanacağına henüz girmeyeceğim ...
İşte örneğin USD_TOM6M enstrümanı....
Ben kendim henüz araçlar için gelir ve maliyetlerin nasıl hesaplanacağına girmeyeceğim ...