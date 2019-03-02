FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1974

Zogman :
bu ilgi neden? oranlara bağlı bence
Faiz oranı deltası büyük olduğundan ve uzun vadeli bir kaldıraçla girebilirsiniz - teoride, mevduattan daha karlı olmalı ... bu yüzden ilginç hale geldi.
 
-Aleks- :
Bonoları düşündün mü? onlar da kaldıraçlı olabilir - bir yerde okudum ama onları da anlamıyorum, ayrıca getiri mevduattan daha yüksek diyorlar

 
Zogman :

Oh nasıl...

Bonoları düşündün mü? onlar da kaldıraçlı olabilir - bir yerde okudum ama onları da anlamıyorum, ayrıca getiri mevduattan daha yüksek diyorlar

Bonolu bir müşterim vardı - Eurobond, bunu çözmem gerekiyordu. Şimdi repo oranları yüksek ve Yunanistan gibi ihraççılar temerrüde düşüyor (http://www.rusbonds.ru/def.asp).... jeopolitik olaylarla bağlantı da küçük değil.
 
Fark Pazartesi günü uyanıyor mu, uyanıyorsa hangi yönde?
 
Daniil Stolnikov :
bir pound almanın zamanı gelmedi mi?
Evet, evet, zamanı
-Aleks- :
Uzun zaman önce satın aldı...
 
stranger :
Evet, evet, zamanı
Hangi gerekçelerle bir pound almaya karar verdiniz?
stranger :
"Lord'un" omzundan bir çift çizim lütfen...
 
ordinates :
Hangi gerekçelerle bir pound almaya karar verdiniz?
Evet, almaya karar vermedim ama diğerlerinin zamanı geldi)
 
stranger :
niye ya?
 
piyasada ne var???
