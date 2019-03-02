FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1962

Yeni yorum
 
ve daha sonra!
 
Merak ediyorum seçeneklerde neler var?
 
Yetişkinler bir pound hakkında ne diyor?
 
ve ne - yarın Temmuz'un sona ermesi. orada göreceğiz.
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
ve ne - yarın Temmuz'un sona ermesi. orada göreceğiz.
yarından sonraki gün
 
pako :
yarından sonraki gün
dün
[Silindi]  
yasaklı insanlardan merhaba =)
 
Roman Busarov :
yasaklı insanlardan merhaba =)
merhaba ve neden sen?
[Silindi]  
Lesorub :
merhaba ve neden sen?

kâhyanın insanlar için kullandığı küfürler =)

 
Roman Busarov :

kâhyanın insanlar için söylediği küfürler =)

Ö! Sağlıklı!!! Sonunda bir ayda %13.000'i göreceğiz!!! Uzun zamandır bunu bekliyordum!!! Sinyale abone olun ;)
1...195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969...2119
Yeni yorum