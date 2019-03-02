FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1962
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve ne - yarın Temmuz'un sona ermesi. orada göreceğiz.
yarından sonraki gün
yasaklı insanlardan merhaba =)
merhaba ve neden sen?
kâhyanın insanlar için kullandığı küfürler =)
kâhyanın insanlar için söylediği küfürler =)