FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1935
Pekala, bir sonraki hedefiyle 1.1185'te satmak gibi hangi pozları aldıklarını analit materyallerine yazıyorlar. ...
ne kadar doğru bilmiyorum
https://plus.efxnews.com/app.php/login
böyle bir bilgi var gibi görünüyor - ama ücretli
http://www.forex-central.net/forum/viewforum.php?id=17
bazen bankalardan nasıl ticaret yaptıklarını söyledikleri analit incelemeleri vardır.
pss
Gandalf, kaç tane ejderha öldürdün?)))))))
Piyasaların amacı kaybolur)))
-------
not: Beni banlayan moderatör...
Geyik tarafından cezalandırıldı)))
http://www.youtube.com/watch?v=997fpo8IM9A
https://www.mql5.com/ru/forum/60714
bir yerde hesaplarından myforbook örnekleri verdiDmitry Ananiev :
2003 yılında Forex ticaretine başladım. Demoyla uğraştım, programlama dilini inceledim. Bir kumarhanede olduğu gibi oynama arzusu kesinlikle yoktu. Birçok danışman yazdıktan sonra, bir demo üzerinde bir şey test ettim ve 2005'te ilk parayı çok az aldım. Ama takasım kesildi ve araç arayışım devam etti.
2007'de kendimi bir gecede koridorda scalping'de buldum, ilk 10 doları bir cent hesabına yatırdım ve 2000'den fazla kazandım. Sonra broker arayışında çok fazla atıldım. AUDNZD döviz çiftinde 2 yıl oturdum.
Şimdi Forex ana gelir türüdür. stabil olmasa da. Ancak her şey yolunda giderse, para çok çabuk kazanılır.
Başarılar:
1. 36 saatte 80 dolardan 10.000. 2009 yılında Şükran Günü için. Parayı tam olarak aldı.
2. 2011 kışında Eurofrancs'ta 2-3 ay boyunca 200 dolardan 60 binden fazla. Parayı tam olarak aldı.
3. 150$ depozito ile bir buçuk hafta için 46.000. Ağustos 2013'te sadece 3000. Gecelik euro pound aldı.
4. Gerçek hesaplarda yüzde kazanç için haftalık yarışmaların birden fazla kazananı.
5. 3 aylık işlem hacmi yarışmasında birinci oldu.
6. Karlı ticaretim ve ardından kârımın ödenmemesi, en az 2 mutfağın iflasına yol açtı. Çeşitli forumlarda paranın ödenmemesi, işlemlerin iptali, zorunlu fişler ve diğer mutfak lezzetleri ile ilgili iddialar yayınlandı.
7. 4 basamaklı tekliflerde, mevduatı gece başına 10 kattan fazla artırmak defalarca mümkün oldu.
Ticaretinin neye dayandığını sormaya devam ediyor, hemen buraya acele edecek ve her şeyi raflara koyacak)))
ne veriyor anlamadım? Biri şunu yaptı, diğeri bunu yaptı. Basit bir şeyi anlayın, kimse size özel olarak bir şey söylemeyecek ve size hazır bir tarif vermeyecek, ancak bu olsa bile, mevcutların% 90'ından fazlası bunun tam bir Mui Ne olduğunu söyleyecektir. Genel olarak, zaman kaybetmeyin, düşünün ve kendi yolunuzu arayın.
Bu yüksek frekanslı ticarettir, tüm normal ofisler bu tür tüccarlar için bir eklenti kurar ve bunu yüklemeyenlerin bu parayı ödedikleri gerçeği değildir çünkü bunlar mutfak ve hype)) yapacakları bulmada iyi şanslar sana kazancını öde!
Bunu özellikle beğendim
" Karlı ticaretim ve ardından kârımın ödenmemesi en az 2 mutfağın iflasına yol açtı . "
Bütün bu çöpleri buraya atmayı ne zaman bırakacaklar?
Anladığım kadarıyla kimsenin ticaret hakkında bir düşüncesi yok mu?)
Açıklamaya çalışacağım)) belki de smear hakkındaki son rapor sadece Cuma günüydü, bu yüzden şimdilik sadece aşağıdaki rakamlar:
1 pound = 0.45 kg.
$1,6001 (575)
$1,5901 (798)
$1.5803 (1250)
ve
$1,5596 (773)
1.5498 $ (639)
1.5399$ (1743) Pazartesi olacak, bakalım ne değişti /
Genel olarak, vadeli işlemlerle ilgili verilere baktım - düşüş eğiliminin devamı. Büyük spekülatörler çoğunlukla bunu uygun bir fiyattan yapmak için para birimini satacaklar, hedger'lar pozisyonlarını kapatacaklar, bu nedenle büyük olasılıkla açılışta fiyat 1.5803'ten 1.572'ye (-183835) ve daha da 1.5647'ye (+1083) düşecek ve o zaman yeni raporların ne göstereceği görülecektir (genel olarak, minimum 1.540 (Temmuz sözleşmesi +1748), ancak büyük olasılıkla oraya gitmez
euro büyümesi için 1,265
Başkalarının düşüncelerini görmek çok ilginç.