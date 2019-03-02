FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1934

peki bize kim bilgi verecek???


 
Bugün poundla ilgili bir tür saçmalık, görünüşe göre hafta sonunu örtme zamanı ...
 
Sadece o!!!
 
gözenekler açılıp kapanır...

ancak organizma...

 
Aynen - yorgun :)
 
http://www.youtube.com/watch?v=997fpo8IM9A
Хор Турецкого - Утомленное солнце
Хор Турецкого - Утомленное солнце
  • 2012.01.28
  • www.youtube.com
Фрагмент концерта, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады С-Петербург, БКЗ, 27.01.12
 

lunekamikaze için...


 
Avustralyalı ne durumda? Satın almak üzereydi.
 
stranger :
Yani herkese anlaşmalarını mı anlatıyorlar? Achtung'dayım)))

Pekala, bir sonraki hedefiyle 1.1185'te satmak gibi hangi pozları aldıklarını analit materyallerine yazıyorlar. ...

ne kadar doğru bilmiyorum


https://plus.efxnews.com/app.php/login

böyle bir bilgi var gibi görünüyor - ama ücretli

http://www.forex-central.net/forum/viewforum.php?id=17

bazen bankalardan nasıl ticaret yaptıklarını söyledikleri analit incelemeleri vardır.

pss

Gandalf, kaç tane ejderha öldürdün?)))))))

eFXplus | Major Banks’ FX Trade Positions at a Glance
  • plus.efxnews.com
eFXplus offers FX trade positions from major banks’ sell-side research. The featured banks include but are not limited to Goldman Sachs, Crédit Agricole, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Danske, Crédit Suisse, Citibank, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan Chase. All banks’ positions (open and limit orders) are tracked and updated...
 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/06/26/598247-shanhaiskaya-birzha-zamerla-na-krayu-medvezhego-rinka

ve kotasyonların büyümesi esas olarak özel yatırımcılar tarafından sağlandığından (Barron's'a göre borsalardaki işlemlerin %90'ı onlar tarafından gerçekleştirilir) ve birçoğu ödünç alınan fonlarla oynar. Marj borcu, Şanghay ve Shenzhen Menkul Kıymetler Borsalarına göre 19 Haziran'da 419 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı; geçen Perşembe 351 milyar dolardı, ancak bir yıl önce sadece 65 milyar dolardı.

Шанхайская биржа замерла на краю «медвежьего рынка»
Шанхайская биржа замерла на краю «медвежьего рынка»
  • 2015.06.26
  • www.vedomosti.ru
Китайский фондовый рынок рухнул в пятницу, увеличив начавшееся менее двух недель назад падение и подойдя к границе, за которой начинается «медвежий рынок». Длившееся более года ралли, одним из основных...
