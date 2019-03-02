FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1927
Yunanistan'ın durumu bence şöyle:
Yunanistan çok borçlu. Onlara bunun kendi hataları olduğu, neden bu kadar çok kredi almanın ve görkemli bir şekilde yaşamanın gerekli olduğu söylendi. İyi yaşadıklarında kimse krediye karşı değildi.
Ödeme zamanı geldiğinde, ruh hali "Avrupa Birliği bizim için ne cehennemde" bir blöf ile başlar. Onları korkutmaya gerek olmadığı, Avrupa Birliği'nin onlardan kurtulmaya karşı olmadığı dikkatlice ima ediliyor.
Artı, sosyalistler iktidara geldi, ki bu Batı dünyası kavramına pek de uymuyor. Artık Yunanistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde bir referans noktası var.
Yoksa Yunanistan şevkini sınırlayacak ve borçların hala ödenmesi gerektiğini kabul edecek ki bu genellikle normaldir. Sonra onları çıkarmaya çalışırlar. Örneğin, Rusya'dan Avrupa'nın geri kalanına bir gaz boru hattına izin verecekler.
Bu onlara transitten iyi bir kazanç sağlayacak ve borçlarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Artı, eğer hepsi aynıysa, Rusya ile Batı dünyası arasındaki çatışma sona erecek. Yunanistan da verebilir
Bizimle daha büyük ölçekte ticaret yapma fırsatı.
Kabul etmezlerse Yunanistan'a soracaklar. Bu Avrupa Birliği için de kötü değil, çünkü ekonomilerini kendi zararlarına kurtarmak zorunda kalmayacaklar. Korkunç bir son, sonsuz korkudan iyidir.
ve bugün nasıl ticaret yapılır?
Çok fazla onur - izin verecekler, anlaşacaklar, uzanacaklar .... evet .... shazzzz. Borçlar için Yunanlılar fonlarından vazgeçip pinokalada içmeye devam edecekler. Bir gaz boru hattına, iki krediye ve iyi bir kâra sahip olacaklar.
Ve yükteki dudak önleyici haddeleme makinesi, pistonlarla birlikte tek bir yerde.
ve bugün nasıl ticaret yapılır?
Bunu takas etmenize gerek yok. Onlar kabul edene kadar bekleyeceğim. Müzakere etmek uzun zaman alabilse de
Sadece şu anda forex'i yönlendirecek bir numaralı fikir bu.
Alpler yüksek volatilite konusunda uyarırsa ve marjı sınırlayacaksa, muhtemelen şu anda piyasada güçlü bir dengesizlik olacaktır.
para olmayacak mı?
Fikirler, soyutlamalar ve kahve telvesi burada hareket ediyor. )))