FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1923
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
siyahla vurgulanan, Rusya Federasyonu'ndaki mevcut durumu çok andırıyor
ZY Ama panik yapmak için bir sebep yok))
İşte gelecekteki hareketin nedeni:
Euro bugün kaç kez 1.12'yi geçti?
ah, kafa derisi yüzücü olsaydım şimdiden milyoner olurdum
ya da pantolon yok
Bir pound alıyoruz, utanmayın)))
Beyler, kimse temerrütleri ve krizleri önceden duyurmaz.
bu yüzden kimse açıklamadı - herkes bekliyor)) faiz indirimi bekliyorlardı - indirdiler.
Danışmanım sadece euro satıyor, belki de almanın zamanı gelmiştir...
Mantık şu ki, temerrütten önce Yunanistan Avrupa Birliği'nden atılacak, diğerleri -ekonomi için iyi- daha az bağış yapan ülkeler peşinden gidecek.
Danışmanım sadece euro satıyor, belki de almanın zamanı gelmiştir...
Mantık şu ki, temerrütten önce Yunanistan Avrupa Birliği'nden atılacak, diğerleri -ekonomi için iyi- daha az bağış yapan ülkeler peşinden gidecek.
Beyler, kimse temerrütleri ve krizleri önceden duyurmaz.
Evet.
En azından Kıbrıs destanını hatırlayın - Cuma günü herkes mutluydu ve Pazartesi günü mevduat çekmek zaten imkansızdı.
Ve burada bir yıldan fazla bir süredir Yunanistan ile bu kauçuğu çekiyorlar.
Yunanistan'ın bakır bir leğeni örtmesine kimse izin vermeyecek.
Ve eğer yaparlarsa, büyük ölçekte herhangi bir sonuca neden olmaz. Fiyat için zaten o zaman onları dikkate alacaktır.