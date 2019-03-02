FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1923

" Peki, sorunun özü nedir? Yunanistan'ın Avrupa'nın en büyük üç alacaklısına çok büyük bir borcu var. 240 milyar avroyu aşıyor. Borç, ülkenin eski liderliğinin 2010 ve 2012 yıllarında ulusal bütçeyi temerrüde düşmekten kurtarmasından sonra oluştu. Yunanlıların borcu kendi kendilerine iade etmeleri doğaldır, yapamadılar.Bu nedenle alacaklılara yöneldiler, yani borcu borç pahasına ödemeye karar verdiler.Alacaklılar yardım etmeyi kabul ettiler, ancak Atina'nın kemer sıkma önlemleri getiriyorlar: sosyal programları azaltıyorlar, sosyal yardımların çoğunu iptal ediyorlar, emeklilik yaşını yükseltiyorlar ve devlet malını özelleştiriyorlar . borcunu ödemek için yeterli paranın ancak bu şekilde olacağını söylüyorlar. "

siyahla vurgulanan, Rusya Federasyonu'ndaki mevcut durumu çok andırıyor

İşte gelecekteki hareketin nedeni:


 
Zogman :

Euro bugün kaç kez 1.12'yi geçti?

ah, kafa derisi yüzücü olsaydım şimdiden milyoner olurdum

ya da pantolon yok

Bir pound alıyoruz, utanmayın)))

 
Beyler, kimse temerrütleri ve krizleri önceden duyurmaz.
 
bu yüzden kimse açıklamadı - herkes bekliyor)) faiz indirimi bekliyorlardı - indirdiler.
 
Daniil Stolnikov :
bu yüzden kimse açıklamadı - herkes bekliyor)) faiz indirimi bekliyorlardı - indirdiler.
Peki, bekle) Sadece sana ne verdiğini xs)
 

Danışmanım sadece euro satıyor, belki de almanın zamanı gelmiştir...

Mantık şu ki, temerrütten önce Yunanistan Avrupa Birliği'nden atılacak, diğerleri -ekonomi için iyi- daha az bağış yapan ülkeler peşinden gidecek.

 
-Aleks- :

Danışmanım sadece euro satıyor, belki de almanın zamanı gelmiştir...

Mantık şu ki, temerrütten önce Yunanistan Avrupa Birliği'nden atılacak, diğerleri -ekonomi için iyi- daha az bağış yapan ülkeler peşinden gidecek.

AB kollektif çiftliğine toprak borçlu olan başka ülkeler de olduğunu unutmayın ve ardından büyük olasılıkla bir zincirleme reaksiyon başlayacak ve ardından AB sona erecek, bu yüzden kimse bir yere gitmeyecek))
 
Bir pound alıyoruz, alıyoruz)))
 
Evet.

En azından Kıbrıs destanını hatırlayın - Cuma günü herkes mutluydu ve Pazartesi günü mevduat çekmek zaten imkansızdı.

Ve burada bir yıldan fazla bir süredir Yunanistan ile bu kauçuğu çekiyorlar.

Yunanistan'ın bakır bir leğeni örtmesine kimse izin vermeyecek.

Ve eğer yaparlarsa, büyük ölçekte herhangi bir sonuca neden olmaz. Fiyat için zaten o zaman onları dikkate alacaktır.

